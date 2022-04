Sự thật khó ngờ về bữa ăn quái đản trong các bộ phim kinh dị của Hollywood: Trái tim sống và chân người hầm nhìn đã thấy rùng rợn, từ đâu mà ra?

Janice Poon là một chuyên gia tạo mẫu thức ăn cho các bộ phim, cô có thể tạo ra bản sao y hệt của tất cả các món ăn trong các bộ phim về ẩm thực, phim kinh dị hay thậm chí là sự kết hợp của cả hai.



Trong một tập của loạt phim nổi tiếng Hannibal (2012), tiến sĩ Hannibal Lecter, một kẻ biến thái với sở thích ăn thịt người đã cắt chân của nạn nhân bằng một chiếc cưa sắt trên nền nhạc của Bản Giao hưởng số 9 (Beethoven), sau đó phủ bột và hầm nó trong rựu trắng.

Món ăn kinh dị trên là tác phẩm của Poon, cô đã dùng thịt bê để giả làm món "osso buco chân người" (chân giò hầm kiểu Ý), khoảnh khắc món ăn xuất hiện trong bộ phim đã làm nổi bật ranh giới giữa sự đẹp trai và ghê rợn của nhân vật, cũng là tác phẩm giúp Poon trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, con đường đưa cô đến với nghề nghiệp độc đáo này lại rất dài và quanh co.

Tác phẩm này là một món ăn mang tên chim ưng Ortolan, được làm từ bánh hạnh nhân. Phương pháp giết và ăn thịt những con chim biết hót nhỏ bé của châu Âu là vô cùng tàn ác, và Pháp đã cấm chúng ăn thịt chúng.

Poon lớn lên tại Stettler (Canada) nơi gia đình cô điều hành một chuỗi nhà hàng với tư cách là gia đình người Hoa duy nhất trong khu vực. Dù có nhiều kỷ niệm đẹp với những món ăn của gia đình, nhưng sự nghiệp ẩm thực lại là lựa chọn cuối cùng trong danh sách công việc yêu thích của cô.

Ban đầu, cô đã nhận được tấm bằng mỹ thuật và trở thành giám đốc của một công ty quảng cáo, nhưng khi tình cờ nhìn thấy cách một nhà tạo mẫu thức ăn sắp xếp món khoai tây chiên để chụp hình, cô đã ngay lập tức khẳng định rằng: "Đó chính là công việc dành cho mình. Sự trùng lặp, tính nghệ thuật, tất cả đều hoàn hảo vô cùng".

Poon sắp xếp một bữa tiệc "đẫm máu" trong phim kinh dị.

Đối với Poon, yều cầu của việc sắp xếp thức ăn là khiến cho người ta phải nhìn lại nhiều lần. Suy nghĩ này bắt nguồn từ người cha đáng kính của cô, người đã rời quê hương Trung Quốc vào năm 13 tuổi.

Là một chủ nhà hàng, ông biết cách tạo nên một món ăn gợi nhớ về một vùng đất nào đó. Poon chia sẻ: "Cha tôi đã dùng thức ăn để tạo nên một hương vị Trung Quốc kỳ diệu dựa trên những ký ức mong manh thời còn bé". Cô cũng mô tả về món ăn đặc biệt của cha mình gồm thịt cá thu băm nhỏ trộn với hạt dẻ, rau hẹ, nấm rồi nhồi lại vào lớp da cá và hấp trên lá rau diếp. Món ăn đặc biệt được trang trí bằng quả anh đào maraschino tạo nên một món ăn mang đậm phong cách Canada.

Poon cho hay: "Ông thường vừa ăn vừa kể cho chúng tôi những câu chuyện về đất nước, và điều đó khiến cho tôi kinh sợ về những gì mà con người có thể làm với đồ ăn".

Món "tim người" làm từ bánh mì khiến ai cũng tưởng là thật.

Trái ngược với tất cả anh chị em đều làm trong lĩnh vực thực phẩm, Poon lại liên tục thay đổi công việc. Cô đã từng làm nghề quảng cáo, hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ, mở cửa hàng chăn bông hay thậm chí là thợ may, tất cả những công việc thường xuyên phác thảo này về sau đã cho phép cô thoả sức sáng tạo ý tưởng những món ăn trên giấy và truyền đạt lại cho đoàn làm phim.

Cơ hội đầu tiên của Poon trong việc tạo ra nghệ thuật ẩm thực trong ngành điện ảnh là công việc nhà tạo mẫu thực phẩm cho bộ phim A Nero Wolfe Mystery (2000), bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của một thám tử lập dị và sành ăn.

Đối với cô, tạo mẫu thức ăn không đơn thuần là sắp xếp đồ ăn phù hợp với cảnh phim mà còn là thổi hồn vào những món ăn: "Tôi không muốn ai đó nhìn vào công việc của mình và nói nó chẳng có ý nghĩa gì".

Mặc dù công việc thường liên quan đến sự ghê rợn, nhưng bản thân Poon không phải là một fan hâm mộ phim kinh dị.

Sau một thời gian dài làm việc tạo mẫu thức ăn tại các nhà hàng, Poon cuối cũng đã đến với phim trường của Hannibal. Dù vẫn làm việc với các bộ phim khác như American Gods, The Handmaid's Tale, hay The Shape of Water, Poon lại đặc biệt xem trọng cơ hội của mình với Hannibal.

Về tác phẩm nổi tiếng là món "chân người hầm kiểu Ý" của mình, cô chia sẽ đã bắt đầu từ những suy nghĩ logic: "Vì là chân nên nó cần phải được nấu chín từ từ. Tôi sẽ tiếp cận một cách logic bằng việc nghĩ về những món ăn có thể chế biến được với chân".

Điều thú vị nằm ở chỗ bản thân Poon lại không phải một "fan cứng" của phim kinh dị, thậm chí là dễ bị sợ hãi. Nhưng khi nói đến những tác phẩm của mình, cô lại tỏ ra thích thú vì trong một khoảnh khắc, cô có thể khiến người xem tin rằng nhân vật đang cắn vào một trái tim còn sống.

Thời gian gần đây, Poon đã có những dự án mới với bộ phim "Star Trek: Discovery" và loạt phim truyền hình "Foundation" của nhà Apple. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp truyền thông, khiến nhiều bộ phim và chương trình phải tạm dừng sản xuất. Poon vẫn tham gia quá trình sản xuất, tuy nhiên việc giảm thiểu nhân sự cũng gây ra những khó khăn nhất định.

Đối với các dự án sắp tới, có thể Poon sẽ phải vận chuyển các nguyên liệu có sẵn đến phim trường nhờ người lắp ráp thay vì tự đến tận nơi. Tuy nhiên cô lại không quá bận tâm: "Tôi cho rằng cũng giống như các tác phẩm nghệ thuật khác, mọi việc sẽ xong khi nó cần phải xong".

