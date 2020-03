Củng cố hệ miễn dịch với các loại vitamin và khoáng chất

Vineet Menachery, một nhà miễn dịch học tại Đại học Y khoa Texas, đồng thời là người đang nghiên cứu về cách virus nCoV tấn công hệ miễn dịch của con người cho biết: "Không giống như virus cúm mùa, trực tiếp hủy hoại sức khỏe của vật chủ, hầu hết các triệu chứng của người nhiễm virus corona đều là do phản ứng miễn dịch của cơ thể". Vì vậy, việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là vô cùng quan trọng trong thời điểm này. Dưới đây là một số vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe:

Vitamin C: đóng vai trò như một chất phản ứng, có chức năng như một chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa có hại. Vitamin C là nhóm chất bão hòa, tan trong nước và cơ thể con người hoàn toàn không có khả năng sản sinh hoạt dự trữ. Do đó, bạn nên duy trì việc bổ sung vitamin C qua các loại loại hoa quả thuộc họ cam quýt mỗi ngày.

Vitamin D: Thiếu vitamin D khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn, nó có thể dẫn đến hệ miễn dịch yếu, tăng nguy cơ nhiễm virus. Bạn có thể bổ sung vitamin D từ việc phơi nắng hoặc từ cá hồi, cá ngừ, sữa, một số loại nấm…

Vitamin A: là loại vitamin tan trong chất béo, nếu thiếu vitamin A các biểu mô sừng hóa, các tuyến ngoại tiết giảm bài tiết, khả năng ngăn cản sự xâm nhập của các virus, vi khuẩn giảm đi. Da và niêm mạc khô dẫn đến dễ nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin A là sữa, kem, bơ và trứng, củ quả có màu vàng/đỏ, rau màu xanh sẫm…

Vitamin E: Vitamin E có thể làm tăng tính miễn dịch bằng cách bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, do đó tăng sức đề kháng của cơ thể với các bệnh nhiễm khuẩn mạnh hơn. Bạn có thể tằng cường vitamin E bằng việc ăn hạt nhân, hạt dẻ, củ cải, rau cả xanh, rau bina…

Kẽm: cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA và tăng sinh tế bào miễn dịch. Các bạn có thể ăn các loại thực phẩm như hàu, cua, tôm hùm, hạt bí ngô, thịt bò… để bổ sung kẽm.

Kháng thể IgG: Chiếm phần lớn trong hệ miễn dịch, kháng thể IgG (Immuno Globulin G) bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh, tạo kháng thể để chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể những lần sau.

Trong các nguồn cung cấp kháng thể thì sữa bò non (hay colostrum) được biết đến là thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe. Sữa bò non được chiết xuất từ sữa của bò cái vừa sinh con, chỉ tồn tại vài ngày rồi mất đi. Đây là dạng sữa cao cấp cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cao trong một thể tích dung dịch hoàn thiện thấp. Một trong những đặc trưng nổi bật của sữa bò non là giàu các kháng thể như IgA, IgD, IgE, IgG và IgM với hàm lượng rất cao, có thể lên tới 200% so với các loại sữa thông thường. Nó giúp tăng hệ miễn dịch, giảm ốm vặt, giảm tần suất mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hoá, nhanh phục hồi sau khi ốm. Đặc biệt sữa non chứa hàm lượng đạm cao, đường thấp nên rất phù hợp với chế độ dinh dưỡng của người cao tuổi..

