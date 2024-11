Sống viên mãn tại Đô thị nghỉ dưỡng của Sun Group Hà Nam với 1.001 tiện ích

Hệ sinh thái "all in one"

Là đô thị kiểu mẫu đẳng cấp của Hà Nam, đáp ứng nhu cầu của mọi thế hệ, Sun Urban City được Sun Group dày công xây dựng hệ sinh thái 1.001 tiện ích để cư dân được trải nghiệm cuộc sống văn minh, chất lượng.

Sun Urban City dành 200ha cho không gian cây xanh, mặt nước

Với mật độ xây dựng chỉ 18% trên quy mô 420ha, Sun Urban City có nhiều dư địa để kiến tạo không gian sinh thái, cảnh quan xanh cũng như hệ thống tiện ích đa dạng, tăng chất lượng sống cho cư dân: sống xanh, sống sinh thái, sống gần gũi thiên nhiên.

Theo tiết lộ của chủ đầu tư, ngoài các khu vườn nội khu, 5 đại công viên sẽ được "đo ni đóng giày" theo ý tưởng khác nhau, là nơi lý tưởng để cư dân sống – làm việc – nghỉ dưỡng – vui chơi – giải trí theo tinh thần "all in one" – tất cả trong 1.

Công viên thể thao với đa dạng trải nghiệm từ bóng đá, đường chạy sắc màu, sân pickleball…

Cư dân rèn luyện sức khỏe tại sân bóng rổ

Nếu công viên lễ hội, công viên thể thao sẽ là điểm hẹn của các bạn trẻ với các trải nghiệm sự kiện – lễ hội sôi động cùng nhiều lựa chọn rèn luyện sức khỏe, thì công viên Sun World sẽ là tâm điểm thu hút trẻ em, các gia đình trẻ với công viên nước mở cửa 24/7, thế giới vui chơi giải trí Wonder Land… Sau ngày dài làm việc, cư dân có thể thư giãn giải trí với công viên mở cửa về đêm. Cùng với đó là công viên sinh thái, công viên văn hóa với không gian rộng lớn phù hợp cho hoạt động camping, dạo bộ… vốn rất thiếu vắng tại các đô thị lớn hiện nay. Nhà máy bia, đảo pháo hoa hay bãi biển nhân tạo tại đây sẽ là những át chủ bài thu hút khách du lịch đến Sun Urban City.

Nắm bắt tâm lý của người già luôn muốn có không gian yên tĩnh để hàn huyên với những người bạn đồng niên hay sum vầy con cháu dịp cuối tuần, chủ đầu tư kiến tạo tại Sun Urban City CLB người cao tuổi, nhà hàng thực dưỡng, đặc biệt là trung tâm chăm sóc sức khỏe Sun Family Clinic, với thời gian trực 24/7, chỉ cần một nút bấm, bác sĩ sẽ có mặt để thăm khám. Để kết nối cư dân với cộng đồng văn hóa vùng Bắc Bộ, CĐT bố trí riêng những góc "làng quê Bắc Bộ" với cây đa, bến nước, sạp hàng, chợ phiên… Những người cao tuổi luôn muốn giữ kết nối với cội nguồn sẽ tìm ở đây những góc quê hương thân thuộc.

Không gian cắm trại tại công viên sinh thái

Công viên văn hóa với đa dạng trải nghiệm cho gia đình

"Đây thực sự là một không gian đáng sống. Hà Nam chưa có đô thị nào chất lượng như vậy. Có ốm đau muốn tìm bác sĩ cũng phải đi xa. Mua một ngôi nhà ở đây, chúng tôi được nhận về cả thế giới tiện ích, được chăm sóc sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Quá phù hợp cho người hưu trí như bố mẹ tôi để an dưỡng, ngày ngày dạo bộ gặp bạn đồng niên, ốm đau có bác sĩ, mua sắm ăn uống ngay trong nội khu. Nếu mình sống bên ngoài thì vẫn vào đây vui chơi đi dạo ngắm cảnh, nhưng phải trở thành cư dân ở đây để tận hưởng cuộc sống văn minh, hiện đại đúng nghĩa", anh Minh Tuấn (người dân Phủ Lý vừa đặt mua căn hộ 45m2 tại khu cao tầng) chia sẻ.

Nâng tầm chuẩn sống

Nghiên cứu của ĐH Northwestern (Chicago, Mỹ) công bố trên tạp chí Science Advances chỉ ra: Nếu tiếp xúc với nhiều cây xanh hơn ở nơi sống, bạn có thể tăng thêm trung bình 2,5 năm tuổi thọ. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng với quy hoạch đô thị về việc mở rộng cơ sở hạ tầng xanh nhằm tăng cường sức khỏe cộng đồng.

Không gian xanh ngập tràn khắp khu đô thị

Nhà hàng nổi trên mặt kênh tại công viên lễ hội

Trong bối cảnh nội đô Hà Nội đã quá chật chội với những tòa cao ốc, bầu không khí luôn trong ngưỡng cảnh báo có hại cho sức khỏe, thì sự xuất hiện của Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City trong bán kính chỉ 50km từ trung tâm Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng. Với 1.001 tiện ích có sẵn, cư dân không cần lo lắng về việc phải di chuyển xa để mua sắm hay khám chữa bệnh. Bởi lẽ, mọi nhu cầu từ y tế, giáo dục, ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng, trải nghiệm...được đáp ứng trọn vẹn.

Phối cảnh quảng trường trống Đọi Tam khổng lồ

Những khu vườn để người già nghỉ ngơi và gia đình sum họp

Theo bật mí của chủ đầu tư, bên cạnh phòng khám gia đình 24/7 hiện đại, tương lai Sun Urban City sẽ có hệ thống trường quốc tế. Ngoài ra, 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đang được cơ quan chức năng đốc thúc đi vào hoạt động, mà cư dân Sun Urban City sẽ là đối tượng hưởng lợi trực tiếp.

Sun Urban City giúp cư dân nâng tầm chuẩn sống tại ngoại ô Hà Nội

Với tiến độ thi công thần tốc, các tiện ích đầu tiên sẽ xuất hiện ngay cuối năm, như trục đại lộ lễ hội dài 1,5km, rộng 150m, show trình diễn nhạc nước… Công viên Sun World dự kiến khai trương vào dịp 30/4 năm sau, để những cư dân đầu tiên của Sun Urban City Hà Nam nhận nhà vào tháng 6/2025 sẽ được thụ hưởng. Sức nóng này cũng sẽ lan tỏa đến những khu phố thương mại bám dọc trục đại lộ, nơi cư dân có thể kinh doanh, buôn bán, hoặc khai thác cho thuê, đón đầu dòng khách du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần.