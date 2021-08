Style của mẹ bỉm sữa Gigi Hadid: Mặc đồ đơn giản cũng sang ngút ngàn, sau khi sinh con còn đẳng cấp hơn

Gigi Hadid là cái tên nổi bật của làng mẫu thế giới. Cô còn là một IT Girl đình đám, nhận được sự săn đón của giới truyền thông và thu hút sự chú ý khổng lồ từ phía công chúng nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái tự tin. Cũng như những IT Girl khác, phong cách thời trang của Gigi Hadid rất sành điệu và có sức mạnh dẫn đầu xu hướng. Ngay cả khi lên đồ theo hướng đơn giản nhất, style của Gigi Hadid vẫn tỏa ra sức hút lớn, khiến người ta cũng muốn học hỏi theo. Và hãy cùng mổ xẻ xem, phong cách thời trang của nàng IT Girl đình đám, nay đã trở thành hot mom này có gì đặc biệt nhé!

Chuyên mặc áo sơ mi oversized

Dù là IT Girl dẫn đầu xu hướng hay là một nàng công sở thì phái đẹp nói chung cũng không thể "ngó lơ" những chiếc áo sơ mi. Gigi Hadid dành rất nhiều "đất diễn" cho item này và thay vì chọn áo sơ mi chiết eo, mỹ nhân 26 tuổi yêu thích áo sơ mi oversized hơn. Kiểu áo sơ mi rộng rãi này diện lên rất thoải mái, và quan trọng không kém, sơ mi oversized sẽ giúp bạn có được những outfit thời thượng, phong cách mà chẳng cần cố gắng nhiều. Gu chọn áo sơ mi dáng rộng của Gigi Hadid là ưu tiên những phiên bản họa tiết kẻ sọc, áo màu pastel hay sơ mi lụa… đây đều là các items được đánh giá cao ở sự sành điệu, xịn sò và mặc lên cũng rất trẻ trung.

Cao thủ diện đồ denim

Nếu diện đồ denim không khéo, vẻ ngoài của người diện có thể trở nên rối mắt và lỗi thời. Gigi Hadid thì không hề rơi vào tình huống như vậy, nàng mẫu đình đám chinh phục rất xuất sắc những món đồ denim. Bí kíp của cô chính là nhấn nhá phụ kiện một cách khéo léo, vừa phải để set đồ denim được tỏa sáng, mà vẫn giữ được vẻ hài hòa của cả tổng thể. Thời tiết sắp chuyển sang mùa thu – thời điểm thích hợp để diện đồ denim nên nếu muốn thử nghiệm kiểu trang phục này, bạn rất nên tham khảo Gigi Hadid.

Diện áo thun trắng đơn giản cũng sang ngút ngàn

Áo thun trắng cơ bản và dễ mặc, Gigi Hadid cũng không thiếu những outfit sành điệu với t-shirt trắng. Ngoài việc mix áo thun cùng quần jeans ống đứng, skinny jeans, Gigi Hadid còn khéo thêm thắt những điểm nhấn như là: giày màu be, phụ kiện vàng hay kính mắt cool ngầu để tăng độ thời thượng cho cả set trang phục. Học hỏi những cách diện áo thun trắng của Gigi Hadid, bạn mặc item này suốt mùa cũng không bao giờ sợ nhàm chán.

Style đẳng cấp sau khi sinh em bé

Giờ đây, Gigi Hadid đã trở thành mẹ bỉm sữa và phong độ thời trang của cô thậm chí còn đẳng cấp hơn cả khi chưa sinh nở. Gigi Hadid mix đồ theo hướng cầu kỳ hơn nhưng vẫn rất khéo. Cô thường xuyên áp dụng kiểu lên đồ monochrome (đơn sắc) và tô điểm những món phụ kiện kiểu cách, nhằm tăng sức hút và độ sang chảnh cho cả set trang phục. Nhưng ngay cả khi diện đồ rực rỡ, màu mè hơn một chút, ta vẫn thấy Gigi Hadid toát lên vẻ sang chảnh ngút ngàn, chứ không hề bị chóe lọe, rối mắt. Quả không hổ danh là IT Girl hàng đầu!

