Style đi đọc kịch bản của Song Hye Kyo toàn màu đen - trắng, ngày càng đẳng cấp theo thời gian

Dù chưa chính thức công chiếu, bộ phim "Now, We Are Breaking Up" sắp tới của Song Hye Kyo đã khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Mọi thông tin xung quanh bộ phim đều đủ sức gây sốt, đặc biệt là những hình ảnh của nữ chính Song Hye Kyo. Gần đây, với một vài khoảnh khắc đọc kịch bản mà nhà sản xuất của bộ phim tung ra, Song Hye Kyo đã gây bão vì nhan sắc cùng phong cách thời trang ấn tượng. Và nhìn lại quá khứ mới thấy, Song Hye Kyo đều có chung một gu chọn trang phục, kiểu tóc trong những buổi đọc kịch bản phim, chỉ khác là càng về sau, phong cách của Song Hye Kyo càng đẳng cấp và trẻ trung hơn mà thôi.

Xuất hiện tại buổi đọc kịch bản của bộ phim "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo diện combo trang phục gồm váy trắng + áo khoác da. Bộ đồ này vốn có sự kết hợp đơn giản, nhưng lại đầy ấn tượng nhờ nét nữ tính, xen lẫn vẻ bụi bặm, cool ngầu.

Với bộ trang phục đã khá ấn tượng, Song Hye Kyo chỉ chọn kiểu tóc rẽ ngôi, uốn sóng nhẹ là đã tuyệt xinh.

Tại buổi đọc kịch bản phim "Encounter" vào năm 2018, Song Hye Kyo gây sốc với diện mạo quá sức trẻ trung so với tuổi. Cô cắt tóc ngắn layer, để mái lưa thưa nên nhan sắc càng thêm ngọt ngào, trong trẻo nhưng vẫn thanh lịch. Về khoản style, Song Hye Kyo đã khéo diện mẫu áo blouse trắng để hoàn thiện vẻ ngoài trang nhã, hợp bối cảnh. Lựa chọn này còn giúp Song Hye Kyo ghi trọn điểm sành điệu, trendy.

Quay trở lại với thời "Hậu Duệ Mặt Trời", Song Hye Kyo chọn diện một bộ đồ đơn giản và phóng khoáng với áo sơ mi họa tiết, quần short và boots thấp cổ. Với chi tiết sơ vin không mấy chỉn chu thì so với style của Song Hye Kyo ở thời điểm hiện tại, bộ cánh này không ấn tượng và đẳng cấp bằng.

Nhưng dẫu ăn vận đơn giản, nhan sắc của Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng, xinh đẹp miễn chê. Visual của cô toát lên nét ngọt ngào, chút gì đó năng động khi kết thân với kiểu tóc cắt lửng lơ, mái lưa thưa.

Thời đóng phim "Gió Mùa Đông Năm Ấy", Song Hye Kyo thậm chí còn giản dị hơn nữa. Cô chọn trang phục đơn sắc, trầm màu, tránh lấn át các bạn diễn. Dẫu vậy, visual xinh đẹp, thanh khiết của Song Hye Kyo vẫn rất tỏa sáng, đẹp mọi góc chụp.

Có thể thấy rằng, trong các buổi đọc kịch bản, Song Hye Kyo luôn giữ tinh thần lên đồ giản đơn, chẳng hề màu mè, lòe loẹt để phù hợp với bối cảnh, và không bị "chơi trội" giữa cả dàn diễn viên của bộ phim. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, càng theo thời gian, phong cách của Song Hye Kyo lại càng thêm sang xịn, đẳng cấp dù chọn đồ rất tinh giản.



Ảnh: Sưu tầm