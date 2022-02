Sự thật đằng sau "chiếc nhẫn đính hôn" gây bão mạng xã hội của Son Ye Jin, hóa ra đây là người đích thân lựa chọn

Tối 16/2, chương trình You Quiz on the Block của MC Quốc dân Yoo Jae Suk đã phát sóng tập mới nhất với khách mời đặc biệt là nữ diễn viên Son Ye Jin. Ngoài việc chia sẻ rằng "tình yêu hiện tại là tình đầu", Son Ye Jin còn gây chú ý với chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út bên tay phải.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, không ít cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn cho rằng, đây có thể là nhẫn đính hôn giữa Son Ye Jin và Hyun Bin.

Mới đây, tờ Star News đã liên hệ với phía MS Team Entertainment - công ty quản lý của Son Ye Jin để tìm hiểu về thông tin trên.

Chia sẻ độc quyền với tờ Star News, đại diện MS Team Entertainment cho biết: "Chiếc nhẫn mà Son Ye Jin đeo trên ngón áp út khi xuất hiện trong chương trình giải trí tvN 'You Quiz on the Block' không phải là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới. Đó chỉ là một chiếc nhẫn thời trang mà stylist chọn để phù hợp với trang phục Son Ye Jin mặc".

Nguồn: Starnews

