Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

Cụ thể, theo thông tin từ nhà sản xuất Kendal Nutricare Canada, đợt triệu hồi này được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa thận trọng liên quan đến độc tố vi khuẩn cereulide. Các sản phẩm bị ảnh hưởng cụ thể là dòng Kendamil Costco Classic First Infant Formula loại 1049g, mang mã lô sản xuất 897274 và 888632. Đây là những lô hàng được sản xuất vào tháng 5/2025 và chỉ được phân phối duy nhất thông qua hệ thống siêu thị Costco tại Canada từ tháng 6/2025.

Quyết định triệu hồi này xuất phát từ việc các hướng dẫn về an toàn thực phẩm quốc tế đối với độc tố cereulide vừa có sự thay đổi đáng kể. Vào tháng 2/2026, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã thiết lập các mức an toàn mới cập nhật, hiện đang được áp dụng trên khắp Liên minh Châu Âu cũng như tại Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

Kendamil cho biết mặc dù tất cả các sản phẩm của hãng vẫn duy trì mức độc tố thấp hơn ngưỡng quy định mới của Châu Âu, nhưng do cơ quan y tế Canada (Health Canada) có cách tiếp cận khác nên hãng đã chủ động thu hồi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Cereulide là một chất tự nhiên có thể gây ra các triệu chứng khó chịu về dạ dày trong thời gian ngắn, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa ghi nhận bất kỳ khiếu nại hay báo cáo nào về trường hợp trẻ bị ngộ độc liên quan đến hai lô sản phẩm này.

Thương hiệu này cũng khẳng định đợt triệu hồi này chỉ mang tính chất cục bộ và không gây ảnh hưởng đến các thị trường khác, bao gồm Việt Nam. Đối với thị trường Việt Nam, nhà phân phối chính thức của hãng cũng đã chủ động liên hệ tới những khách hàng đã mua sữa trong thời gian gần đây và khẳng định hoàn toàn không có sản phẩm nào đang lưu hành tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này.

Đại diện Kendamil cũng giải thích thêm rằng nguồn cung cấp nguyên liệu ARA cho hãng là từ DSM – một đơn vị không liên quan đến đợt triệu hồi, đồng thời các quy trình sản xuất và tiêu chuẩn hướng dẫn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Châu Âu. Theo thông báo, các bậc phụ huynh tại Canada đã mua phải hai lô sữa có mã số nêu trên được khuyến cáo mang trả lại tại bất kỳ siêu thị Costco nào để được hoàn tiền đầy đủ mà không cần hóa đơn, trong khi người tiêu dùng tại các khu vực khác có thể yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm như bình thường.

Thời gian gần đây, nhiều lô sữa công thức thương hiệu lớn như Aptamil (bao gồm Aptamil Anh và Aptamil Đức), Cow & Gate và NAN đã bị thu hồi tại một số nước do lo ngại về an toàn thực phẩm.

Nguyên nhân chính liên quan đến nghi ngờ sản phẩm chứa độc tố cereulide, một chất độc do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây buồn nôn và nôn ở trẻ nhỏ, nên các cơ quan an toàn thực phẩm tại châu Âu đã phát đi cảnh báo và yêu cầu thu hồi các lô hàng bị ảnh hưởng.

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) đã thông báo về việc Danone – nhà sản xuất sữa Aptamil và Cow & Gate – thu hồi nhiều lô Aptamil First Infant Milk và Cow & Gate First Infant Milk do nguy cơ tiềm ẩn của cerulide trong sản phẩm. Một số lô sữa Aptamil từ Anh còn được phân phối sang Ireland và cũng nằm trong danh sách thu hồi. Tại Đức và Áo, Danone cũng đã yêu cầu nhà phân phối thu hồi một số lô sữa Aptamil sau khi phát hiện nguy cơ tương tự. Ngoài ra, NAN của Nestlé cũng đã mở rộng chiến dịch thu hồi ở hơn 50 quốc gia sau khi xác định nguyên liệu đầu vào có nguy cơ nhiễm cereulide, trong đó có nhiều dòng sản phẩm NAN được bán tại châu Âu, châu Á và Nam Mỹ.

Thúy Hạnh