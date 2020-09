Sự thật việc Nhan Phúc Vinh cư xử không đẹp, né tránh nhắc tới Diễm My trên sóng trực tiếp?

Tối qua, lễ trao giải VTV Awards 2020 đã chứng kiến sự ra về tay trắng của một ứng cử viên nặng ký đã càn quét hết các đề cử cho phim truyền hình là Tình yêu và tham vọng. Không đoạt giải, bộ phim còn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan khi nhiều người cho rằng nam chính Nhan Phúc Vinh cư xử không đẹp, né tránh nhắc tên bạn diễn Diễm My khi được phỏng vấn.

Cụ thể, sau phần trao giải cho Nữ diễn viên ấn tượng nhất, MC Phí Linh đã có cuộc giao lưu với các nam diễn viên Nhan Phúc Vinh, Thanh Sơn, Xuân Nghị trong hậu trường và đề nghị họ bày tỏ đôi điều về các bạn diễn nữ của mình vừa xuất hiện trên sân khấu. Là người mở màn đầu tiên, thay vì nói đến nữ chính Diễm My - người tương tác nhiều nhất với mình trong phim, Nhan Phúc Vinh lại ca ngợi Lã Thanh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Tuệ Lâm.

Nhan Phúc Vinh không nhắc tới Diễm My mà "nhường" cho Thanh Sơn.

Sau khi chương trình lên sóng, phần chia sẻ của Nhan Phúc Vinh đã khiến nhiều fan của cặp đôi Minh - Linh trong Tình yêu và tham vọng bày tỏ sự thất vọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trung lập hơn cho rằng việc Nhan Phúc Vinh nhắc tên nữ diễn viên khác không phải Diễm My đơn giản chỉ là do việc phân chia ý kiến sao cho hợp lý trong phần phỏng vấn. Với 3 nam diễn viên được hỏi, Xuân Nghị mới chỉ hợp tác với Quỳnh Kool (trong phim Nhà trọ Balanha) nên lẽ dĩ nhiên anh chàng sẽ nói về Quỳnh Kool.

Nếu Xuân Nghị đã nói về Quỳnh Kool thì lẽ dĩ nhiên, Thanh Sơn sẽ phải nói về bạn diễn khác. Mà trong Tình yêu và tham vọng, Thanh Sơn có nhiều cảnh tương tác với Diễm My nhất nên việc anh nói về Diễm My là không có gì đáng ngạc nhiên. Và nếu Thanh Sơn đã nói về Diễm My thì còn lại, Nhan Phúc Vinh đương nhiên chọn nói về một bạn diễn khác không phải nữ chính.

Diễm My chụp ảnh với 2 nhân vật thứ chính trong "Tình yêu và tham vọng" mà vắng bóng Nhan Phúc Vinh.

Tuy nhiên, một số fan cũng cho rằng cách giải thích này sẽ hợp lý hơn nếu thứ tự phỏng vấn là Xuân Nghị - Thanh Sơn - Nhan Phúc Vinh. Nếu Nhan Phúc Vinh nói sau cùng thì việc anh không nhắc tới Diễm My sẽ hợp lý hơn là khi anh trả lời phỏng vấn đầu tiên.

Cũng phải nói thêm rằng, sở dĩ các fan Tình yêu và tham vọng có phản ứng "nhạy cảm" hơn với tình huống này là do trước đó, bản thân Nhan Phúc Vinh cũng thường xuyên tránh né nhắc về Diễm My. Anh không hề tương tác hay nhắc tới bạn diễn trên mạng xã hội trong khi vẫn tương tác thường xuyên với tất cả các đồng nghiệp khác. Đáng nói, cặp đôi chính của Tình yêu và tham vọng còn không kết bạn Facebook với nhau.