SỰ SỐNG: Bản giao hưởng nghệ thuật giữa con người với thiên nhiên tuyệt mỹ tại Côn Đảo

Sự sống trong tự nhiên là một khối tổng hòa tương quan với nhau. Mỗi chúng ta là một yếu tố trong chuỗi sự sống, tương sinh tương hỗ chặt chẽ với nhau. Vẻ đẹp tự thân của thiên nhiên khiến chúng ta xúc động và thấy biết ơn mỗi ngày.

PDA & Partners cùng đạo diễn Tuấn Lê đã lựa chọn Côn Đảo là điểm đến đầu tiên cho hành trình bảo tồn di sản thiên nhiên của dự án Sự Sống. Hòn đảo này là vùng đất di sản của Việt Nam và là một trong những nơi có cảnh sắc thiên nhiên bí ẩn quyến rũ nhất thế giới. Đây là nơi giá trị thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ nhất mà chúng ta cần phải giữ gìn, bảo vệ cho muôn đời sau.

Trên bãi cát mịn đặc trưng của Six Senses Côn Đảo, dưới sự bảo bọc của dãy núi Voi, các vị khách tham dự chương trình đã được cảm nhận chân thực những thành tố tự nhiên tạo lên SỰ SỐNG: gió, cát, nước… và thưởng thức bản giao hưởng nhịp nhàng giữa con người và thiên nhiên. Ấn tượng đầu tiên cũng chính là thử thách lớn nhất của ê kíp chính là sân khấu, được bài trí ngoài trời sát bờ biển. Những màn múa Sức Sống, Làng Chài, Đi Dây… được các nghệ sĩ múa tài hoa trình diễn trên các sào tre trên mặt nước biển, dưới sự chỉ đạo của biên đạo Tấn Lộc, đã mang tới nhiều cảm xúc vỡ òa. m nhạc cũng là một yếu tố khiến khán giả thăng hoa, được "lên thực đơn" bởi Giám đốc âm nhạc Tôn Thất An với kinh nghiệm dạn dày soạn nhạc cho các chương trình đương đại nổi tiếng thế giới. Khán giả sẽ nhận ra các thanh âm giản dị của đời thường, rộn ràng theo tiếng trống sấm của hội làng, tiếng chuông gió tinh tang tinh tang giữa vùng biển nhỏ yên bình…

Ê kíp sáng tạo cũng đã trưng bày các bức tranh và hệ thống đàn đá như một gợi mở đầu tiên về bản giao hưởng của thiên nhiên. Chương trình biểu diễn nghệ thuật ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống bình dị, nơi con người và thiên nhiên nương tựa chan hòa. Dưới ánh trăng đêm rằm, chương trình nghệ thuật SỰ SỐNG đã đánh thức các rung cảm sâu sắc, sự duy mỹ và tình yêu cuộc sống của những người tham dự. Cảm nhận về chuyển động của cuộc sống, sự vĩ đại của thiên nhiên, tính gắn kết giữa con người với di sản văn hóa… khiến khán giả xúc động, trân trọng vẻ đẹp của năm tháng, sự sống trong từng khoảnh khắc.

Sau khi thưởng thức chương trình nghệ thuật độc nhất vô nhị trong đêm trăng tròn, khách tham sẽ được thưởng thức phong vị ẩm thực độc đáo của Six Senses Côn Đảo bên bờ biển; và chiêm ngưỡng những bức tranh được sáng tác riêng cho dự án SỰ SỐNG của họa sĩ Hải Tre (đến từ Lotus Gallery). Đây là trải nghiệm hội họa riêng biệt, bởi những tác phẩm đều được sáng tác trong quá trình họa sĩ tham gia dự án, đến Côn Đảo, cảm nhận hơi thở nhịp điệu sống và con người nơi đây - để phác họa lên cuộc sống bình dị mà vĩ đại của hòn đảo quyến rũ này. Chưa hết choáng ngợp, màn biểu diễn piano của pianist Trần Lê Bảo Quyên và thần đồng âm nhạc Trần Lê Quang Tiến, càng mang lại sự xúc động và cảm giác mơ màng lạc vào thế giới của mỹ cảm.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mang đến trải nghiệm đa chiều đa giác quan cho khách tham dự. Không chỉ thưởng lãm nghệ thuật, người tham dự còn có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều tuyệt tác, đấu giá gây quỹ, chung tay góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các di sản nghệ thuật, văn hóa của quốc gia. 100% số tiền (sau khi trừ chi phí của vật phẩm & các khoản thuế liên quan), sẽ được chuyển vào Vườn Quốc Gia Côn Đảo và UBND Huyện Côn Đảo vì mục tiêu và hành động gìn giữ, bảo tồn môi trường tại Côn Đảo.

Dự án SỰ SỐNG được khởi xướng bởi PDA & Partners (PDA), với sự đồng hành và bảo trợ từ Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam, báo Tài Nguyên & Môi trường; nhận được sự cố vấn, đồng hành của rất nhiều cơ quan ban ngành, các chuyên gia và các tổ chức trong nước và quốc tế: Chuyên gia hàng đầu về phát triển kinh tế xanh, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam (PRO Việt Nam); Ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Unesco Châu Á Thái Bình Dương; Ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng biên tập Báo Tài Nguyên & Môi trường; IUCN - Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn - ICED; Vườn Quốc gia Côn Đảo, Unimedia - Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Lotus Gallery, Ted Saigon…

Dự án SỰ SỐNG mong muốn truyền tải vẻ đẹp của thiên nhiên với tâm thế tích cực để tất cả cùng trân quý và giữ gìn vẻ đẹp đó; thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật, cùng các hoạt động thực tế và các sự kiện chuyên sâu. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, dự án cũng mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc gắn liền với thiên nhiên: Tọa đàm Hành động vì môi trường biển đảo và đa dạng sinh học được điều phối bởi nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (chiều ngày 04/05); các khách mời tham gia lặn biển tại bãi biển thiên đường với sự hướng dẫn bởi các chuyên gia có chứng chỉ PADI Master, PADI, AOV hoặc tham gia trekking những dải núi thấp với rừng nguyên sinh bao phủ. Đặc biệt hơn là màn biểu diễn "Tính Thiền" (Zen performance) thể hiện sự tương tác giữa nghệ sĩ với đá tảng, cát mịn và sóng biển. Khán giả sẽ cảm nhận được sự sống nguyên sơ, tĩnh lặng từ thiên nhiên trong lành và thuần khiết.

Sau chuỗi sự kiện đặc biệt của dự án, ban tổ chức và các vị khách tham dự sẽ tiếp tục chung tay lan tỏa tình yêu thiên nhiên, tôn trọng và trân quý những gì thiên nhiên ban tặng, bằng những hành động thực tế. Hãy tham gia cùng SỰ SỐNG.

SỰ SỐNG, MỘT ĐỘI NGŨ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TINH HOA

SỰ SỐNG là kết tinh của nỗ lực, tài năng của những con người tài hoa, cùng chung lý tưởng bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ các di sản văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Đội ngũ tạo nên những trải nghiệm nguyên bản, khác biệt và duy nhất của SỰ SỐNG bao gồm:

Tuấn Lê, Tổng đạo diễn, người từng tạo nên thành công cho nhiều vở diễn độc đáo, tôn vinh văn hóa Việt Nam, đã ghi dấu ấn trong nước và quốc tế.

Lân Maurice Nguyễn, Giám đốc sáng tạo, người thành công với phương pháp huấn luyện giúp nghệ sĩ bỏ lối mòn, khơi dậy những khả năng tiềm ẩn, biến thành ngẫu hứng và nền tảng cho sáng tạo và óc thẩm mỹ.

Tùng John, Giám đốc Sản xuất, là đạo diễn sân khấu với nhiều kinh nghiệm, đã từng tham gia chỉ đạo và dàn dựng các chương trình TV show, sự kiện giải trí.

Tấn Lộc, Biên đạo, là cái tên quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước.

Tôn Thất An, Giám đốc âm nhạc, nam nhạc sĩ, nhà soạn nhạc cho các tác phẩm múa đương đại, kịch sân khấu, nhạc phim người Pháp gốc Việt. Là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên có tác phẩm được biểu diễn tại nhà hát Berlin Philharmonic.

FERNANDO TOMA, Giám đốc hình ảnh 3D, một cái tên quen thuộc của làng nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, luôn góp mặt trong những show diễn danh tiếng.

Nguyễn Đức Phương, Giám đốc Mỹ Thuật, là người quan tâm sâu sắc tới văn hóa bản địa, trong các tác phẩm của mình, từ tranh, sắp đặt tới các tác phẩm mang tính ứng dụng, Đức Phương thường sử dụng chất liệu truyền thống.

Nhật Nam Lê, Cabaret Pole artist FR, là một nghệ sĩ xiếc và múa cột người Pháp gốc Việt đã biểu diễn tại nhiều lễ hội và sự kiện lớn quốc tế.

Laurence Tremblay Vu, Highwire, Tightwire, Aerial Rope artist (CA), một nghệ sĩ xiếc đa năng người Canada gốc Việt chuyên về các loại dây cao, dây siết và dây trên không, đã lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới.

Allen Wu, Percussionist (TW), từng tham gia biểu diễn trong vở nhạc kịch The Lion King và ghi âm nhạc phim cho nhiều phim nổi tiếng tại Việt Nam.

Thu Thuỷ, Cabaret Đứng Tay, đoạt giải Nhất tại Liên hoan Xiếc quốc tế Cuba 2017 với tiết mục Cánh Chim Việt.

Trần Thiên Lâm, Sáo trúc, tham gia biểu diễn trong nhóm dân tộc Nét Việt, lưu diễn Hàn Quốc và cộng tác cùng vũ đoàn Arabesque.

Trần Lê Bảo Quyên, Pianist, đang học tại Học viện m nhạc Darmstadt (Đức), được dìu dắt bởi nghệ sĩ dương cầm Sabine Simon. Đã lấy bằng thạc sỹ chuyên ngành biểu diễn tại Đại học âm nhạc và nghệ thuật Frankfurt (HfMDK) với Giáo sư Florian Hoelscher.

Trần Lê Quang Tiến, Violinist, đang học tại Đại học âm nhạc và nghệ thuật Frankfurt (HfMDK) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Erik Schumann.

Gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mang đến trải nghiệm đa chiều, đa giác quan cho khách tham dự.

Về Six Senses Côn Đảo:

Như một viên ngọc nổi lên giữa đại dương xanh thẳm, Six Senses Côn Đảo được bao bọc bởi khung cảnh núi non hùng vĩ. Sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc đương đại và hình ảnh làng chài truyền thống Việt Nam đã mang đến cho nơi đây một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, tô điểm cho cảnh sắc nguyên sơ. Đây là nơi mà môi trường thiên nhiên được bảo tồn, được giữ gìn, được tuân thủ và được bảo vệ một cách triệt để, đó cũng là lý do các loại rùa biển hiếm có tìm đến để đẻ trứng. Từ năm 2018, Six Senses Côn Đảo đã hợp tác với Vườn Quốc Gia Côn Đảo, đến nay, đã có 19.276 rùa con được thả ra biển.

Không chỉ tạo ấn tượng bởi thiết kế, quy hoạch, bảo tồn, vận hành; resort này còn nhận được nhiều giải thưởng quốc tế nhờ dịch vụ cao cấp cùng tư duy phát triển bền vững. Six Senses Côn Đảo đã đạt Hạng 1 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á; Travel + Leisure World's Best Awards 2021; Hạng 51 trên 100 khách sạn tốt nhất thế giới; 1 trong 15 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á; Travel + Leisure World's Best Awards 2022.

Diễn ra tại Six Senses Côn Đảo, SỰ SỐNG kế thừa những giá trị bền vững, cao cấp vốn có của resort, vừa nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật, hướng đến việc phát triển và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa lịch sử, lan tỏa thông điệp sống đẹp, cống hiến vì những giá trị nhân văn.

