Sống trên đời mấy chục năm, giờ tôi mới biết vì sao bồn cầu và chậu rửa mặt thường có màu trắng

Có những thứ nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày đã gắn bó với chúng ta biết bao lâu mà bạn chẳng mấy khi để ý. Ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng như vô nghĩa là rất nhiều bí mật thú vị. Chẳng hạn nút lằn ranh trên phím F, J hay cái lỗ nhỏ ở thớt. Hãy tự hỏi bản thân, bạn biết nguyên nhân của những thiết kế đặc biệt ấy chứ?

Ngoài ra, còn một thắc mắc gần đây rộ lên khắp MXH: Vì sao bồn cầu, chậu rửa mặt hay nói chung là thiết bị nhà vệ sinh thường có màu trắng? Dám cá là nhiều chị em chưa biết lý do đâu! Hãy cùng lắng nghe giải thích từ trang Bright Side nhé!

Thứ nhất, vì các thiết bị này thường được làm bằng sứ

Sứ là một loại vật liệu tốt được dùng nhiều trong đời sống bởi độ cứng rắn của nó. Sau khi nung, bề mặt sẽ trở nên bóng kính, không thấm nước và đồng thời không bị ố màu. Bằng nguyên lý này, thiết bị nhà vệ sinh hoàn toàn có thể làm sạch sẽ mặc dù chúng màu trắng.

Mặt khác, sứ khi nung ở nhiệt độ cao sẽ có màu trắng. Tất nhiên nhà sản xuất hoàn toàn có thể tạo ra nhiều loại màu đa dạng tùy theo sở thích khách hàng. Với mỗi màu riêng, họ sẽ cho bột màu vào trước khi men khô trong lò. Mặc dù vậy, hãy thử tượng tượng mà xem, quy trình sản xuất bồn cầu, chậu rửa mặt có màu sẽ tốn thêm vài bước phức tạp và mất nhiều thời gian hơn. Do đó, để màu trắng vẫn thực sự tối ưu nhất cho nhà sản xuất, tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian.

Thứ hai, vì màu trắng thường gợi lên những thứ tinh khiết, sạch sẽ

Theo những nghiên cứu về lý thuyết khoa học, màu sắc sẽ có tác động nhất định đến cảm xúc của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Vượt lên trên sự đa dạng về văn hóa hay giới tính và cách cảm nhận của mỗi người thì màu trắng vẫn được đại đa số quần chúng liên tưởng đến sự tinh khiết, an toàn. Đó cũng là lý do vì sao phòng tắm, khu bệnh viện... thường được sơn màu trắng. Đồng thời, màu trắng gợi lên sự vô trùng cũng khiến chị em an tâm hơn nhiều đúng không nào?

Ngược lại, các màu gam tối như đen, nâu tạo nên một cảm xúc tiêu cực nhất định. Và hơn cả người sử dụng sẽ khó tìm thấy sự tươi mới trong phòng tắm gia đình mình. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng dựa trên tâm lý của con người.

Thứ ba, màu trắng của thiết bị nhà vệ sinh mang tính thẩm mỹ cao

Cùng quay lại dòng chảy lịch sử, từ đầu thế kỷ 20 đã xuất hiện nhiều thiết kế bồn cầu, chậu rửa mặt công phu và được trang trí nhiều hoa văn tinh xảo. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh tất thảy loại thiết kế mới mẻ phong phú ấy với bồn cầu trắng tinh khôi thì hẳn ai cũng chọn kiểu số 2. Đôi khi có một số thứ không phải cứ phức tạp là tốt. Trái lại càng đơn giản càng mang đến sự hưởng ứng cao hơn.

Màu trắng là loại màu trung tính có khả năng giúp bừng sáng cả không gian phòng tắm. Chị em hẳn sẽ muốn khi thả hồn dưới làn nước mát hoặc "giải quyết nỗi buồn" thì không gian cũng cần được phối màu hợp lý.

Ngoài những thông tin thú vị kể trên, còn một bí mật khác cũng hay ho không kém. Vài quốc gia trên thế giới coi ngày 9/11 hàng năm là "Ngày nhà vệ sinh toàn cầu". Lễ kỷ niệm thường được tổ chức để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng vệ sinh trên toàn thế giới. Năm ngoái, chủ đề của ngày này là "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Có rất nhiều người ở ngoài kia không được hưởng một hệ thống vệ sinh cơ bản, để rồi bị mắc nhiều bệnh liên quan đến đường ruột, tiết niệu...

Vậy còn nhà vệ sinh của bạn đang sử dụng màu gì, chị em hài lòng với thiết kế ấy chứ?

Theo B.S