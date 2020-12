Sự thật thông tin bé gái 3 tuổi ở Bình Dương bị bắt cóc khiến cộng đồng hoảng loạn

Tối 7/12, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh, thông tin một bé gái 3 tuổi ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương được cho là bị kẻ xấu bắt cóc, gia đình đang hoảng loạn tìm kiếm.

Cụ thể, bài đăng trên tài khoản P.H.N. cho biết cháu bé tên L.M.L. (3 tuổi) là cháu nội người đăng bị bắt cóc trước cửa nhà vào trưa ngày 6/12. Đối tượng bắt có bé mặc áo màu đen.

Người tên N. đính kèm số điện thoại 093612xxxx kèm hình ảnh bé và thông báo truy tìm được cho là do Trưởng Công an phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ra.

Thậm chí để tăng niềm tin, thông báo còn đính kèm cả số điện thoại trực công an phường và một số di động được cho là của Trưởng Công an phường Lái Thiêu, được giới thiệu tên T.H.C. và đóng mộc đỏ phía dưới.

Nguyên văn bài nhờ truy tìm kẻ bắt cóc cháu gái ở Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương đăng tải tối 7/12.

Ngay lập tức, bài đăng trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong ít phút có hàng ngàn lượt like và chia sẻ với mong muốn sớm tìm được bé gái bị bắt cóc.

Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi thử gọi vào các số điện thoại được cung cấp nhưng đều không được.

Sáng 8/12, lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu (TP Thuận An) cho biết đã nắm thông tin sự việc. Tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng rà soát thì không hề có vụ bắt cóc nào được trình báo.

Hình ảnh bé gái dễ thương bị bịa đặt bắt cóc khiến dư luận xôn xao.

Đặc biệt, thông báo truy tìm mà bài viết đăng tải cũng là giả, không có Trưởng Công an phường Lái Thiêu nào tên C.

Cơ quan chức năng khẳng định vụ việc này là giả mạo thông tin, gây hoang mang bức xúc trong dư luận.

Hiện công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng tung tin giả để điều tra, xử lý.