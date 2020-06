Soobin Hoàng Sơn hát tiếng Anh với chất giọng ngọt ngào

Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn vừa đăng tải một đoạn clip cover ca khúc Heal the world và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đây là một sáng tác của Michael Jackson ra mắt năm 1992, từng gây sốt cả thế giới suốt 3 thập kỷ với giai điệu da diết, mang thông điệp chung sức xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Trong một cuộc trò chuyện với người hâm mộ vào năm 2001, Michael Jackson cũng từng khẳng định Heal the World là ca khúc mà ông tự hào nhất.

Soobin Hoàng Sơn hát ca khúc Heal the World.

Bằng phong cách cover đơn giản bên đàn piano, Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc với giọng hát truyền cảm trên phần lời tiếng Anh. Cuối đoạn clip, Soobin Hoàng Sơn chân thành chia sẻ thông điệp hướng tới hòa bình: "I was offered peace in my toughest time. Imagine how beautiful the world would be if we #offerpeace. So today, I #offerpeace".

Tạm dịch là: Tôi đã được gửi trao hòa bình trong lúc khó khăn nhất. Hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ tốt đẹp thế nào nếu chúng ta trao nhau hòa bình. Vậy nên ngay hôm nay, tôi muốn gửi tặng hòa bình đến tất cả mọi người.

Bên cạnh đoạn clip cover, Soobin Hoàng Sơn cũng chia sẻ dòng chú thích với nội dung: "Kinh Thánh nói: Sự ganh ghét gây nên mâu thuẫn nhưng lòng yêu thương sẽ khỏa lấp tất cả lỗi lầm. Đức Phật nói: Trong thế gian này, ganh ghét không thể xua tan ganh ghét, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó. Đây vốn là luật. Bạn đến từ đâu? Da bạn màu gì? Không quan trọng chúng ta khác nhau như thế nào, quan trọng là chúng ta đã chọn sống cùng nhau trong thế giới nhỏ bé này".

"Ngôi nhà chung của chúng ta có nhất thiết phải lấp đầy những thù hận? Hay nên chứa đựng tình yêu? Dù chúng ta đã từng bị đối xử như thế nào đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. Giờ đây chúng ta cùng nhau hướng đến một thế giới bình đẳng và hòa bình".