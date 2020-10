Sự thật về bức ảnh người mẹ Việt Nam cho con bú có liên quan đến nhóm nhạc huyền thoại The Beatles không phải ai cũng biết

Cái tên The Beatles (ban nhạc rock người Anh) từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với người yêu âm nhạc khắp thế giới, không chỉ là trong quá khứ, thời thập niên 1960 - 1970 mà kể cả ngày nay, cái tên ấy như một "huyền thoại" vô cùng đáng quý.

Đối với nhiều người yêu nhạc, thấy những bức ảnh này là một bầu trời ký ức lại hiện về.

Những bài hát của nhóm như Yesterday, I Saw Her Standing There, Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, hay And I Love Her... đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của nhiều người yêu nhạc. Trong số đó, có nhạc phẩm tên Lady Madonna được xem là "bài hát dành tặng cho phụ nữ trên khắp thế giới" cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người nghe.

Năm 2017, trong một chương trình giới thiệu phim tài liệu "One day a week" của mình, một thành viên của nhóm là Paul McCartney đã tiết lộ nguồn cảm hứng cho ra đời bài hát chính là bức ảnh chụp người phụ nữ Việt Nam đang cho con bú.

Bài hát Lady Madonna được phát hành vào đầu tháng 3 năm 1968. Nó nhanh chóng lên vị trí dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh. Và đến đầu tháng 5 năm đó, Lady Madonna đã lọt vào top 4 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Paul McCartney, một thành viên của nhóm nhạc The Beatles đồng thời là tác giả của bài hát Lady Madonna từng chiếm vị trí cao trên các bảng xếp hạng.



Nội dung bài hát có đoạn:

"Lady Madonna, children at your feet.

Wonder how you manage to make ends meet.

Who finds the money? When you pay the rent?

Did you think that money was heaven sent?".

(Tạm dịch: Người mẹ, những đứa trẻ lẽo đẽo theo chân cô. Tôi tự hỏi cô có thể kiếm miếng ăn bằng cách nào. Ai kiếm số tiền đó, cho cô trả tiền phòng? Cô nghĩ số tiền đó từ trên trời rơi xuống chăng?).

Tất cả những ca từ trong bài để nói lên nỗi vất vả nhọc nhằn không kể xiết của những bà mẹ. Paul McCartney cho biết những ca từ đó được lấy cảm hứng từ một bức ảnh bà mẹ ở Tây Nguyên, Việt Nam đang cho con bú.

Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Howard Sochurek và được đăng trên trang bìa của tạp chí National Geographic với tựa đề "Mountain Madonna" (Người mẹ miền núi) vào tháng 1/1965.

Paul cũng chia sẻ rằng bức ảnh đã thực sự gây ấn tượng với ông: "Cô ấy trông có vẻ rất tự hào và cô ấy đang vừa cho một đứa trẻ bú vừa làm việc. Thỉnh thoảng ở đâu đó bạn sẽ nhìn thấy những bức ảnh về người mẹ và nghĩ rằng: Đó là một bà mẹ tuyệt vời. Bạn có thể thấy sự khắng khít của tình mẹ con và đó chính là những gì đã tác động đến tôi. Tôi đã được truyền cảm hứng để viết Lady Madonna, bài hát của tôi chính từ bức ảnh đó".

Bức ảnh này chính là nguồn cảm hứng cho vị nhạc sĩ tài ba viết lên ca khúc kinh điển.

Tạp chí National Geographic đã miêu tả về người mẹ Tây Nguyên này rằng: "Người mẹ miền núi này và những người cùng dân tộc với cô ấy đã sống trên đồi này cách đây hàng thế kỷ. Cô ấy đang bế một đứa trẻ trên tay và cho nó bú, phía bên dưới là một đứa trẻ khác đang ngước mặt lên nhìn mẹ, miệng cười tươi".

(Nguồn: The Guardian)