Sữa Royal Ausnz Lactoferrin - Lựa chọn hàng đầu giúp nâng cao hệ miễn dịch cho bé

Là một người mẹ, ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất cũng như trí tuệ. Thế nhưng, nhiều bé thường xuyên ốm vặt, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm, bệnh đường tiêu hóa, hấp thu kém, chậm lớn, chậm tăng cân…. Đó là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của trẻ đang suy yếu và không chống lại được các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn….



Theo các chuyên gia nhi khoa, nếu các mẹ muốn con có hệ miễn dịch khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, ít ốm vặt, phát triển toàn diện thì ngoài chế độ dinh dưỡng hàng ngày, mẹ cần bổ sung thêm Lactoferrin cho bé. Và nếu các mẹ đang tìm một sản phẩm bổ sung Lactoferrin hiệu quả thì Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz Lactoferrin chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Sản phẩm này đã và đang được hàng triệu mẹ Việt tin dùng bởi công thức cũng như hiệu quả vượt trội.

Royal Ausnz Lactoferrin lựa chọn hàng đầu của mẹ, cho con yêu phát triển toàn diện

Royal Ausnz Lactoferrin – "Công thức vàng" hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho bé

Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz Lactoferrin Formula Milk Powder với tổ hợp công thức gồm: Lactoferrin + IgG + Axit Sialic cùng các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, D, E, C, protein và các khoáng chất giúp mang đến một sản phẩm vượt trội, vừa bổ sung dinh dưỡng lại nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bé, từ đó góp phần ngăn ngừa các nhân tố gây bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tiêu hoá và hô hấp.

Lactoferrin là một thành phần quan trọng trong hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Về bản chất lactoferrin là một chất đạm (glycoprotein), nhưng điều đặc biệt là nó có khả năng "hút" các phân tử sắt rất cao, đồng nghĩa với khả năng "giành giật" sắt với các vi khuẩn. Đồng thời Lactoferrin liên kết và vận chuyển sắt tự do trong máu đến các tế bào để nuôi cơ thể, hỗ trợ tăng trưởng vi khuẩn có lợi.

Nhờ khả năng cạnh tranh chất sắt cao mà Lactoferrin trở thành một yếu tố miễn dịch rất quan trọng trong cơ thể, làm giảm khả năng phát triển của vi khuẩn, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, kháng vi sinh vật và virus gây bệnh, giúp bảo vệ cơ thể, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Bên cạnh latoferrin, thành phần sữa non (IgG) cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của sản phẩm. Sữa non giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng và tăng cường chức năng hệ miễn dịch cho cơ thể. Các kháng thể trong sữa non giúp hỗ trợ hệ miễn dịch ngăn ngừa vi khuẩn và virus độc hại, điều hòa miễn dịch giúp cho một cơ thể non nớt phát triển và khỏe mạnh.

Axit sialic hay còn gọi là N-acetyneuraminic axit, là thành phần cấu tạo nên Ganglioside – phân tử tập trung nhiều ở đầu dây thần kinh, có chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, hình thành não bộ ở trẻ (đặc biệt là trẻ sơ sinh), tăng cường hệ miễn dịch.

Lactoferrin với công thức vượt trội, bảo vệ bé toàn diện

Như vậy, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz Lactoferrin không đơn giản là một sản phẩm sữa công thức mà sản phẩm này còn được mệnh danh là sữa hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, sản phẩm còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người cần tăng cường hệ miễn dịch, người cao tuổi, người có bệnh nền, người mới ốm dậy, phụ nữ mang thai….

Royal Ausnz Lactoferrin – Sản phẩm của thương hiệu danh tiếng 160 năm tại Úc

Lactoferrin Formula Milk Powder được sản xuất bởi Royal Ausnz - Thương hiệu thuộc tập đoàn Gotop. Tập đoàn này đã có lịch sử hình thành và phát triển lên đến 160 năm và được đánh giá là thương hiệu có bề dày lịch sử hàng đầu tại Úc cũng như trên Thế giới.

Tính đến năm 2021, Royal Ausnz đã có đến hơn 70 giải thưởng và trở thành thương hiệu đạt được nhiều giải thưởng hàng đầu tại các cuộc thi về sữa do Hiệp hội Công nghiệp sữa Úc (DIAA) tổ chức.

Các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng tốt nhất, công nghệ hiện đại bậc nhất (công nghệ trộn ướt - Wet Blended và công nghệ sấy thăng hoa - sấy lạnh), những điều này giúp tạo nên những lon sữa thành phẩm với chất lượng hoàn hảo, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất cũng như trí tuệ.

Đặc biệt, mới đây, Sữa Hoàng Gia Úc còn được vinh danh trong Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em lần thứ VII, năm 2021.

Sữa hoàng gia Royal Ausnz được vinh danh trong Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2021

Các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz nói chung và Royal Ausnz Lactoferrin nói riêng đã được nhập khẩu chính hàng về Việt Nam, đang được phân phối tại các hệ thống kinh doanh mặt hàng mẹ bé danh tiếng hàng đầu Việt Nam cùng hàng nghìn điểm bán là các nhà thuốc lớn - nhỏ, các đại lý chuyên kinh doanh sữa bỉm trên toàn quốc.

