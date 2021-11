Sự thật khả năng tình dục của người cao tuổi, đừng gạt bỏ nhu cầu chính đáng của các cụ

Tôi có gần 4 năm tư vấn chương trình “ Chuyện thầm kín” trên VOV2. Trong thời gian đó, tôi nhận được hàng nghìn cuộc gọi từ các bác, các cụ lớn tuổi cần được tư vấn về đời sống tình dục, về các trục trặc trong chuyện gối chăn, chứng tỏ nhu cầu hoạt động tình dục của người lớn tuổi khá cao.

Ở nước ta, nhu cầu tình dục ở nhóm người cao tuổi từng bị gạt bỏ trong nhiều năm, với các quan điểm lớn tuổi rồi chuyện tình dục không còn quan trọng nữa, không cần thiết. Tuy nhiên, thực tế đây là một nhu cầu quan trọng, nhất là ở các cụ ông.

Theo các thống kê từ đại học Michigan - Hoa Kỳ, có tới 40% người từ 65 - 80 tuổi vẫn còn duy trì hoạt động tình dục [1]. Việc các cụ sinh hoạt tình dục hoàn toàn là nhu cầu chính đáng.

Mặc dù, khi tuổi cao thì nguy cơ rối loại tình dục ngày càng tăng nhưng các cụ hãy tự tin vì mọi thời điểm trong đời đều có thể hoạt động tình dục.

Hoạt đồng tình dục thay đổi thế nào khi nam giới già đi?

Lượng testosteron suy giảm theo tuổi, theo thống kê lượng testosteron giảm trung bình khoảng 1% sau mỗi năm tính từ độ tuổi 30, vì thế càng lớn tuổi nồng độ hoocmon sinh dục nam này càng giảm.



Biểu hiện trên chức năng toàn thân: Sức khỏe thay đổi đáng kể khi cơ thể dần lão hóa, chức năng hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tình dục. Ngoài ra, các bệnh lý mắc phải trong giai đoạn này, các thuốc điều trị các bệnh đó cũng là một trong những tác nhân gây nên các rối loạn trong hoạt động tình dục - đặc biệt là rối loạn cương dương.

Biểu hiện lên hoạt động tình dục: Khó khăn trong việc cương dương. Bệnh nhân có thể xuất hiện cương kém, không duy trì được khả năng cương cứng. Giảm ham muốn tình dục, giảm cực khoái, khả năng phóng tinh không được mạnh.

Người cao tuổi quan hệ tình dục mang lại lợi ích gì?

Tình dục mang lại rất nhiều lợi ích trên cả sức khỏe thể chất và tinh thần của các cụ.



Về sức khỏe thể chất: Người lớn tuổi các cơ quan đều có biểu hiện của sự lão hóa, hoạt động chức năng kém dần đi. Ngoài ra, các bệnh mắc phải trong giai đoạn này cũng làm trầm trọng lên sức khỏe toàn thân

Về tim mạch: Hoạt động chức năng giảm dần do giảm vận động, lao động làm cung lượng tim giảm dần, các bệnh như cao huyết áp, suy tim, loạn nhịp, làm nặng lên tình trạng sức khỏe.

Khi duy trì hoạt động tình dục, hoạt động thể lực tăng lên giúp tim hoạt động tốt hơn, máu lưu thông tốt hơn nên khả năng vận chuyển dinh dưỡng, bài tiết qua gan và thận tốt hơn.

Về hô hấp: Khả năng hô hấp kém dần do cơ hô hấp, do nhu mô phổi kém đi kèm theo các bệnh mắc phải như COPD, cúm, viêm phổi, bệnh lý ác tính. Trong quá trình hoạt động tình dục, hệ hô hấp làm việc tốt hơn, nhu mô phổi nở rộng làm tăng thể tích phổi, dung tích sống.

Về cơ xương khớp: Ở tuổi này, các vấn đề cơ xương khớp gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như đau lưng, đau khớp, loãng xương. Nhiều khi thấy đau nên họ hạn chế tình dục, tuy nhiên khi tiến hành tình dục thì hệ xương khớp được cải thiện khá tốt, hạn chế các tình trạng cứng khớp, các khớp xương được hoạt động trơn tru hơn.

Về sức khỏe tâm thần: Theo nghiên cứu gần đây, người lớn tuổi dễ dàng đạt các thỏa mãn về hoạt động tình dục hơn giới trẻ bởi vì ở tuổi này các áp lực trong cuộc sống, công việc, tiền bạc đã giảm bớt nhiều.

Họ có thể toàn tâm toàn ý cho hoạt động tình dục. Tuy nhiên về đời sống xã hội, bước vào thời điểm nghỉ hưu mất đi vị thế xã hội, mối quan hệ, nhịp sống giảm làm cho người lớn tuổi dễ bị trầm cảm hơn. Vì thế, tình dục ở thời điểm này giúp cải thiện khá nhiều sức khỏe tâm thần, làm cho các cụ lạc quan hơn trong cuộc sống.

Lưu ý khi hoạt động tình dục ở người lớn tuổi

Trên nhóm người lớn tuổi, hoạt động tình dục ngoài các lưu ý chung như người trẻ tuổi thì các cụ cần lắng nghe cơ thể, tự đánh giá sức khỏe toàn thân để có định hướng hoạt động tình dục cho tốt, có lợi cho sức khỏe. Chia sẻ tâm sự với bạn tình về mong muốn, khả năng tình dục để được sự đồng cảm.



Tần suất tình dục: Có một vài quy tắc về số lần hoạt động tình dục theo tuổi như quy tắc số chín. Bạn có thể lấy 9 nhân với độ tuổi thành số lần quan hệ tình dục/số tuần.

Ví dụ bạn 50 tuổi thì 9x5 = 45, tức là bạn có thể quan hệ 4 lần trong 5 tuần. Tuy nhiên, theo quan điểm bác sỹ tần suất tình dục liên quan nhiều tới sức khỏe toàn thân và các bệnh lý toàn thân kèm theo. Ví dụ một bệnh nhân 50 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh có thể tình dục được 1- 2 lần/tuần trong khi đó cùng độ tuổi đó có bệnh lý nền nặng như suy tim, COPD thì tần suất tình dục có thể còn 1-2 lần/tháng, với mục tiêu tình dục không ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thân.

Không gian: Lựa chọn không gian tình dục là điều cực kỳ quan trọng ở độ tuổi này, với tính chất cương cứng không được tốt và khó duy trì lâu, chỉ một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể làm gián đoạn hoạt động tình dục.

Nên lựa chọn không gian yên tĩnh, thoáng khí nhưng đảm bảo tránh gió lùa, giữ ấm cả nền sàn nhà và không khí trong phòng cũng cần được giữ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

Thời gian tình dục: Tuổi trẻ có thể quan hệ tình dục 15 -30 phút liên tục tuy nhiên khi lớn tuổi không nên hoạt động tình dục quá dài, thời gian tốt nhất là dưới 10 phút vì các vấn đề sau – cơ quan sinh dục lão hóa, thành âm đạo viêm teo do nội tiết nên không thể chống chịu được lâu – dịch bôi trơn không đủ - sức khỏe các cơ quan bổ trợ như tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp không tốt như trẻ nữa.

Thời điểm tình dục có thể lựa chọn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần tránh khi quá no, quá đói, khi cơ thể mệt mỏi.

Các dụng cụ và thuốc hỗ trợ tình dục: Hoạt động tình dục ở người cao tuổi không thể thiếu các dụng cụ hỗ trợ và thuốc. Các trang bị này giúp họ hoạt động tình dục tốt hơn, tránh các nguy cơ tổn thương cơ quan sinh dục, tai biến trong hoạt động tình dục. Chúng bao gồm các chất bôi trơn và bổ sung nước cho cơ quan sinh dục.

Các hợp chất gốc nước cung cấp độ ẩm và môi trường âm đạo ổn định, an toàn trong tình dục. Ngoài ra, hoocmon thay thế ở độ tuổi nay cũng có thể được chỉ định để duy trì chức năng cơ thể và chức năng tình dục.

Cấp cứu: Mặc dù có nhiều bằng chứng về tình dục an toàn tuy nhiên hoạt động tình dục vẫn có nguy cơ, chúng ta cần phải dự phòng khi tiến hành tình dục, cần dự phòng các cơn đột quỵ não, đột quỵ do tim, cơn tăng huyết áp, đợt cấp COPD.

Sinh hoạt tình dục ở người lớn tuổi về lợi ích nhiều hơn nguy cơ, các cụ cần nắm một vài nguyên tắc khi hoạt động tình dục trong giai đoạn này.

1. Phù hợp với sức khỏe toàn thân

2. Duy trì lối sống, dinh dưỡng lành mạnh

3. Chia sẻ, thuốc và các dụng cụ hỗ trợ.

