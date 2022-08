Start up khẳng định mình là thiên tài, bán trà sữa ngon nhất Việt Nam khiến các Shark bật cười

Vũ Tiến chia sẻ đã khởi nghiệp mở quán café nhượng quyền thương hiệu vào năm 2015. Số vốn đầu tư ban đầu của anh là 1,2 tỷ, doanh thu trung bình hàng ngày từ 22-24 triệu và thời gian hoàn vốn 12-14 tháng. Anh cho biết thời điểm đó quán café của anh đã "gây sốt" trong cộng đồng giới trẻ và thậm chí trào lưu đó vẫn còn tới hiện tại là trend "coffee take away".



Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành pha chế, Vũ Tiến đến Shark Tank kêu gọi 5 tỷ cho 25% cổ phần Nectar Coffee. Bên cạnh đó, Vũ Tiến còn đưa ra thông tin thu nhập gần đây nhất của mình là 1 tỷ mỗi tháng nhờ dạy pha chế.

Khi nghe tới con số này, các Shark cùng tỏ ra ngạc nhiên và đặt ngược lại câu hỏi cho Vũ Tiến: "Nếu thu nhập 1 tỷ/tháng thì kêu gọi 5 tỷ để làm gì"?

Vũ Tiến thẳng thắn chia sẻ rằng anh không thích dạy pha chế nữa và cảm thấy mệt mỏi vì cả tháng phải chạy quảng cáo cho bản thân. Anh muốn chuyên tâm vào việc mở quán café và đó chính là lý do gọi vốn. Tuy nhiên, Vũ Tiến cũng thừa nhận đây là quán đầu tiên của thương hiệu này. Vốn chủ hiện tại của Startup là khoảng 130 triệu đầu tư vào máy pha café, cuối năm nay anh sẽ tiếp tục đổ vào 2 tỷ.

Với thông tin này, Shark Hưng cho rằng Vũ Tiến đang "tay không bắt Shark" còn Shark Hùng Anh không khỏi băn khoăn về lợi thế của chàng trai sinh năm 1995 này. Để thuyết phục các Shark, Vũ Tiến hỏi ngược lại: "Hiện tại trà sữa ở đâu ngon nhất?", và nhận định thị trường hiện tại là một cơ hội rất lớn cho mình. Anh khẳng định mình đang có trong tay sản phẩm mạnh nhất, ngon nhất thị trường. Điều này đã được kiểm chứng bởi cộng đồng học viên của anh bởi mỗi khi Vũ Tiến ra sản phẩm, mọi người đều sục sôi.

Kế hoạch của anh là chỉ cần mở một cửa hàng đầu tiên, sau đó cả miền Nam và Việt Nam sẽ biết tới thương hiệu này, sau đó rất dễ dàng để nhân bản sự thành công của Nectar Coffee. Vũ Tiến cũng đưa ra thêm về lợi thế hiện tại của anh khi có mối quan hệ với nhiều trang báo lớn dành cho giới trẻ, KOL, YouTuber trong lĩnh vực review ẩm thực. Anh chàng khẳng định: "Mở quán café dễ lắm!" Shark Hưng đồng ý với quan điểm "dễ" nhưng theo ông "sống" được mới khó.

Huỳnh Vũ Tiến rất tự tin với sản phẩm và khả năng pha chế của mình

Trong khi đó, Shark Liên lại quan tâm tới vấn đề bảo quản trái cây làm sao để giữ nguyên hương vị và độ tươi. Vũ Tiến cho rằng đây là một vấn đề nhức nhối, giải pháp của anh là hiện tại chỉ đánh vào thị trường giới trẻ và sẽ nghiên cứu các sản phẩm về sức khỏe sau. Ước mơ của anh là xây dựng một thương hiệu dành cho người già bởi vì tệp khách hàng này rất sợ cô đơn và quan tâm tới sức khỏe. Nghe tới đây, Shark Hưng bật cười: "Sản phẩm đánh vào giới trẻ nhưng lại hướng tới người già".

Vũ Tiến đính chính rằng ý anh là tệp khách hàng của Nectar có cả đối tượng khách trung niên và điều quan trọng nhất là không ai khác ngoài anh đang sở hữu một sản phẩm vượt trội. Nghe tới đây, Shark Erik quay sang bày tỏ ý kiến với Shark Liên: "Em ấy quá tự tin".

Trong khi đó, Shark Hưng đưa ra quan điểm: "Bạn nói đúng, F&B nói chung và café nói riêng thì chất lượng của sản phẩm vẫn là quan trọng nhất nhưng sản phẩm thì có muôn vàn loại, kiểu hình chất lượng. Ví dụ bạn nói không thích uống café nhạt kiểu Mỹ nhưng đó là nhóm bạn thôi, chứ không phải tất cả thị trường Việt Nam. Món café ngày nào tôi cũng uống đó là Americano. Thứ hai, phải nói là không có ngành nào ở Việt Nam thu hút cái lượng chất xám kinh khủng như vậy. Số lượng các bạn trẻ khởi nghiệp nghĩ đến mở quán café là nhiều nhất".

Shark Hưng cũng thẳng thắn cho rằng các món đồ uống mà Vũ Tiến mời ông thưởng thức không có món nào ngon bởi khẩu vị của ông vốn không phải nhiều đường. Giả sử các Shark bỏ ra 5 tỷ để Vũ Tiến đầu tư nhưng anh chưa thật sự khẳng định được tài năng của mình mà chỉ mới dừng ở mức ý tưởng, rất dễ "một đi không trở lại".

Các Shark đánh giá start up đang quá tự tin

Shark Bình bày tỏ rằng ông rất khâm phục Vũ Tiến bởi thu nhập 1 tỷ/tháng. Theo ông, mức thu nhập này thuộc hàng cao nhất ở Việt Nam trong tất cả các ngành nghề kể cả giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, lập trình… Nếu ở Nhật, Vũ Tiến sẽ được xếp vào hàng "nghệ nhân". Nhưng song song với việc khâm phục, Shark Bình cũng băn khoăn liệu anh chàng này là "thiên tài hay thiên tai"?

Với câu hỏi này, Vũ Tiến trả lời rằng anh luôn tự nói mình là thiên tài. Tuy nhiên, Shark Bình vẫn băn khoăn bởi khi ông tìm kiếm trên Google chỉ ra 2 bài báo nói về Vũ Tiến và bản thân Startup cũng thừa nhận đây là 2 bài quảng cáo. Vũ Tiến chia sẻ rõ hơn về thu nhập và công việc dạy pha chế của mình. Hiện tại mỗi tháng anh có hơn mười lớp, mỗi lớp dạy 2 ngày với mức học phí là 10 triệu/1 học viên. Thị trường pha chế rất nhiều lớp nhưng chỉ riêng Vũ Tiến mới có mức thu nhập 1 tỷ/tháng.

Shark Hùng Anh vẫn thắc mắc về lý do gọi vốn của Vũ Tiến thay vì lấy tiền thu nhập hiện tại để mở quán. Vũ Tiến trả lời mối bận tâm của anh liên quan đến khoản vay ngân hàng để trả tiền nhà sẽ cực kỳ rủi ro nếu anh dồn hết mở quán và không có thời gian pha chế. Bởi vậy anh tách riêng ra 2 phần, 1 phần giúp anh ổn định và 1 phần để phát triển. Các Shark cho rằng vậy Vũ Tiến đang để phần rủi ro cho các Shark.

Shark Erik mở lời với Vũ Tiến và tiết lộ CEO Starbucks là một trong những người bạn của ông. Ông cũng nhắc tới sự thành công của các thương hiệu đồ uống khác như The Coffee House, Highlands Coffee, nhưng sự tự tin của Vũ Tiến bằng cả 3 thương hiệu nổi tiếng đó cộng lại. "Thực sự có sự khác biệt rất lớn giữa tự tin và sự ảo tưởng" – đó là lý do Shark Erik từ chối đầu tư. Vị Shark vui tính còn so sánh Vũ Tiến với Sơn Tùng và ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" khiến tất cả các Shark khác cùng bật cười.

Vũ Tiến tiếp tục đưa ra những con số dự định như: doanh thu một ngày rơi vào khoảng 30-35 triệu với vị trí đắc địa, lãi 200 – 300 triệu 1 tháng, 1 năm đến 2 năm sẽ hoàn vốn. Shark Hưng ngay lập tức chỉ ra sự bất hợp lý với những con số dự tính này. Ông cảm thấy cực kỳ hồi hộp với dự án của Vũ Tiến và từ chối đầu tư, kèm lời chúc anh thành công.

Shark Hùng Anh cũng chia sẻ và dành lời góp ý cho Startup trẻ tuổi: "Mình làm ăn đừng nên quá tự tin. Bạn có thể thành công 1 lần, 2 lần chứ không thể thành công mãi mãi".

Shark Bình tiếp tục lật lại thông tin thu nhập 1 tỷ/tháng của Vũ Tiến tỷ lệ nghịch với sự nổi tiếng của anh trong nghề bartender. Shark thẳng thắn cho rằng Vũ Tiến có tài năng "chém gió thành bão mà bão là thiên tai". Là một người đánh giá cao sự thành thật của các Startup, Shark Bình khuyên Vũ Tiến nên biết khiêm tốn và đừng "lộng ngôn" trước khi khởi nghiệp.

Cuối cùng, thương vụ khép lại và Vũ Tiến không nhận được deal nào từ các Shark.