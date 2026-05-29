Sự thật phía sau xu hướng dầu gội không sulfate, không silicon

Dầu gội "không sulfate – không silicon" đang trở thành xu hướng mới

Những năm gần đây, cụm từ "không sulfate – không silicon" xuất hiện ngày càng nhiều trên các sản phẩm chăm sóc tóc. Không chỉ các thương hiệu quốc tế, nhiều dòng dầu gội thuần chay trong nước cũng bắt đầu theo đuổi xu hướng "clean haircare" – chăm sóc tóc theo hướng tối giản, lành tính và bền vững hơn.

Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn khi chuyển sang các dòng dầu gội này. Vì sao dầu gội ít bọt hơn? Vì sao tóc không còn cảm giác mềm mượt ngay sau khi gội như trước? Và liệu ít bọt có đồng nghĩa với việc làm sạch kém?

Thực tế, sự khác biệt này đến từ cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau của các nhóm thành phần làm sạch và dưỡng tóc.

Nhiều người dùng chuyển hướng sang dầu gội thuần chay, không hoá chất độc hại

Sulfate: Thành phần tạo nhiều bọt nhưng có thể làm tóc mất cân bằng

Trong nhiều loại dầu gội thông thường, Sulfate là nhóm chất làm sạch phổ biến nhờ khả năng tạo bọt mạnh và loại bỏ dầu thừa nhanh chóng. Sau khi gội, tóc thường mang lại cảm giác sạch rõ rệt, thậm chí "kin kít", khiến nhiều người tin rằng đó mới là sạch thật sự.

Tuy nhiên, khả năng làm sạch quá mạnh đôi khi lại khiến tóc và da đầu mất đi lớp dầu tự nhiên cần thiết. Khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt với tóc khô, tóc yếu hoặc da đầu nhạy cảm, Sulfate có thể khiến tóc dễ xơ rối, khô hơn và mất độ ẩm tự nhiên.

Với những người thường xuyên nhuộm tóc, uốn hoặc dùng nhiệt tạo kiểu, tình trạng tóc khô và yếu càng dễ xuất hiện hơn nếu sử dụng dầu gội có độ tẩy rửa mạnh.

Silicon giúp tóc mượt tức thì nhưng chưa chắc tóc đã khỏe

Một thành phần khác cũng rất phổ biến trong dầu gội và dầu xả là Silicon. Thành phần này hoạt động như một lớp phủ trên bề mặt tóc, giúp tóc mềm, bóng và giảm cảm giác xơ rối ngay sau khi gội. Hiệu ứng này khiến tóc nhìn suôn mượt và "đẹp" nhanh chóng. Tuy nhiên, đó chủ yếu là cảm giác bên ngoài thay vì cải thiện chất tóc thật sự từ bên trong.

Silicon có thể tích tụ trên tóc và da đầu, một trong những nguyên nhân gây viêm, bít tắc và gàu ngứa

Nếu sử dụng lâu dài mà không được làm sạch phù hợp, Silicon có thể tích tụ trên tóc và da đầu. Đây cũng là lý do nhiều người gặp tình trạng tóc nhanh bết, chân tóc nặng, tóc dễ xẹp và khó tạo độ phồng tự nhiên.

Không ít trường hợp tóc nhìn bóng mượt bên ngoài nhưng khi chạm vào lại khô, yếu và dễ gãy rụng.

Vì sao dầu gội không sulfate thường ít bọt hơn?

Khác với Sulfate, nhiều dòng dầu gội thuần chay hiện nay sử dụng Amino Acid Surfactant – nhóm chất làm sạch dịu nhẹ giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn nhưng vẫn hỗ trợ giữ độ ẩm tự nhiên cho da đầu. Cũng vì vậy, tóc thường mềm tự nhiên hơn thay vì khô ráp sau khi gội.

Dầu gội vỏ bưởi bồ kết Herbario làm sạch nhẹ dịu bằng thảo mộc và acid amin, không cần nhiều bọt

Dầu gội không sulfate cũng thường ít bọt hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa làm sạch kém mà là do công thức ưu tiên sự cân bằng cho tóc và da đầu. Với tóc nhiều dầu hoặc thường dùng sản phẩm tạo kiểu, gội hai lần sẽ giúp làm sạch hiệu quả hơn mà không cần dùng chất tẩy rửa mạnh.

Đây cũng là lý do nhiều người mới chuyển sang dầu gội không sulfate thường cảm thấy "chưa quen" trong thời gian đầu vì cảm giác sạch sẽ khác so với dầu gội truyền thống.

Tóc cần thời gian để "cai" silicon

Khi mới chuyển sang dầu gội không silicon, tóc có thể chưa mềm ngay hoặc hơi khô trong thời gian đầu do lớp silicon cũ đang dần được loại bỏ. Tuy nhiên sau giai đoạn thích nghi, nhiều người nhận thấy tóc nhẹ hơn, ít bết hơn và có độ tơi tự nhiên hơn.

Đây cũng là lý do dầu gội không sulfate – không silicon ngày càng được ưa chuộng như một hướng chăm sóc tóc bền vững, tập trung vào sức khỏe tóc và da đầu lâu dài thay vì chỉ tạo cảm giác mềm mượt tức thì.

Dầu gội vỏ bưởi bồ kết Herbario: Lựa chọn "0 sulfate – 0 silicon" cho xu hướng chăm tóc hiện đại

Trong xu hướng "clean haircare", dầu gội vỏ bưởi bồ kết Herbario được nhiều người quan tâm nhờ công thức "0 sulfate – 0 silicon", hướng đến khả năng làm sạch dịu nhẹ mà không gây cảm giác khô căng hay bết nặng da đầu.

Sản phẩm kết hợp các thành phần quen thuộc như vỏ bưởi, bồ kết cùng đậu hà lan làm sạch dịu nhẹ, giúp tóc sạch thoáng và chắc khoẻ tự nhiên. Dù không tạo quá nhiều bọt hay mang lại cảm giác "mượt tức thì", đây lại là hướng chăm sóc tóc được nhiều người lựa chọn để giúp tóc và da đầu được chăm sóc một cách lành tính hơn.

Xu hướng chăm sóc tóc hiện nay không còn chỉ xoay quanh cảm giác mềm mượt tức thì sau khi gội, mà hướng đến việc nuôi dưỡng tóc và da đầu khỏe thực sự. Vì vậy, các dòng dầu gội không sulfate – không silicon đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người muốn tìm một giải pháp chăm tóc dịu nhẹ, cân bằng và bền vững hơn theo thời gian.

