Sữa tươi nhập khẩu từ Úc & New Zealand ghi điểm trên thị trường sữa Việt nhờ đâu?

Úc, New Zealand: chất lượng đàn bò quyết định chất lượng sữa



Không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam, sữa Úc và New Zealand còn được người tiêu dùng trên toàn thế giới yêu thích nhờ chất lượng sữa dẫn đầu qua nhiều thập kỷ.

Ngành công nghiệp sản xuất sữa là một ngành đặc biệt, khi chất lượng sữa phụ thuộc phần lớn vào yếu tố "thiên phú" của từng quốc gia chứ không phải chỉ công nghệ sản xuất. Cùng con giống, cùng quy trình và công nghệ, nhưng sữa được cung cấp từ đàn bò gặm cỏ tự do trên những cánh đồng mênh mông tại Úc và New Zealand luôn cho chất lượng tốt hơn so với "chị em" của chúng tại những đất nước khác. Điều này đến từ thực tế: Úc và New Zealand được thiên phú những yếu tố thuận lợi, mang đến cho đàn bò hai "đặc quyền": được gặm cỏ tươi quanh năm và tận hưởng môi trường sống trong lành – hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn sữa.

Cụ thể, về môi trường sống, theo kết quả EPI (Environmental Performance Index) đo đạc tại 180 quốc gia, Úc và New Zealand lọt top 25 quốc gia có chất lượng môi trường tốt nhất. Trong đó, New Zealand xếp vị trí 17 và Úc đứng hạng 21 về chất lượng nước và không khí. Nhờ vậy, đàn bò tại hai đất nước này được hưởng chất lượng môi trường thuộc nhóm tốt nhất thế giới.

Cùng con giống nhưng bò sinh sống tại Úc và New Zealand cho chất lượng nguồn sữa tốt hơn nhờ có môi trường sống trong lành hơn.

Bên cạnh đó, nhờ diện tích mỗi nông trại trải dài hàng trăm hecta, đàn bò không bị nuôi nhốt mà được thả tự do, hưởng hàng loạt lợi ích từ thiên nhiên: được nghe âm thanh tự nhiên thay cho tiếng nhạc nhân tạo từ dàn loa trong chuồng trại; được tắm nắng giúp tiêu diệt các vi sinh vật bám trên da và loại trừ mầm bệnh – việc này giúp chúng tránh dùng đến thuốc; được vận động, vui chơi cùng bầy đàn thay vì chỉ "giao lưu" với cái máng gặm cỏ trong không gian chật hẹp của chuồng trại… Cũng giống quy tắc tạo sữa mẹ, cuộc sống hạnh phúc kích thích cơ thể sản xuất oxytocin – loại "hóc môn hạnh phúc" giúp gia tăng chất lượng và sản lượng sữa, nguồn sữa từ những cô bò sống tại xứ kiwi và đất nước kangaroo luôn dồi dào và giàu dưỡng chất, giúp các nhà sản xuất tại quốc gia sở tại không phải bổ sung bất cứ thứ gì vào sữa trước khi đóng gói.

Về chế độ dinh dưỡng, tại Úc và New Zealand, bò được gặm cỏ tươi, uống nước sạch và được chăn thả tự do quanh năm.. Nhờ chế độ ăn cỏ tươi, sữa được vắt từ bò nuôi tại Úc và New Zealand có hàm lượng omega 3, beta-carotenes và CLA (linoleic acid) dồi dào hơn hẳn.

So sánh sự cân bằng omega 3 và omega 6 trong 1g sữa vắt từ bò được ăn hoàn toàn cỏ tươi, 2/3 cỏ tươi và 1/3 cỏ tươi. Tỉ lệ omega 3 – omega 6 càng cân bằng càng tốt cho sức khỏe. Nguồn: nzmp.com (New Zealand Milk Product.

Không phải ngẫu nhiên mà đa phần du khách khi đến Úc và New Zealand đều săn lùng những tảng bơ vàng ngậy thơm béo nổi danh. Đó là màu vàng đến từ lượng beta-carotene dồi dào, cung cấp vitamin A quan trọng cho mắt và hệ miễn dịch. Ngoài ra, CLA trong sữa bò là một dạng axit béo có khả năng giúp phòng tránh hiệu quả bệnh tiểu đường tuýp 2, tim mạch và ung thư. Sữa của bò ăn cỏ tươi được chứng minh có hàm lượng CLA cao gấp 2 lần so với sữa của bò ăn ngũ cốc. Đặc biệt, sữa bò ăn cỏ tươi cũng chứa một loại vitamin quan trọng là K2 – loại vi chất giúp "gắn" canxi vào xương - điều không thể tìm thấy ở sữa bò ăn cỏ khô, ngũ cốc hoặc thức ăn công nghiệp.

Sữa tươi tiệt trùng Úc & New Zealand tại Việt Nam: Meadow Fresh được ưa chuộng

Nhờ chất lượng sữa được kiểm chứng, trên kệ hàng tại các siêu thị và cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM, những thương hiệu sữa tươi tiệt trùng nhập khẩu từ hai quốc gia này ngày càng chiếm diện tích trưng bày đáng kể. Ông Trần Văn Hớn, chủ cửa tiệm tạp hóa tại phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM cho biết: "Cách đây chừng 3 năm, tôi ít nhập hàng sữa ngoại do giá đắt, ít người mua. Nhưng hiện nay hàng nhập bao nhiêu cũng có thể được bán ra hết, nhất là các loại sữa từ Úc và New Zealand như Meadow Fresh. Sữa này được khách thích vì nguyên chất không có đường nhưng vẫn thơm béo dễ uống chứ không loãng và nhạt như nhiều loại sữa không đường khác, lại có nhiều lựa chọn: con nít thì uống sữa nguyên kem, calci max (dòng bổ sung canxi ít béo); người lớn giữ dáng thì uống loại ít béo, tách béo… Với khách mới mua sữa cho con muốn tìm sữa nhập từ Úc, New Zealand, tôi cũng giới thiệu Meadow Fresh vì hầu hết ai uống rồi cũng khen, mình cũng an tâm giới thiệu", ông Hớn nói.

Meadow Fresh hiện là thương hiệu sữa tươi tiệt trùng nhập khẩu được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Meadow Fresh là một trong những thương hiệu sữa tươi tiệt trùng nhập khẩu hàng đầu và đã có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm. Điều này cho thấy sức hút của Meadow Fresh với người tiêu dùng Việt. Phỏng vấn ông Nguyễn Thịnh Phú, Tổng Giám đốc Công ty Wilmar Marketing CLV – đơn vị phân phối độc quyền sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh tại Việt Nam về lý do lựa chọn Meadow Fresh giữa hàng trăm thương hiệu sữa ngoại, ông cho hay: "Thứ nhất, Meadow Fresh có nguồn gốc từ Úc và New Zealand – hai quốc gia nổi tiếng thế giới về chất lượng sữa nhờ phương thức chăn thả tự nhiên, đàn bò được chăm sóc tốt và ăn cỏ tươi quanh năm. Thứ hai, Meadow Fresh là sản phẩm của Goodman Fielder - công ty thực phẩm hàng đầu khu vực Úc, New Zealand. Hai yếu tố "dẫn đầu" cộng lại là một sự bảo chứng cho chất lượng sản phẩm – điều khiến chúng tôi tin tưởng để quyết định đưa những hộp sữa Meadow Fresh nguyên chất, tự nhiên, giàu dưỡng chất đến tay người tiêu dùng Việt."

Ông Phú cho biết thêm, trong những tháng cuối năm, đơn vị phân phối đang áp dụng mức giảm giá lên đến 30% cho các sản phẩm sữa Meadow Fresh tại hệ thống các siêu thị và các điểm bán lẻ trên toàn quốc. "Meadow Fresh được chúng tôi nhập "nguyên đai nguyên kiện" từ Úc và New Zealand. Với chất lượng nhập khẩu hàng đầu và giá thành ưu đãi, người tiêu dùng Việt đang được mua sản phẩm với mức giá tốt hơn hẳn. Chúng tôi hy vọng đây là cơ hội để nhiều gia đình Việt được tiếp cận và sử dụng sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nhập khẩu chất lượng cao của Meadow Fresh."