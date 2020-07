Sự thật "ngã ngửa" về cây lan đột biến hồng minh châu có giá 1.400 tỷ đồng

Gần đây, giới chơi hoa lan đột biến liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với các vụ chuyển nhượng tiền tỷ cho các cây hoặc kie lan (cây mầm) như Bảo Duy 5 cánh trắng, Hiển Oanh, Juliet, Huyền thoại Bướm đại ngàn.

Tuy nhiên, con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho chậu hồng minh châu trong một thương vụ mua bán giữa hai nhà vườn ở Thái Bình và Hòa Bình vào hôm 7/7 vừa qua là quá sức tưởng tượng với nhiều người.

Theo hình ảnh chia sẻ, tấm bạt trên sân khấu của cuộc chuyển nhượng đề giá chậu lan đột biến là 1.400 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn nên mức độ quan tâm về chậu lan "tiền tấn" đang "càn quét" khắp các hội, nhóm chơi lan. Nhiều trong số đó bày tỏ quan điểm không hề tin tưởng cuộc giao dịch này là có thật.

Bức hình gây "bão" về thương vụ chuyển nhượng lan đột biến.

Liên lạc với anh Trần Thiêm (chủ vườn lan ở Thái Bình – chủ nhân chậu lan hồng minh châu) đang gây "bão" mạng, anh Thiêm cho hay, chậu hồng minh châu được anh mua lại của một người anh em cũng trong nghề trồng và kinh doanh hoa lan đột biến ở Hòa Bình.

Anh cũng phủ nhận giá trị thương vụ lên đến 1.400 tỷ đồng như là hình ảnh trên mạng xã hội chia sẻ.

"Đó là lỗi của hàng in, đáng lẽ chỉ in 1,4 tỷ đồng thì họ viết thừa số 0 dẫn đến mọi người hiểu nhầm là 1.400 tỷ đồng. Do quá vội nên khi thuê người in ấn tấm bạt cho sân khấu, chúng tôi không kiểm tra kỹ, cộng với trong buổi lễ mọi người cũng chỉ chú tâm ngắm hoa lan, nên không để ý. Đến khi anh em trong hội nhìn lại thì mới biết", anh Thiêm chia sẻ.

Cũng theo anh Thiêm, buổi chuyển nhượng không chỉ có hồng minh châu mà còn có cả hồng xòe, cả hai đều là kie lan được anh yêu thích. Tổng giá trị của hai kie lan đột biến là 1,4 tỷ đồng, chứ không phải 1.400 tỷ đồng như mọi người nhầm tưởng.

Không chỉ anh Thiêm lên tiếng, chị Chung Nguyễn (người bán chậu lan) cũng đã phải đăng tải lên trang cá nhân lời giải thích giá của hai kie lan trên bạt sân khấu là do lỗi in ấn. Trong video phát trực tiếp buổi chuyển nhượng giữa hai nhà vườn, hai bên cũng thống nhất giá là 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh hồng minh châu, chị Chung Nguyễn cũng chuyển nhượng cả lan Bảo Duy 5 cánh trắng và lan Hiển Oanh cho đối tác.

Hồng minh châu là loài lan đột biến được yêu thích.

Các cuộc giao dịch hồng minh châu có giá từ vài trăm đến cả tỷ đồng không hiếm trong giới chơi lan. Hồi cuối tháng 5, anh Phan Anh Tuấn ở phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi sưu tầm và bán lại chậu hồng minh châu cao 51cm, gồm 7 mầm và 4 kie trên thân với giá hơn nửa tỷ đồng. Trước khi bán 1 năm, chậu lan này được anh Tuấn mua lại với giá 130 triệu đồng.

Loài lan này được giới chơi hoa - cây cảnh yêu thích vì mặt hoa đẹp, cánh căng và sức sống bền bỉ. Hồng minh châu cũng không quá đắt đỏ như các dòng lan đột biến khác trên thị trường nên được nhiều người lựa chọn để nhân giống, làm kinh tế.