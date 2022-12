Sự thật đằng sau tin đồn "sản phẩm tẩy rửa hữu cơ Ecocare vô tình nuốt phải cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe"

Trong đó, sản phẩm xịt lau bàn ăn Ecocare hiện đang được đồn là sản phẩm khác biệt trên thị trường, nó an toàn đến mức "vô tình nuốt phải cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe". Điều đó liệu có phải sự thật?



Tái tạo hệ sinh thái - Ecocare hướng tới sản phẩm tẩy rửa chất lượng cao an toàn cho người Việt

Thực tế trong những năm gần đây tỷ lệ mắc bệnh mãn tính, ung thư do nhiễm hóa chất độc hại ngày càng tăng, trong đó chất tẩy rửa là một tác nhân rất lớn. Chuyên gia Mỹ cho biết vụ ngộ độc ở trẻ em có nguyên nhân liên quan đến hóa chất tẩy rửa đang có xu hướng tăng mạnh, cụ thể chiếm 35,7% trên tổng số ca ngộ độc liên quan đến các sản phẩm tẩy rửa.

Vì vậy tiêu dùng xanh trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt ở những nước phát triển. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có quá nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhiều đơn vị gắn mác sản phẩm hữu cơ nhưng vẫn sử dụng các chất độc hại. Tình trạng này khiến nhiều khách hàng mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, có hại đến sức khỏe của chính bản thân và gia đình . Do vậy, Ecocare ra đời với sứ mệnh mang đến sản phẩm tẩy rửa hữu cơ đáp ứng các tiêu chí xanh, lành và thật.



Trải qua gần 10 năm không ngừng nỗ lực, Ecocare vượt qua nhiều khó khăn để khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu cung cấp sản phẩm chăm sóc nhà cửa thiên nhiên được tin dùng tại Việt Nam. Trong đó, sản phẩm Nước rửa tay và Nước rửa chén của Ecocare không những được đề cử "TOP 20 Sản phẩm uy tín chất lượng tốt được người Việt tin dùng năm 2022" được Viện Kinh tế - Văn Hóa và Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng bình chọn mà còn nằm trong TOP 20 sản phẩm bán chạy trên các sàn Thương mại điện tử uy tín của Việt Nam như Tiki, Shopee, Lazada.

Trong tương lai Ecocare sẽ nỗ lực hơn nữa để cho ra thị trường dòng sản phẩm mới là mỹ phẩm và thực phẩm hữu cơ, nguồn gốc thiên nhiên, góp phần bảo sức khỏe và môi trường.

Xịt lau bàn ăn Ecocare có thực sự uống được?

Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, quả bồ hòn có chứa saponin - một loại chất có khả năng tẩy rửa, tạo bọt và kháng khuẩn hoàn toàn tự nhiên. Ecocare đã nghiên cứu thành công phương pháp chiết tách, cô đặc để đưa hoạt chất này vào các sản phẩm tẩy rửa đảm bảo 100% nguồn gốc thực vật có 1-0-2.

Sản phẩm an toàn lành tính gốc thực vật 100%



Sản phẩm Xịt lau bàn ăn hữu cơ Ecocare sản xuất từ Bồ hòn lên men kết hợp tinh dầu tự nhiên, không hương liệu - không hóa chất - không chất tạo màu, có chức năng diệt khuẩn, làm sạch nhiều bề mặt hiệu quả như đá, kính, gỗ... và đồ chơi trẻ em.

Sản phẩm của Ecocare đã được Cơ quan Thanh tra Kỹ thuật Đức TUV - SUD chứng nhận diệt khuẩn 100%. Dung dịch bồ hòn lên men (thành phần chính trong các sản phẩm Ecocare) còn đạt được chứng nhận an toàn của cơ quan kiểm định Anh quốc (Intertek). Đây cũng là ưu điểm vượt trội của Ecocare mà hiếm có thương hiệu nào làm được.

Ecocare đảm bảo nguyên liệu đầu vào - đầu ra

Để đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào, Ecocare đã phân tích, chọn lọc những vùng đất phù hợp cho từng nguyên liệu. Sau đó công ty liên kết với các hộ dân theo mô hình HTX liên kết, mỗi hộ nông dân đều được chọn lọc kỹ càng dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe. Trong suốt quá trình gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch đều được các chuyên gia của Ecocare giám sát nhằm đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, các sản phẩm của Ecocare đều được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại đạt chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Sản phẩm hữu cơ Ecocare được đón nhận tại thị trường trong và ngoài nước

Ecocare không ngừng nỗ lực để đem đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy công ty đã tự tin đem sản phẩm cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài với các sản phẩm an toàn bao gồm nước rửa chén, nước giặt, lau sàn,...Bằng chứng là ngày 27/05/2019, Ecocare chính thức ký lô hàng đầu tiên hợp tác xuất khẩu sang Singapore. Được biết đây là một trong những thị trường khó tính bậc nhất nhất thế giới. Hiện nay, công ty đã mở đại lý ở các nước như: Mỹ, Nga, Canada, Pháp, Đức… và đều nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng.

Tại thị trường Việt Nam, Công ty Ecocare hợp tác với nhiều chuỗi cửa hàng sạch nổi tiếng bao gồm Michi Mart, Vincommerce, Bác Tôm, Tâm Đạt Hữu cơ,... để phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Ngay cả chuỗi nhà hàng lớn tại Việt Nam như Buffet Sen, bánh cuốn Gia An, bún chả Sinh Từ… cũng đang sử dụng các sản phẩm hữu cơ Ecocare.

Những căn cứ trên đã phần nào lý giải tin đồn "Xịt lau bàn ăn Ecocare có thực sự uống được?". Công ty cổ phần Ecocare rất tự hào vì các sản phẩm hiện có đều được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn, an toàn sức khỏe và tốt hơn kỳ vọng so với số tiền khách hàng bỏ ra.

