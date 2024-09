Sự thật ê chề về nguồn gốc 1.000 chai dầu trẻ em nghi Diddy tàng trữ phục vụ cho tội ác tình dục

Một trong những tình tiết chấn động nhất trong vụ án tình dục của Diddy là việc trong nhà nam rapper tai tiếng này cất trữ đến 1.000 chai dầu trẻ em. Giải thích lý do Diddy mua số lượng lớn dầu trẻ em, luật sư Marc Agnifilo cho biết thân chủ của ông giàu và có 1 ngôi nhà lớn nên đã mua sỉ hàng từ công ty buôn bán hàng hóa hàng đầu nước Mỹ. Thương hiệu bán lẻ được Marc Agnifilo đề cập cung cấp hàng nghìn chai dầu trẻ em cho Diddy là Costco. Ngay lập tức, Costco hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng vì đã cho là tiếp tay cho tội ác tình dục của ông trùm hip-hop.

Sau khi vướng lùm xùm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, phía Costco lập tức lên tiếng bác bỏ và cho biết phát ngôn của luật sư Marc Agnifilo là không đúng sự thật. "Không có chi nhánh nào của công ty chúng tôi tại Mỹ bán mặt hàng dầu trẻ em này cả", người đại diện của Costco bức xúc phản pháo thông tin Diddy đã mua hơn 1.000 chai dầu trẻ em tại của hàng của họ trên tờ TMZ.

Phản hồi của Costco càng khiến công chúng thêm phẫn nộ về những phát biểu sai sự thật từ phía Diddy. Những chia sẻ vòng vo dối trá của luật sư bị bóc mẽ một cách ê chề, khiến câu chuyện xoay quanh 1.000 chai dầu trẻ em lại trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng bị nhắc tên trong vụ án tình dục nghiêm trọng của Diddy, phía Costco lập tức lên tiếng phủ nhận họ đã bán hàng nghìn chai dầu trẻ em cho nam rapper tai tiếng này

Trong cuộc đột kích khám xét nhà riêng của Diddy vào tháng 3, cảnh sát đã tìm thấy 1.000 chai dầu em bé, chất bôi trơn. Mục đích sử dụng hàng nghìn chai dầu của Diddy gây bàn tán. Các công tố viên cho rằng dầu này được sử dụng trong các bữa tiệc tình dục nhằm khiến nạn nhân không thể phản kháng, bỏ chạy bằng cách đổ đầy ra sàn. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng Diddy sử dụng lượng lớn dầu em bé cho hành vi lạm dụng, tấn công tình dục nạn nhân.

Ngày 26/9, Marc Agnifilo - luật sư của Diddy - đã lên tiếng giải thích lý do vì sao nam ca sĩ nhạc rap lại cất trữ 1.000 chai dầu em bé trong nhà của mình: "Tôi không biết con số 1.000 từ đâu ra. Tôi không thể tưởng tượng có đến hàng nghìn chai dầu. Tôi không chắc rằng những chai dầu em bé đó có liên quan đến vụ án của anh ấy hay không", luật sư Marc Agnifilo nói với tờ TMZ. Sau khi được cho biết loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc thác loạn, luật sư nói: "Tôi đoán vậy. Tôi không biết cần tới 1.000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu. Nhưng tôi nghĩ rằng Diddy có 1 căn nhà lớn và việc anh ấy mua lượng lớn hàng hóa từ các công ty buôn bán lẻ, điển hình là Costco cũng không có gì lạ". Lời giải thích của luật sư Marc Agnifilo được cho là không thuyết phục, cố viện ra 1 cái cớ hợp lý cho tội ác đằng sau của thân chủ.

Hàng nghìn chai dầu em bé, chất bôi trơn được cảnh sát tìm thấy trong nhà Diddy

Luật sư của nam rapper cho rằng Diddy có thói quen mua hàng số lượng lớn và không chắc những chai dầu em bé có liên quan đến vụ án của thân chủ hay không. Tuy nhiên, lời giải thích này được cho là không thuyết phục

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy gây chấn động toàn cầu

Nguồn: Page Six