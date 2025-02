Mới đây, bác sĩ khoa nhi Đài Loan (Trung Quốc) Jaden đã liệt kê một số thực phẩm dù đã được đun sôi, nấu chín ở nhiệt độ cao vẫn không hề an toàn cho trẻ mà các bậc cha mẹ nên đặc biệt lưu ý.

1. Hạt bạch quả

Hạt bạch quả được biết đến như một loại thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ và cũng được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền phương đông với các tác dụng như liễm phế, tiêu đờm, thường được dùng trong các chứng ho lâu ngày, ho đàm, đi tiểu dắt…

Tuy nhiên, hạt bạch quả cũng chứa các độc tố tự nhiên như axit ginkgolic, xyanua và 4-methoxypyridine, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và thậm chí co giật; mặc dù nấu chín có thể làm giảm độc tố nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn.

Đối với người lớn có thể bị ngộ độc nếu ăn 10 đến 50 quả bạch quả đã nấu chín cùng một lúc. Với trẻ em, ngay cả khi ở liều lượng thấp hơn vẫn có thể gây ngộ độc, chính vì vậy, tuyệt đối không cho trẻ ăn hạt bạch quả dù đã nấu chín.

2. Các món ăn có cồn

Một số người vẫn thường có thói quen sử dụng rượu khi nấu ăn, đặc biệt là những món hầm nhằm bớt mùi hôi và tăng vị giác. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cồn vẫn có thể sót lại sau khi nấu.

Cụ thể, đối với món xào, nếu chỉ nấu trong vòng 2 - 3 phút, lượng cồn vẫn còn khoảng 75%-85% sau khi nấu. Với các món hầm, dù đun lửa nhỏ trong 2 giờ đồng hồ, dù đã bay hơi nhưng lượng cồn còn sót lại vẫn còn khoảng 5% - 10% trong nước hầm.

Chính vì vậy, trẻ em dưới 18 tuổi nên tránh sử dụng những đồ ăn thêm rượu cũng như các chất chứa cồn khác. Kể cả với rượu mirin - một loại rượu với nồng độ cồn nhẹ chuyên để nấu ăn tốt nhất cũng không nên cho vào đồ ăn của trẻ.

3. Mật ong

Mật ong là một trong những thực phẩm có khả năng gây ngộ độc cao cho trẻ sơ sinh do có chứa bào tử C. botulinum tạo độc tố và gây ngộ độc.

Theo đó, ở người lớn, C. botulinum tồn tại nhưng không thể phát triển và tạo ra độc tố do mật ong có tính acid cao và quá ẩm. Chất này có thể bị hệ vi sinh đường ruột tiêu diệt. Tuy nhiên, với trẻ em dưới một tuổi, đường ruột chưa hoàn thiện nên sẽ là môi trường thuận lợi để các bào tử C. botulinum phát triển và tạo ra độc tố.

Chính vì vậy, với những trẻ dưới một tuổi tuyệt đối không nên ăn mật ong dù đã qua nấu chín.

4. Thực phẩm để nhiệt độ phòng quá lâu

Thức ăn để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể sinh ra nhiều loại vi khuẩn và nấm mốc, đặc biệt là đối với cơm, bánh mì, bún gạo… Chúng có thể sản sinh aflatoxin gây ngộ độc cho trẻ ngay cả khi hâm nóng lại.

Chính vì vậy, đối với thực phẩm, không nên để quá lâu ở nhiệt độ phòng để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ cả trẻ em và người lớn.

Nguồn: HK01