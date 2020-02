Soo Ah của “Itaewon Class”: Trong phim để mái thưa trẻ xinh, ngoài đời còn có nhiều kiểu tóc khí chất hơn nhiều

Phải nói rằng trong các drama Hàn gần đây, nữ phụ cũng "hot hit" chẳng kém gì nữ chính. Điều này đúng cho cả "Itaewon Class" đang chiếu và trước đó là "Crash Landing On You". Bằng chứng là trên các trang mạng xã hội, sự quan tâm của khán giả dành cho nữ phụ "đáng ghét" Soo Ah do Kwon Nara thủ vai cũng một chín một mười so với nhân vật Yi Seo mà Kim Da Mi đảm nhận. Cũng dễ hiểu thôi, vì Kwon Nara vốn có gương mặt sáng, nhan sắc thượng thừa kia mà, thậm chí không ít khán giả còn "kết" cả những kiểu tóc mái thưa tươi trẻ mà cô nàng chưng diện trong phim. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngoài đời Kwon Nara còn sủng nịnh những mốt tóc khác nữa, giúp cô toát lên khí chất, vẻ xinh đẹp mặn mà.



Trong phim: Mái thưa "hack tuổi"

Thời điểm còn là nữ sinh trong "Itaewon Class", cô nàng khéo léo để tóc bob mái mưa trẻ trung, đây là một trong những chiêu hay ho để "ăn gian" tuổi thật. Nhờ đó mà dù thực tế đã 29 cái xuân xanh nhưng Kwon Nara vẫn nhập vai cô học sinh cấp 3 ngọt xớt. Từ trường hợp của Kwon Nara mà chị chị em em đều thấy rằng, lưu tâm kiểu tóc này là không thừa chút nào đâu vì giúp gương mặt "lão hoá ngược" trong tích tắc.

Trưởng thành hơn trong phim thì Kwon Nara cũng khác lạ đi với tóc dài uốn xoăn, riêng chỉ có "công thức" mái mưa lưa thưa vẫn còn ở lại. Chẳng trách sao, các cư dân mạng lại không đổ ầm ầm trước vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng của nữ phụ cho được. Dù cô nàng có vào vai có hơi phản diện, đáng ghét đến đâu thì nhờ nhan sắc dư dả và kiểu tóc đơn giản tôn đường nét, người đẹp sinh năm 1991 vẫn cuốn hút và "chuốc mê" fan như thường.

Dù để xoã tự nhiên, uốn đuôi nhẹ nhàng hay buộc tóc thấp, buộc đuôi ngựa trẻ trung thì thành viên nhóm nhạc Hello Venus cũng không có lấy nửa điểm trừ, ngược lại còn khiến nhiều người xao xuyến "u mê". Trước Kwon Nara, không ít nữ chính, nữ phụ phim Hàn cũng chọn diện mái mưa nhẹ nhàng, xinh xẻo. Điều đó cho thấy, kiểu mái này vẫn chưa lỗi mốt, thích hợp cho các nàng "bánh bèo" thử qua.

Ngoài đời: Mái dài khí chất chiếm spotlight

Khác với một Soo Ah mái mưa đặc trưng trong phim, Kwon Nara ngoài đời lăng xê mái dài để ngôi lệch quyến rũ, khí chất ngút ngàn đây. Kiểu tóc thường được mỹ nhân 9X ưu ái là tóc uốn gợi cảm hoặc duỗi cụp nữ tính. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của Kwon Nara hoàn toàn có thể xếp vào diện cực phẩm, chỉ là trước khi xuất hiện trong "Itaewon Class", cô nàng chưa đến thời toả sáng mà thôi.

Chỉ xoã tóc tự nhiên không cần làm gì nhiều mà tình tin đồn của Lee Jong Suk đã làm bao người mê mệt.

Thậm chí khi diện tóc bob, nữ phụ đang "gây bão" cũng xuất sắc hết phần thiên hạ, toát lên vẻ đẹp vừa cá tính vừa hiện đại, nhưng tất nhiên khí chất cũng chẳng phải dạng vừa.

Thuở xa hơn, Kwon Nara còn "quẩy" hẳn tóc vàng bạch kim, gẩy light nổi bật. Nhưng may mắn là nữ idol kiêm diễn viên đã kịp thời nhận ra những tông nhuộm cổ điển vậy mà lại tôn nhan sắc của cô hơn là khi diện các màu sáng chói thế này.