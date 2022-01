Sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam có thể bị phạt tới 100 triệu

Lì xì là một phong tục truyền thống của người Việt Nam. Do đó, trên thị trường có rất nhiều mẫu bao lì xì, một trong số đó là bao lì xì có in hình tiền Việt Nam. Vậy sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam có bị phạt không?

Bao lì xì in hình tiền Việt Nam.

Theo Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 và Quyết định 130/2003/QĐ-TTg nghiêm cấm các hành vi sau:

- Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả.

- Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào.

- Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

- Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, việc sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam là hành vi sao chụp tiền Việt Nam mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước và đây là hành vi bị nghiêm cấm.

Sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định mức phạt đổi với hành vi sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam như sau:

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm;

+ Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý: Mức phạt tiền trên đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, đối với hành vi sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam thì cá nhân bị phạt lên đến 50 triệu đồng; tổ chức bị phạt lên đến 100 triệu đồng.

https://afamily.vn/su-dung-bao-li-xi-in-hinh-tien-viet-nam-co-the-bi-phat-toi-100-trieu-20220130195919268.chn