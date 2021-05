Sữa tươi mà đem chiên thì ra món gì? Thử làm một lần, đảm bảo thành phẩm sẽ khiến cả nhà "nghiện" luôn!

Sau khi ủ lạnh, phần bột sẽ đông lại. Bạn lấy ra và cắt thành từng miếng vuông nhỏ.

Cắt bột thành từng miếng vuông nhỏ thế này nè!

Bạn đổ 30gr bột chiên giòn ra bát, đánh tan 2 lòng đỏ trứng gà còn lại. Lần lượt lăn từng cục bột đã cắt nhỏ vào bát bột bắp, bát trứng và bát bột chiên xù.

Bạn đừng quên đeo găng tay khi thực hiện thao tác này nhé!

Tiếp theo, bạn có 2 cách để chiên bột sữa.

Dùng nồi chiên không dầu: Làm nóng nồi ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Sau đó, lót vào lòng nồi 1 lớp giấy nến hoặc giấy bạc, xếp các viên sữa đã lăn qua bột bắp - trứng - bột chiên giòn vào nồi. Chiên làm 2 lần: Lần 1 chọn mức nhiệt 200 độ C trong 15 phút, lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 10 phút.

Dùng chảo và dầu ăn như thông thường: Bạn đổ khoảng 3-5 muỗng canh dầu ăn vào chảo sâu lòng, đợi cho dầu nóng già rồi thả các viên sữa đã lăn qua bột bắp - trứng - bột chiên giòn vào chảo và chiên vàng đều các mặt.

Chiên xong, vớt các viên sữa ra và đặt lên đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa.