Star Kombucha - Nhà tài trợ đồng hành cùng các VĐV tại Run To Live 2025

Năm nay, Star Kombucha đồng hành cùng VĐV Run To Live ngay từ giai đoạn nước rút, góp mặt trong racekit với ba hương vị đặc trưng: Chanh dây, Mơ và Atiso đỏ.

Là một gương mặt quen thuộc tại nhiều giải chạy, trà lên men Star Kombucha thuộc Công ty Cổ phần Goody Group có địa chỉ tại số 139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là thương hiệu trà Kombucha tại Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ Hoa Kỳ, đạt chuẩn nhập khẩu vào Mỹ do FDA chứng nhận, gây ấn tượng mạnh bởi vị ngọt thanh, chua nhẹ dễ uống, cùng thành phần 100% tự nhiên. Star Kombucha thiết lập một tiêu chuẩn cao trong việc sản xuất sản phẩm của mình, nhờ vào quy trình lên men theo tiêu chuẩn Mỹ được kiểm soát bởi Hiệp hội Kombucha Quốc tế và sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại. Điều này giúp bảo toàn dưỡng chất và hương vị tự nhiên từ trái cây.

Star Kombucha tiếp sức các "runner" chinh phục Run To Live 2025.

Trải qua quá trình lên men, một số axit hữu cơ tự nhiên như axit axetic, lactic và glucuronic giúp duy trì năng lượng, giảm căng thẳng và hạn chế mệt mỏi sau vận động. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Kombucha có thể giúp cải thiện sức bền và giảm đau nhức cơ ở VĐV nhờ các axit và hàm lượng chất chống oxy hóa này.

Không chỉ giúp các VĐV tối đa hóa hiệu suất và tăng khả năng phục hồi, Star Kombucha còn chứa hàm lượng lợi khuẩn probiotics dồi dào, rất cần thiết cho hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này không chỉ hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường hệ thống miễn dịch, mà còn có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho các "chân chạy".

Ngoài axit hữu cơ và probiotics, trà lên men Star Kombucha còn chứa nhiều loại Vitamin B như B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B6 (Pyridoxine) và B9 (Axit Folic) - tất cả đều quan trọng cho việc sản xuất năng lượng và phục hồi. Những Vitamin B này có thể giúp giảm mệt mỏi và tăng sức chịu đựng, cho phép bạn đạt được hiệu quả cao nhất khi chạy.

Anh Nam (TP. HCM), một vận động viên bán chuyên, chia sẻ rằng anh sử dụng Star Kombucha mỗi ngày, không chỉ trước và sau khi tập luyện. Với hàm lượng ít đường, calorie thấp, Star Kombucha có thể hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh và tránh tác hại của việc tiêu thụ quá nhiều đường.

Sau sự kiện, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm tại Co.opmart, Big C, GS25, Annam Gourmet, Aeon Mall, Mega Market, WinMart hoặc đặt hàng trực tuyến qua Shopee, Lazada, TikTok Shop để tiếp thêm năng lượng mỗi ngày.

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025 (do Báo SGGP phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM và công ty Miracle Entertainment Group tổ chức) sẽ diễn ra vào ngày 9-3 tại Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Sự kiện thu hút hơn 10.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đăng ký tham gia ở các cự ly 5km, 10km và 21km.