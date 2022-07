Sữa công thức từ thực vật - xu hướng “sống xanh” mới lên ngôi

Sữa công thức thực vật là gì?



Đây là sản phẩm sữa có nguồn gốc từ thực vật được xử lý thông qua dây chuyền sản xuất hiện đại chứa các loại dưỡng chất thiết yếu, đạm thực vật lành tính dễ tiêu hóa, canxi, các vitamin và khoáng chất quan trọng được pha theo đúng công thức chuẩn theo nghiên cứu của chuyên gia dinh dưỡng, không có lactose. Sản phẩm này có thể dùng thay thế các bữa ăn phụ hàng ngày.

Sữa công thức thực vật rất lành tính

Sữa thực vật không chứa đường lactose nên nó an toàn với hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người bất dung nạp đường lactose.

Người Châu Á có tỷ lệ người không dung nạp lactose cao nhất thế giới. (Nguồn: NCBI - Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ)

Sữa công thức thực vật ít cholesterol hơn



Sự quan tâm ngày càng tăng đối với chế độ ăn thuần chay, hạn chế cholesterol là lý do khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sữa công thức thực vật như một sự thay thế an toàn mà vẫn đảm bảo dưỡng chất cần cung ứng hàng ngày.

Sữa công thức thực vật cung cấp đa dạng dưỡng chất

Sự hiểu lầm thường thấy về sữa thực vật là "nghèo dinh dưỡng". Trên thực tế, theo số liệu nghiên cứu của Viện dinh dưỡng quốc gia, loại sữa này có hàm lượng calo, chất béo, protein thấp hơn nhưng vẫn giàu vitamin và khoáng chất vi lượng thiết yếu, đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng của con người.

Hebes Canxi cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho người trưởng thành, sản phẩm này có thể dùng làm những bữa ăn thay thế ngon miệng. Tránh tình trạng thiếu chất này, thừa chất kia như sữa hạt tự làm thông thường.

Bảng thành phần dinh dưỡng trong sữa 100% thực vật Hebes Canxi. (sản phẩm của RV Nutrition)

Sữa công thức thực vật góp phần bảo vệ môi trường



Nghiên cứu được thực hiện năm 2018 bởi Poore.J (Đại học Oxford) đã đưa ra số liệu chứng minh ảnh hưởng nghiêm trọng của ngành công nghiệp sữa bò lên môi trường. Chỉ số GWP - chỉ số làm nóng lên toàn cầu được đo bằng khối lượng cacbon dioxide trên mỗi lít sữa bò dao động trong khoảng từ 1.14 tới 2.50. Trong khi chỉ số này cho sữa thực vật chỉ từ 0.40 đến 0.75.

Sữa công thức thực vật phù hợp với nhiều đối tượng

Hầu hết tất cả mọi người đều có thể sử dụng sữa công thức thực vật Hebes Canxi. Kể cả các đối tượng dị ứng lactose, tiểu đường, người lớn tuổi, người ăn kiêng, tiền sử bệnh tim mạch, thừa cân béo phì…cũng có thể sử dụng (theo American Society for Nutrition).

Hebes Canxi là sản phẩm thuần 100% từ thực vật

Để người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc tiếp cận đến nguồn sữa công thức thực vật đảm bảo chất lượng, RV Nutrition Việt Nam là đơn vị tiên phong mang đến các dòng sữa công thức thực vật uy tín được kiểm định chất lượng rõ ràng.

Hebes Canxi - Nguồn dinh dưỡng từ thực vật an toàn khỏe mạnh

Hebes Canxi cung cấp nguồn dinh dưỡng ít béo, giàu canxi từ đạm thực vật an toàn, thành phần chứa các loại siêu thực phẩm như diêm mạch, hạt kê là giải pháp bổ sung năng lượng tối ưu cho cả gia đình. Hàm lượng canxi nano cao (500 mg/45g bột) với kích thước siêu nhỏ (chỉ <60nm), có khả năng hấp thu nhanh hơn nhiều lần so với canxi thông thường. Ngoài ra, Hebes Canxi còn mang đến bộ đôi chất dẫn truyền Vitamin D3 và K2MK7 giúp hấp thụ canxi tốt hơn. Sản phẩm còn chứa lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hoá, các loại vitamin A, C, E, B1, B2, B3, choline… và nhiều khoáng chất quan trọng như Magie, selen, phospho, kẽm…

Kết luận:

Nếu bạn đang quan tâm đến lối sống xanh và nguồn dinh dưỡng từ đạm thực vật lành mạnh, sữa công thức thực vật có thể là người bạn đồng hành tuyệt vời. Không chỉ giúp cân đối dưỡng chất, chăm sóc sức khỏe an toàn từ trong ra ngoài, sử dụng sữa công thức thực vật còn là hành động ý nghĩa góp phần bảo vệ hành tinh xanh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường.

