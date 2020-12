Sự kiện "nóng" nhất Cbiz tối nay: Dương Mịch chiếm trọn "spotlight" với vòng 1 khủng, hội chị em cũng gợi cảm không kém

Chiều tối ngày 10/12, tạp chí thời trang dành cho quý ông Esquire (Esquire Thời Thượng Tiên Sinh) đã tổ chức Lễ trao giải MAHB (Esquire Man At His Best) năm 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sự kiện nhằm tôn vinh những nghệ sĩ đình đám xuất sắc ở các lĩnh vực giải trí đang hoạt động ở quốc gia này.

Sự kiện tối nay có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ gồm: Dương Mịch, Đặng Luân, Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu, Đồng Dao, Ngô Tuyên Nghi,...

Dương Mịch xinh đẹp và gợi cảm trên thảm đỏ, nhưng đáng chú ý nhất là vòng 1 "khủng".

Đồng Dao sang chảnh hút mắt

Đàm Tùng Vận

Thái Từ Khôn

Tống Tổ Nhi

Ngô Tuyên Nghi gợi cảm trong bộ váy xuyên thấu.

Viên San San

Lý Canh Hy

Vạn Thiến

Mỹ nhân "Diên Hi Công Lược" Luyện Luyện

Trần Văn Kỳ

Triệu Dịch Khâm

Hứa Ngụy Châu

Nguồn: Weibo