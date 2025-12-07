Sự thật về trang phục thảm hoạ của nữ chính phim Stranger Things

Loạt phim khoa học viễn tưởng Stranger Things 5 đạt 59,6 triệu lượt xem trong 5 ngày đầu ra mắt, thiết lập kỷ lục tuần mở màn tốt nhất cho một series tiếng Anh trên Netflix. Ngoài kịch bản hấp dẫn và những con số doanh thu ấn tượng, outfit của nhân vậy Eleven (do Millie Bobby Brown thủ vai) hiện cũng đang nhận được sự quan tâm lớn của người xem.

Trang phục nhận nhiều ý kiến trái chiều của Eleven trong Stranger Things 5. (Nguồn: cherryooc)

Trong mùa 5, Eleven diện quần short đỏ tí hon mặc ngoài quần thể thao xám, phối cùng áo sweatshirt xám cắt lửng và chiếc bandana quấn cổ đầy bụi bặm. Chính vì outfit này mà trên các nền tảng MXH như X, Reddit và TikTok, hashtag #ElevenS5Outfit lên xu hướng với hàng nghìn bình luận chia rẽ. Một bên yêu thích sự hoài niệm, bên kia chế giễu thảm họa thời trang.

Set đồ của Eleven trong Starnger Things 5.

Stranger Things 5 vừa chiếu chưa bao lâu nhưng mạng xã hội đã bùng nổ tranh luận vì… trang phục của Eleven.

Đứng trước những tranh cãi của khán giả, nhà thiết kế Amy Parris, người chịu trách nhiệm tạo dựng phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thập niên 80 cho Stranger Things trong suốt nhiều mùa vừa qua đã có những chia sẻ với tờ New York Post. Amy Parris cho biết nữ diễn viên Millie Bobby Brown thực chất không hoàn toàn yên tâm với outfit của nhân vật Eleven trong mùa cuối Stranger Things.



Thậm chí, nữ diễn viên cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy thiết kế cô chuẩn bị cho Eleven và chính Parris cũng đoán trước được phản ứng trái chiều mà bộ đồ này sẽ nhận. Tất nhiên, bộ đồ này không phải được "nghĩ đại". Parris đã lấy cảm hứng từ những nhân vật biểu tượng của thời trang thập niên 80 để tạo nên diện mạo mới cho Eleven.

"Đó là sự pha trộn giữa Josh Brolin trong The Goonies và Punky Brewster - cô bé nổi tiếng với phong cách 'mix&match' đủ thứ đồ cắt xẻ", Parris giải thích. Trong The Goonies, nhân vật Brand của Josh Brolin được nhớ đến với outfit tập luyện: bandana đỏ, áo phông xám cắt ngắn và đặc biệt là quần short đen mặc ngoài quần thể thao xám.

Millie Bobby Brown trong Stranger Things và Josh Brolin trong The Goonies.

Parris kể thêm: "Tôi thấy buồn cười vì bắt đầu có người hỏi: 'Ủa, quần short mặc ngoài quần dài hả?'. Nhưng đó thực sự là trend của thập niên 80 mà! Tôi biết trước kiểu phản ứng này sẽ xảy ra". Cô cũng nhấn mạnh rằng hoàn cảnh trong phim càng chứng minh Eleven không phải người quan tâm đến thời trang, nhất là khi cô bạn gái duy nhất trong nhóm và trong tình huống Max (Sadie Sink) đang hôn mê. "Eleven không nghĩ đến chuyện ăn diện. Nhưng trong hoàn cảnh của cô bé, đây là phiên bản thời trang nhất mà cô có thể làm rồi," Parris nói.

Trong đó, chính phần layering khi phối chồng nhiều lớp là chi tiết mà Parris biết chắc sẽ dễ gây tranh luận, kể cả với Millie Bobby Brown. "Millie đã xem bản phác thảo ban đầu mà tôi gửi cho anh em nhà Duffer. Khi cả ê-kíp thống nhất, chúng tôi mới mail sang cho Millie. Sau này tôi mới biết cô bé đã âm thầm gửi mail riêng hỏi họ kiểu: 'Mấy anh chắc chưa vậy?", Parris bật mí.

Mặc dù ban đầu Millie Bobby Brown có chút e dè về bộ trang phục của nhân vật Eleven, nhưng Amy Parris cho rằng cuối cùng cô vui vẻ chấp nhận trang phục này.