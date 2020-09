Sự thật về bức ảnh "sản phụ vỡ tử cung, đầu thai nhi chui qua vết mổ" lan truyền chóng mặt trên mạng những ngày qua

Mới đây, rất nhiều cư dân mạng thi nhau lan truyền bức ảnh chụp bụng bầu bất thường của một sản phụ kèm những dòng thông tin như sau: "Đây là hình ảnh thai 37 tuần, vết mổ đẻ cũ, mổ lần 2, vỡ tử cung tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc.

Một khi đã có vết mổ đẻ cũ, bạn phải chủ động mổ sớm trước khi có chuyển dạ. Không bao giờ chờ đau bụng mới đi viện như trường hợp này, thật đáng tiếc. Con mất, mẹ phải cắt tử cung, truyền máu... Tính mạng mẹ ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy, việc theo khám dày đặc, kỹ lưỡng khi thai đủ tháng là rất quan trọng và cần thiết khám với bác sĩ chuyên khoa Sản để có được những tư vấn chuyên sâu và chính xác nhấte".

Bức ảnh của sản phụ này với một khối nhỏ nhô ra phía dưới bụng bầu còn được miêu tả là: "Đầu thai nhi chui qua vết mổ, xé rách bàng quang".

Những thông tin sai sự thật được cư dân mạng lan truyền rầm rộ. Không hiểu những thông tin này người viết lấy ở đâu hay tự bịa đặt ra?

Thông tin và hình ảnh nói trên đã lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, rất nhiều fanpage đã lập tức mang về trang của mình để đăng và nhận được lượng tương tác lớn. Chị em thì thi nhau chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kèm lời cầu mong cho sản phụ giữ được mạng sống. Dưới phần bình luận, mọi người còn tag rất nhiều bạn bè, người thân vào xem và nhắc nhở nhau rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, thực tế đây lại là một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Liên hệ với ThS. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, BS này cho biết anh chính là người trực tiếp mổ cho sản phụ nói trên.

Sản phụ này tên Lê Thị Tuyết Tuyết (32 tuổi, hộ khẩu ở Sìn Hồ - Lai Châu) nhưng quê gốc ở Vĩnh Phúc nên về Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc để sinh con. 16h ngày 12/9, sản phụ Tuyết được BS Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp mổ lấy thai, bé trai chào đời nặng 3,2kg. Sản phụ sinh mổ lần 2, ca mổ diễn ra bình thường, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh gốc được BS Nguyễn Thanh Tùng chụp trước ca mổ.

Về hình ảnh của sản phụ Tuyết cũng là do BS Tùng chụp và chia sẻ trên một nhóm nội bộ các bác sĩ trong bệnh viện, không hiểu tại sao lại rò rỉ ra ngoài. "Cái khối kia là khối cầu bàng quang do đầu thai nhi chèn vào, khi mổ lấy em bé ra là hết. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do thành bụng và cơ tử cung của sản phụ mỏng, chứ không phải vỡ tử cung hay phải cắt tử cung như trên mạng chia sẻ.

Nhưng tệ nhất là mẹ con sản phụ ấy vẫn khỏe mạnh bình thường mà mọi người lại chia sẻ thông tin em bé đã mất là không chấp nhận được. Một phòng khám chia sẻ thông tin sai lệch cũng đã gọi điện để xin lỗi bệnh viện. Đồng thời phía bệnh viện cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng về sự việc này" - BS Tùng nói thêm.

Sự việc này một lần nữa là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, trước khi chia sẻ thông tin về bất cứ vấn đề gì cũng cần phải tìm hiểu về độ chính xác của nó, tránh lan truyền những thông tin câu view, sai sự thật.