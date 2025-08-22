Suýt nguy kịch vì biến chứng hiếm gặp của thuốc tránh thai

Từ nghi ngờ táo bạo đến chẩn đoán chính xác trong "thời gian vàng"

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ThS.BS.Nghiêm Thu Thảo - Chuyên khoa Nội tim mạch BVĐK Hồng Ngọc (cơ sở Yên Ninh) đã nhanh chóng khai thác tiền sử bệnh. Được biết, chị P từng đặt vòng và chuyển sang dùng thuốc tránh thai nội tiết cách đây nửa năm. Với kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ Thảo lập tức nghĩ đến khả năng thuyên tắc động mạch phổi - biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm của thuốc tránh thai và chỉ định chị P thực hiện các cận lâm sàng đặc hiệu.

Kết quả điện tâm đồ tại giường, điện tim ghi nhận hình ảnh S1Q3T3 - một dấu hiệu thường gặp trong thuyên tắc phổi. Bên cạnh đó, hình ảnh siêu âm tim cho thấy thất phải giãn to, giảm chức năng co bóp - dấu hiệu đặc trưng của thuyên tắc động mạch phổi.

Hình ảnh siêu âm tim cho thấy thất phải giãn to

Ngay lập tức, chị P được chụp CT động mạch phổi để chẩn đoán xác định. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi với mức nguy cơ trung bình cao - hoàn toàn trùng khớp với dự đoán ban đầu của bác sĩ.

Lý giải về trường hợp này, bác sĩ Thảo chia sẻ: "Một số thuốc tránh thai nội tiết có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ tiềm ẩn mà không biết. Cục máu đông có thể trôi theo dòng máu tĩnh mạch, qua buồng tim phải đến động mạch phổi và gây tắc nghẽn, dẫn đến suy hô hấp, sốc tim và tử vong nếu không xử trí kịp thời".

Trong trường hợp của chị P, việc bác sĩ nhanh chóng nghi ngờ, mở rộng hướng chẩn đoán và chỉ định các xét nghiệm đặc hiệu đã giúp phát hiện bệnh kịp thời, giữ trọn "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh.

Hình ảnh CT ghi nhận Thuyên tắc động mạch phổi

Thuyên tắc động mạch phổi - Bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót

Thuyên tắc động mạch phổi xảy ra khi cục máu đông hình thành ở tĩnh mạch, thường là ở chi dưới, di chuyển theo dòng máu và gây tắc nghẽn động mạch phổi. Bệnh thường diễn tiến rất nhanh, có thể gây suy hô hấp cấp và đe dọa tính mạng. Các triệu chứng thường gặp gồm khó thở, đau ngực và mạch nhanh dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp hoặc tim mạch thông thường, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.

Theo các nghiên cứu, phụ nữ dùng thuốc tránh thai nội tiết có nguy cơ hình thành cục máu đông cao gấp 2 - 4 lần so với người không dùng. Tuy không phải tất cả đều gặp biến chứng nhưng thuốc tránh thai nội tiết vẫn được xếp vào nhóm yếu tố nguy cơ trung bình cao của thuyên tắc động mạch phổi. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như béo phì, hút thuốc, bất động lâu ngày, rối loạn đông máu hoặc có tiền sử huyết khối, phẫu thuật lớn, hóa trị, mang thai - sau sinh,... cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Thuốc tránh thai nội tiết được xếp vào nhóm yếu tố nguy cơ trung bình cao của thuyên tắc động mạch phổi

Trường hợp của chị P là minh chứng rõ ràng rằng những gì tưởng như "vô hại" đôi khi lại tiềm ẩn rủi ro. Qua đó, bác sĩ Thảo khuyến cáo: "Trước khi sử dụng thuốc tránh thai hoặc các liệu pháp nội tiết, người bệnh cần khai báo đầy đủ tiền sử sức khỏe và thực hiện tầm soát nguy cơ huyết khối. Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như khó thở, đau ngực hoặc mạch nhanh, cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán chuyên sâu để loại trừ kịp thời các bệnh lý nguy hiểm".

Mặc dù vậy, phụ nữ không nên quá hoang mang, bởi phần lớn trường hợp dùng thuốc tránh thai đều an toàn. Tuy nhiên để bảo vệ sức khỏe lâu dài, chị em nên khám định kỳ 6 - 12 tháng/ lần, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp dưới tư vấn của bác sĩ, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối.

Thông tin chi tiết liên hệ:

CHUYÊN KHOA TIM MẠCH - BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

- Số 55 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình, Hà Nội

- Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0911 858 626