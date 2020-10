Sự kiện hot nhất Kbiz tuần qua tung ảnh "xịn xò": "Nữ hoàng dao kéo" Park Min Young gây thất vọng vì nhan sắc xuống cấp, kém 4 tuổi nhưng già nua hơn cả Han Ji Min

Mới đây, tạp chí danh tiếng W Korea đã chính thức đăng tải loạt ảnh của sao Hàn tham dự sự kiện Love Your W - chiến dịch tăng nhận biết về ung thư vú thường niên của tạp chí W Korea. Sự kiện này được tổ chức hàng năm và là sự kiện quy tụ hàng loạt các ngôi sao hàng đầu Kbiz.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên sự kiện tổ chức online trong 4 ngày từ 20 đến 23 tháng 10 với sự tham gia của nhiều sao Kbiz. Mặc dù được diễn ra với quy mô khép kín hơn nhưng sự kiện này vẫn đủ sức choáng ngợp với sự xuất hiện của dàn sao hạng A.

Trước đó, những hình ảnh rò rỉ khiến người hâm mộ lại càng thêm tò mò vì vườn hoa đọ sắc này.

Son môi đỏ, váy đen - combo hoàn hảo cho Han Ji Min.

Mới đây, W Korea đã chính thức đăng tải loạt ảnh của dàn sao hàng đầu Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ những cái tên đình đám như Han Ji Min, Han Hyo Joo, Park Shin Hye, Park Min Young, Kim Dami, Kim Young Kwang, Jung Hae In...

Park Min Young gây thất vọng với bộ cánh kém xinh cùng khuôn mặt căng phồng, thiếu tự nhiên.

Một trong những ngôi sao đình đám nhất sự kiện phải kể tới Han Ji Min. Ở tuổi 38 nhưng Han Ji Min vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung trong bộ cánh thời thượng cùng màu son đỏ nổi bật. Nhiều người khẳng định, Han Ji Min vẫn vô cùng nổi bật khi đọ sắc cùng những đàn em kém tuổi.

Bộ đồ của Han Hyo Joo sẽ hoàn hảo hơn nếu như có sự lựa chọn giày dép khác đi.

Trong khi đó, cô nàng kém 4 tuổi là Park Min Young lại gây thất vọng với khuôn mặt căng phồng đầy "nhựa" khi tham dự sự kiện. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng đối với khuôn mặt thiếu tự nhiên, căng cứng của Park Min Young.

Luôn được biết đến với nhan sắc xinh đẹp và là ca "phẫu thuật thẩm mỹ" thành công nhất showbiz Hàn nhưng có vẻ như thời gian gần đây người đẹp bắt đầu lộ rõ những dấu hiệu của tác dụng phụ chuyện dao kéo. Không chỉ vậy, bộ đồ màu xanh kết hợp áo đen phía trong khiến Park Min Young trông kém thon gọn hơn những trang phục người đẹp thường diện.

Một số fan của Park Min Young thì cho rằng có lẽ hôm đó cô nàng không ở trạng thái sức khỏe tốt nhất lại kết hợp với việc makeup lỗi nên xuống sắc mà thôi.

Nhan sắc tuổi 30 rực rỡ của Park Shin Hye.

Nữ chính "Tầng lớp Iteawon" Kim Dami cá tính trong bộ đồ nổi bật.

Cô nàng xinh đẹp Ahn Sohee.

Bên cạnh những lời ca tụng dành cho nhan sắc Han Ji Min, nhiều người cũng dành lời khen cho mỹ nhân Han Hyo Joo hay cô nàng xinh đẹp Park Shin Hye. Cả hai người đẹp đều sở hữu thần thái sang chảnh và nổi bật so với đám đông. Tuy nhiên, đôi dép quai mà Han Hyo Joo lựa chọn cho lần xuất hiện này lại không nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ khán giả. May mắn là nhan sắc xinh đẹp của Han Hyo Joo đã khiến mọi người không còn mấy để tâm tới chi tiết này.



Jung Hae In nhận được nhiều lời khen vì set trang phục trẻ trung, cá tính.

Về cánh mày râu, những cái tên như Kang Daniel, Cha Eun Woo, Jung Hae In... cũng nhận được rất nhiều sự tung hô từ fan hâm mộ. Trong những bộ đồ vô cùng lịch lãm, dàn mỹ nam đã khiến khán giả có một bữa tiệc nhan sắc vô cùng phong phú.

Nhận được nhiều lời khen có lẽ là anh chàng Jung Hae In. Với bộ đồ khá thời thượng và thời trang, Jung Hae In được khen trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Cùng chiêm ngưỡng loạt nam thần, nữ thần tham dự sự kiện:

Cựu thành viên nhà SM - Henry

Cô nàng Somi cá tính.

Nam diễn viên Lee Je Hoon

Rapper Gray

Cựu thành viên của nhóm F(x) Krystal Jung

Kang Daniel

Nam diễn viên Kim Young Kwang

Thành viên của nhóm nhạc Astro - Cha Eun Woo