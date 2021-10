"Sống khoẻ - Quà tặng cháu con": Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống

Tuổi tác và quy luật "sinh lão bệnh tử" là những thứ dù muốn cũng khó cưỡng lại. Ai rồi cũng già đi, cũng đến tuổi lên chức ông bà. Đó là khi chúng ta đã trưởng thành, vững vàng trong cuộc sống, con cái chúng ta dần lớn khôn và ông bà đã đến lúc được nghỉ ngơi, nương tựa vào con cháu.

Nhưng thời gian trôi đi, khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe của ông bà, cha mẹ cũng không còn được như xưa. Về cơ bản, ở độ tuổi này, hầu hết mọi người đã ở giai đoạn lão hóa, thể trạng sẽ suy giảm nhanh chóng.

Cùng với sự suy giảm về thể chất, hệ miễn dịch kém đi, bệnh tật có thể kéo đến bất kì lúc nào, tâm sinh lý của ông bà cũng thay đổi, điển hình là luôn cảm thấy cô đơn, tủi thân, dễ xúc động...

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, người già càng dễ bị tổn thương. Vốn đã hay lo lắng, lại cộng với những ngày giãn cách phải quanh quẩn ở nhà, hàng ngày nghe thông tin về số ca bệnh, không ít ông bà, cha mẹ cảm thấy bất an, lo cho con cháu mình khi chúng vẫn phải mưu sinh bên ngoài. Thậm chí có những gia đình cả mấy tháng trời ông bà không gặp con cháu, cha mẹ không gặp con cái vì phong tỏa, cách ly.

Nỗi cô đơn xuất hiện kèm theo lo lắng, sức khỏe của ông bà càng trở thành vấn đề đáng quan ngại. Những lúc như thế này, hiểu được tâm lý, những yếu tố rình rập đe dọa sức khỏe của ông bà, cha mẹ là điều mà con cháu cần làm được. Để rồi từ đó biết cách quan tâm, chăm sóc, động viên và có những hành động thiết thực nhất có thể để bảo vệ những “cây cao bóng cả” trong gia đình mình. Bởi với con cháu, sức khỏe của ông bà, cha mẹ mới là điều quý giá nhất.

Hướng tới "chăm sóc sức khỏe người già để sống khỏe" trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, có những người già không rành về khía cạnh này và không biết phải làm thế nào khiến con cháu không thể an tâm.

Nhằm cung cấp các kiến thức, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi và nhấn mạnh ý nghĩa của thông điệp “Ông bà, cha mẹ khoẻ là món quà ý nghĩa nhất với con cháu”, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hợp tác với Công ty Truyền thông VCCorp và Mạng xã hội Lotus thực hiện Chuyên đề mang tên “Sống khoẻ - Quà tặng cháu con”.

Chuyên đề "Sống khỏe - Quà tặng cháu con" triển khai trên hệ thống các trang tin Soha, Afamily, Kênh 14, CafeF, CafeBiz, mạng xã hội Lotus và các nền tảng truyền thông khác được triển khai ngay từ tháng 10/2021 giúp cho người cao tuổi có thể tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân một cách dễ dàng thông qua nhiều hình thức thông tin và tư vấn. Đồng thời muốn truyền đạt thông điệp, con cháu hãy quan tâm hơn đến người cao tuổi trong gia đình. Sự quan tâm hỗ trợ của họ sẽ chính là cầu nối, “lá chắn" để bảo vệ và chăm sóc cả thể chất, tinh thần cho ông bà cha mẹ, hướng đến đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, chương trình còn giúp người cao tuổi tiếp cận được với các y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để được giải đáp các thắc mắc 24/7 qua tổng đài của bệnh viện. Ngoài ra có thể đặt lịch khám từ xa với các bác sĩ và tham gia sàng lọc trên chính các nền tảng của chương trình để được tư vấn thăm khám.

Chuyên đề “Sống khoẻ - Quà tặng cháu con” hướng tới người cao tuổi bắt đầu từ tháng 10/2021 với nội dung hướng tới "Người cao tuổi an toàn trong đại dịch Covid-19", "Cẩm nang sức khoẻ người già", "Người già không cô đơn", "An hưởng tuổi già" sẽ mở ra một không gian đem tới những kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bổ ích, truyền đi nguồn năng lực sống tích cực tới thế hệ đi trước và để những thế hệ theo sau học cách đồng cảm cùng người lớn tuổi trong gia đình, từ đó tạo nên một Việt Nam khỏe mạnh và an vui.

- Người cao tuổi an toàn trong đại dịch Covid-19: Đây là tuyến nội dung được triển khai đầu tiên trong tháng 10 với các nội dung hướng đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho Người cao tuổi - đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19. Tất cả các vấn đề về Tiêm vaccine cho Người cao tuổi; Chăm sóc Người cao tuổi để phòng tránh Covid-19 hoặc nếu không may mắc bệnh thì họ và con cháu trong gia đình cần lưu ý xử trí ra sao sẽ được truyền tải đầy đủ trong tuyến nội dung này. Ngoài ra, tuyến nội dung sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người cao tuổi và gia đình về khám chữa bệnh từ xa và khi nào thật sự cần đến bệnh viện để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh tại nơi đông người. Quan trọng hơn, trong giai đoạn dần mở cửa, sức khỏe tinh thần người cao tuổi là vấn đề cần được lưu tâm để họ - những người cần cẩn trọng trong mọi hoạt động có thể vui vẻ, an toàn bước qua đại dịch.

- Cẩm nang sức khỏe 50++: Tuyến nội dung chia sẻ kiến thức dự phòng, cảnh báo và cung cấp kiến thức chăm sóc người bệnh. Hướng đến các đối tượng là người cao tuổi, người trung niên đang cần tìm hiểu về dấu hiệu bệnh và cả những người trẻ (con cháu) cần quan tâm sức khoẻ cha mẹ và chăm sóc đúng cách.

- Người già không cô đơn: Tuyến nội dung khai thác những vấn đề về sức khỏe tinh thần, tâm lý và khó khăn trong việc thăm khám sức khỏe mà người già có thể mắc phải. Ngoài ra, tuyến còn cung cấp thông tin, hướng dẫn các tiện ích, cách tiếp cận với công nghệ chăm sóc sức khỏe trực tuyến để giúp người cao tuổi không bị bỏ rơi và bị lãng quên.

- An hưởng tuổi già: Tuyến nội dung chia làm 2 hướng chính, bao gồm: Những bài viết chia sẻ về bí quyết sống thọ và cung cấp thông tin về các dịch vụ, sản phẩm giúp người cao tuổi tận hưởng tuổi già; Những bài viết cảm xúc mang thông điệp không để hành trình già đi của bố mẹ trở nên cô đơn mà luôn có con cháu đồng hành.