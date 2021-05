Stylist Trần Đạt và bài phỏng vấn lúc 3 giờ sáng trước Chung Kết Miss Universe: Khánh Vân đã làm nên 1 điều tự hào nhất mà không ai ngờ tới

Mỗi lần "đem chuông đi đánh xứ người" là lại một lần tất cả niềm tin, hi vọng của tất cả người hâm mộ đều dành hết cho đại diện Việt Nam. Đương nhiên mọi người đều tập trung và ủng hộ hết lòng tới các nàng Hậu chinh chiến, nhưng ít người biết rằng từ stylist, các NTK đến ekip hỗ trợ đã phải làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho các nàng Hậu hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo nhất.

Đồng hành cùng rất nhiều đại diện Việt Nam và năm nay tiếp tục là Khánh Vân tại Miss Universe 2020, stylist Trần Đạt và ekip của anh đã có những chia sẻ tận đáy lòng cùng afamily.vn về hành trình chuẩn bị trang phục cho Khánh Vân. Anh cũng từng chia sẻ: "Những lần Khánh Vân gặp sự cố trên đất khách Đạt và ekip lo lắng đến cả 10 phần, có những hôm còn thức trắng vì lo lắng cho Vân"

Bài phỏng vấn được thực hiện vào đúng 3 giờ sáng trước thềm Chung kết Miss Universe 2020, đủ giúp công chúng cảm nhận được tâm huyết và những hi vọng của stylist Trần Đạt cùng ekip dành cho Khánh Vân trong suốt 2 tuần qua.

Chào Trần Đạt, được biết bạn và ekip của mình là người phụ trách chính cho trang phục của Khánh Vân xuyên suốt Miss Universe 2020. Bạn đã làm việc với bao nhiêu NTK, có bao giờ nảy sinh bất đồng quan điểm khi làm việc cùng nhau?

Ở hành trình này Đạt và ekips đã cùng Khánh Vân làm việc với hơn 25 nhà thiết kế & thương hiệu Việt Nam để làm nên tất cả các trang phục, phụ kiện, giày cho hơn 10 ngày ở Mỹ thi đấu.

Việc thực hiện bắt đầu ngay từ những ngày nhận được thông tin cuộc thi lần thứ 69 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Đạt đã lên ý tưởng và làm việc cùng các NTK để có được các bản vẽ từ đó hoàn thiện, tranh cãi tất nhiên là có trong quá trình này nhưng bất đồng quan điểm thì không quá nhiều vì các NTK tham gia đều đã từng làm việc với Đạt nhiều năm, cũng đã từng đồng hành cùng Đạt thực hiện cho H'Hen Niê năm 2018.

Trang phục của Khánh Vân năm nay, đa phần bạn đều hợp tác cùng các NTK trẻ mà không thấy sự góp mặt của những NTK gạo cội khác?



Lần này thông điệp chính xuyên suốt trong áo váy của Vân là hình ảnh văn hóa Việt nhưng bên cạnh đó sự kế thừa thời trang cũng được đề cao, không chỉ các NTK gạo cội tham gia giúp đỡ, đây còn là sân chơi cho các bạn NTK trẻ được thể hiện mình, việc chọn nhiều các NTK trẻ bên cạnh các đàn anh lớn cũng là một cách thể hiện sự kế thừa, phát triển của thời trang Việt.

Thượng Gia Kỳ cũng là một trong số những NTK trẻ đồng hành cùng Khánh Vân trong suốt thời gian đương nhiệm, bạn đã làm rất tốt và ngay cả chiếc váy bán kết ban đầu cũng là một trong những lựa chọn nhưng bạn đã thuyết phục được Khánh Vân và ekip để chọn là trang phục chính thức đã đến lúc sự đa dạng trong thời trang, sự chỉn chu trong cách chuẩn bị thời trang cho các đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trần Đạt luôn là một stylist luôn đứng sau, hậu thuẫn hình ảnh cho các Hoa hậu, nhất là những lần "đem chuông đi đánh xứ người", Khánh Vân tại Miss Universe 2020 có gì khác so với hình ảnh của Phạm Hương hay H'Hen Niê những năm trước?

Với Phạm Hương đó là năm đầu tiên ekip stylist thực hiện phần trang phục, hỗ trợ bạn trên đường tham gia cuộc thi, năm đó Đạt là trợ lí của cố stylist Mì Gói, phần là năm đầu tiên nên cũng còn khá nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đã có những hình ảnh ghi dấu khá đặc trưng như chiếc váy tua rua bạc nổi bật hay những hình ảnh chỉn chu xung quanh cuộc thi.

Đến năm 2018 là sự bùng nổ đầu tiên khi hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần đầu tiên được bạn bè thế giới đánh giá là Miss Fashion, H'Hen Niê liên tục xuất hiện các trang tin thời trang lớn nhỏ trong nước và cả quốc tế, cũng từ đó mà H'Hen Niê được chú ý và đến thẳng vị trí Top5.

Năm nay với Khánh Vân, có lẽ điều Đạt mong muốn chia sẻ và tự hào nhất đó là lần đầu tiên một đại diện nhan sắc đi thi chỉ mang các sản phẩm thời trang Việt Nam 100% từ quần áo váy đầm đến phụ kiện, túi xách và cả giày dép. Ở trang phục của Khánh Vân sẽ có sự hòa trộn đa dạng về phong cách như H'Hen Niê, sang trọng thanh lịch như Phạm Hương nhưng lại hoàn toàn dùng sản phẩm thuần Việt, cùng hình ảnh tươi mới, trẻ trung của Khánh Vân.

Bên cạnh đó tất cả trang phục còn mang trong mình câu chuyện ý nghĩa liên quan đến cô ấy và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam hoặc hưởng ứng các phong trào bằng hình thức ẩn dụ hay cảm hứng hóa các hình ảnh (bộ jumsuit tại sân bay triệu trái tim, váy lá cờ Việt - Mỹ, váy hoa súng, ruộng bậc thang, áo dài hoa sen, váy ủng hộ LGBT, váy trái tim, áo vest in hình trái tim…) từ đó khiến hình ảnh Khánh Vân không chỉ đẹp chỉn chu mà còn truyền cảm hứng nhiều hơn.

Với H'Hen Niê của 2 năm trước, bạn gặp phải khá nhiều sóng gió ngay cả khi cô ấy lọt Top 5 Miss Universe 2018. Vậy còn bây giờ với Khánh Vân trước thềm chung kết, bạn có gặp những ý kiến trái chiều xoay quanh những bộ cánh và hình ảnh bạn đã chuẩn bị?

Đạt biết rằng để chuẩn bị cho các đại diện cho quốc gia tham gia các đấu trường quốc tế là một thử thách, sức ép rất lớn vì trên vai họ đang phải gánh trọng trách lớn cho cả một quốc gia, người hâm hộ có quyền được kì vọng những hình ảnh chỉn chu và tốt nhất. Vậy nên với H'Hen Niê của 2 năm trước, dẫu có nhiều ý kiến trái chiều khen chê mọi mặt thì mặt bằng chung H'Hen Niê đã có những hình ảnh ghi dấu không nhỏ, Đạt cũng tiếp thu rất nhiều ý kiến hay.

Với Khánh Vân lần nữa những áp lực cũng đè nặng nhưng Đạt tin rằng bất kì những tranh luận nào cũng đều cần thiết cho sự phát triển và Khánh Vân dẫu có vị trí tốt trong cuộc thi hay không thì hành trình này bạn đã làm rất tốt, thời trang đảm bảo nhiệm vụ của nó giúp cô ấy tỏa sáng và lan tỏa những hình ảnh thật đẹp của người con gái Việt.

Có những kinh nghiệm xương máu nào bạn rút ra từ Phạm Hương, H'Hen Niê... để rút kinh nghiệm với Khánh Vân của năm nay?

Rất rất nhiều là đằng khác, có rất nhiều những kinh nghiệm. Đạt không những chỉ làm cho Phạm Hương hay H'Hen Niê mà trước đó còn có cả Nam Em Top 8 tại Miss Earth hay hỗ trợ hình ảnh cho Phương Khánh khi tham gia Miss Earth, ở mỗi đại diện lại có những kinh nghiệm xương máu rút ra để hỗ trợ tốt hơn cho đại diện kế tiếp.

Khánh Vân may mắn khi nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ thậm chí chia sẻ của nhiều người đi trước để có đầy đủ hành trang cần thiết cho cuộc thi.

Khánh Vân gặp phải một vài sự cố từ bộ "Kén Em" và bộ "Hừng Đông", và cũng có sự thay đổi phút chót so với kế hoạch như bộ dạ hội đêm Bán kết hay đôi giày diện cùng bộ Kén Em chẳng hạn. Đạt có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự thay đổi này không?

Mọi sự thay đổi đều nằm trong dự tính trước của ekip, Kén Em mặt dù đã gia cố rất kĩ càng nhưng vẫn không thể tránh khỏi hư hại trong quá trình vận chuyển, còn về giày của bộ Kén Em thì do Khánh Vân trước ngày trình diễn do quá trình tập luyện dày đặc trên giày cao gót lên chân đã chấn thương nhẹ, nhằm đảm bảo phần thi được diễn ra suôn sẻ ekip đã chọn phương án đổi giày làm sao cho cô ấy thấy thoải mái và an toàn nhất khi trình diễn.

Còn về các đêm diễn chính ekip luôn có những phương án dự bị để phòng cho các trường hợp bất trắc xảy ra, vậy nên mọi sự thay đổi đều có mục đích hướng tới hoàn thiện.

Mỗi bộ lại đi cùng kiểu tóc, trang sức và phụ kiện giày dép khác nhau, ekip đã làm việc thế nào để mỗi look xuất hiện của Khánh Vân đều ấn tượng? Công chúng cũng rất thắc mắc, một mình Khánh Vân liệu có thể xoay xở với từng ấy trang phục mà bộ nào cũng rất cầu kỳ, tinh xảo?

Đó là những bí mật mà gần như ai cũng muốn biết làm sao một cô gái bé nhỏ có thể mang bên mình 15 chiếc valli và vô vàn thứ như vậy, lại còn tự mình makeup làm tóc mỗi sáng tối mỗi lần đổi trang phục.

Nhưng đó là sự thật hoàn toàn, Khánh Vân phải tự mình chuẩn bị tất cả, ekip có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng các phụ kiện giày đi kèm trong các valli, đánh mã số thứ tự từng look và từng valli để mã hóa mọi thứ, mỗi ngày Khánh Vân sẽ cho mọi người thông tin về ngày hôm sau sẽ tham gia những hoạt động nào, từ đó ekip sẽ tư vấn các trang phục nào phù hợp, cùng thống nhất với các team, cuối cùng Khánh Vân sẽ là người tự thực hiện nó tại cuộc thi, người cực nhất vẫn là Khánh Vân.

Ngoài sự cố rách chân với Kén Em thì sự cố nào của Khánh Vân trong giai đoạn chuẩn bị khiến bạn nhớ nhất?

Còn nhiều lắm những câu chuyện bên lề những sự cố không lường trước được như khoá kéo hỏng ngay trước giờ lên sân khấu, những ngày chụp ảnh từ ngày đến đêm, fitting đến tận nửa đêm... Tất cả đều chuẩn bị những hình ảnh chỉn chu nhất đưa đến công chúng.

Cảm ơn về Trần Đạt về những chia sẻ và tâm huyết của mình dành cho Khánh Vân tại cuộc thi năm nay, chúc bạn luôn thành công và vững vàng trong sự nghiệp và cuộc sống!