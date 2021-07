Sự thật rùng rợn về 100 đứa trẻ nằm trong lăng mộ của Từ Hi Thái Hậu, hé lộ tội ác gây phẫn nộ

Từ Hi Thái Hậu (1835 – 1908) được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực và tàn ác nhất lịch sử phong kiến của Trung Quốc.

Vốn là người nắm giữ cương vị tối cao trong nhiều năm ở triều đại nhà Thanh, bà đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, sát hại chúng sinh, thay đổi hướng phát triển và làm cho triều đại này dần bị diệt vong. Mãi đến lúc chết, vì để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, bà tiếp tục dày vò dân chúng lầm than, bắt 100 đứa trẻ chưa đến 10 tuổi phải cùng chết theo mình dưới nấm mồ.

Các hoàng đế thời phong kiến xa xưa rất chú trọng trong việc hậu sự sau khi chết. Vì thế, khi khai quật các lăng mộ, người ta thường thấy vô số vàng bạc châu báu được chôn cất cùng thi thể của các vị vua chúa.

Và Từ Hi Thái Hậu cũng không ngoại lệ, bà đã chuẩn bị mộ huyệt cho mình từ rất sớm. Lăng mộ được xây dựng hoành tráng, cơ quan mật thất trùng trùng, hàng nghìn hàng vạn vật phẩm quý báu xa hoa được dự trữ sẵn để làm vật bồi táng.

Không giống như Tần Thủy Hoàng (vị bạo chúa dành cả đời để tìm cách trường sinh bất lão), Từ Hi Thái Hậu nhận thức được con người không thể chống lại mệnh trời, đồng thời bà cũng lo sợ bản thân bị gặp báo ứng vì những tội ác mình đã gây ra lúc sinh thời và bị ma quỷ đày đoạ sau khi chết.

Sau khi tìm ra biện pháp giải quyết từ các quan đại thần và đạo sĩ cao tay, bà ra lệnh bắt 100 đứa trẻ ở các hộ dân lành và buộc chúng phải tham gia xây dựng lăng mộ cho bà. Nguyên nhân là vì cho rằng trẻ nhỏ là những sinh linh thuần khiết sạch sẽ nhất, có tác dụng thanh tẩy lăng mộ, không cho ma quỷ lại gần.

Trước hành động này, dân chúng phẫn nộ vì hành vi bắt người vô cớ của triều đình nhưng không thể phản kháng vì sợ bị liên lụy đến tính mạng. Những đứa trẻ bị bắt đi lao động khổ sai dần dần không chịu nổi và chết đi.

Khi lăng mộ hoàn thành, số trẻ sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay và rồi cũng trở thành vật bồi táng cho Từ Hi Thái Hậu để mãi mãi đi theo hầu hạ và xua đuổi tà ma cho bà.

Từ Hi Thái Hậu đến lúc chết cũng sợ mình gặp báo ứng. Vốn dĩ thế gian quả là một vòng luân hồi. Không phải ma quỷ, mà chính là con người đã đến quấy rối lăng mộ khiến bà không được toại nguyện.

Đến năm 1928, băng trộm mộ Tôn Điện Anh đã lật tung khu mộ của Từ Hi Thái Hậu và "cuỗm" đi hết toàn bộ châu báu bên trong, ngay cả thi thể của vị hoàng hậu quyền lực bật nhất cũng bị chà đạp ngổn ngang bên cạnh và bị lột sạch quần áo cùng mũ đội quý giá. Từ đó, sự thật về 100 đứa trẻ mất tích và những thi hài trẻ con xuất hiện trong mộ Từ Hi Thái Hậu cũng được hé lộ.

Mãi đến những năm 80, các chuyên gia khảo cổ một lần nữa khai quật lại lăng mộ của Từ Hi Thái Hậu mới phát hiện bên trong hoàn toàn trống không, chỉ còn lại thi thể lăn lóc không ngay ngắn. Đội chuyên gia tiến hành khử độc trừ bụi, xử lí thi thể của bà. Đến đây, Từ Hi Thái Hậu mới chính thức được an nghỉ.

(Nguồn: Sohu, 163)