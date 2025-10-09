Chị Nguyễn Thanh Hiếu (ngụ TP.HCM) chỉ mới 38 tuổi nhưng đã có 10 năm chạy thận tại Bệnh viện Thống Nhất.

Chị Hiếu cho biết, năm 28 tuổi, trong một lần phẫu thuật u nang, các bác sĩ phát hiện chị suy thận giai đoạn cuối dù trước đó chị không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

“Lúc mới phát hiện bệnh tôi rất bi quan, khoảng 7 - 8 tháng không thăm khám, điều trị gì. Sau đó, triệu chứng ngày càng rõ rệt, sức khoẻ đi xuống nên tôi mới nhập viện điều trị. Lúc đầu thì bác sĩ cho lọc qua màng bụng ở nhà, sau 8 năm bị nhiễm trùng nên không thể dùng phương pháp đó nữa, tôi phải đến bệnh viện lọc máu định kỳ”, chị Hiếu nói.

Suy thận ngày càng gia tăng ở người trẻ. (Ảnh: Như Thuý)

Trường hợp bạn Trần Bảo Khang (ngụ TP.HCM) chỉ mới 18 tuổi được cũng vừa được chẩn đoán viêm cầu thận một tháng trước.

Bảo Khang đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ thận bệnh nhân có vấn đề nên đã chỉ định xét nghiệm nước tiểu và sinh thiết thận. Kết quả phát hiện cậu mắc viêm cầu thận.

PGS.TS.BS Nguyễn Bách - Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Bệnh thận đang có xu hướng ngày càng trẻ hoá, đáng lo ngại là các vấn đề về thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, phải xét nghiệm nước tiểu thì mới phát hiện bệnh. Nếu không phát hiện sớm sẽ dẫn đến các biến chứng phù nề tay, ngực, cổ…dẫn đến việc điều trị hay chạy thận gặp nhiều khó khăn”.

Theo các bác sĩ, tình trạng bệnh thận ngày càng trẻ hóa xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh của giới trẻ như thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu bia, ăn nhiều đồ nhanh, cùng với tác động của môi trường ô nhiễm. Ngoài ra, việc chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm, dẫn đến phát hiện bệnh muộn.

“Thực ra bệnh thận cũng không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Nếu phát hiện kịp thời, bệnh nhân hoàn toàn sống chung với bệnh một cách khoẻ mạnh trong thời gian dài và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày. Ngoài ra còn phương pháp điều trị lọc màng bụng tại nhà, không cần chạy thận vất vả và dễ gặp biến chứng. Tuy nhiên, nếu phát hiện bệnh trễ hoặc không tuân thủ theo phác đồ điều trị, bệnh có thể diễn tiến nặng, thậm chí tử vong”, TS.BS Nguyễn Duy Tân - Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất thông tin thêm.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần duy trì lối sống, dinh dưỡng lành mạnh, không thức khuya, không hút thuốc lá, hạn chế rượu, bia, luôn giữ cho mũi, họng sạch sẽ. Đặc biệt phải duy trì khám sức khỏe, xét nghiệm nước tiểu định kỳ để phát hiện bệnh sớm, nhất là với những người có huyết áp cao, nguy cơ mắc các bệnh lý về thận rất lớn.