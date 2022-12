Song Joong Ki cùng bạn gái quá xứng đôi: Đều đẹp chuẩn nam thần nữ thần, học vấn đỉnh và tốt nghiệp toàn trường 'xịn'

Những ngày vừa qua, thông tin tài tử Song Joong Ki công khai hẹn hò với bạn gái ngoại quốc là chủ đề gây sốt khắp mạng xã hội. Sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki vướng nhiều tin đồn tình ái, song cô gái người Anh này là người duy nhất anh chàng thừa nhận mối quan hệ trước công chúng. Do đó, mọi thông tin về profile cô bạn gái đặc biệt này của Song Joong Ki được người hâm mộ cập nhật sát sao.

Hình ảnh sánh đôi của Song Joong Ki và bạn gái mới được lan truyền với tốc độ chóng mặt

Nhan sắc Song Joong Ki và bạn gái là tổ hợp visual nổi bần bật, chẳng kém cạnh bất kỳ cặp đôi nào của làng giải trí Hàn Quốc

Được biết, bạn gái của nam diễn viên là Katy Louise Saunders (1984), mang 2 dòng máu Anh - Colombia. Do tính chất công việc của người cha nên suốt thời thơ ấu, Katy thường xuyên phải di chuyển giữa nước Anh và nước Ý theo gia đình.

Thời phổ thông, cô từng học trường Anh ngữ (English School) ở thủ đô Rome, nước Ý. Sau đó, cô tốt nghiệp trường Đại học Bocconi (Bocconi University), chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Được biết, Đại học Bocconi là một trong những trường tư thục hàng đầu nước Ý, có thành tích cao trong công tác giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Trường xếp thứ 5 trong những trường đại học có chất lượng giảng dạy hàng đầu châu Âu và xếp thứ 22 trên toàn thế giới. Toạ lạc giữa thành phố Milan, không khó hiểu khi Đại học Bocconi có kiến trúc cổ kính và đẹp bậc nhất trong số các trường đại học của nước Ý.

Tuy là một trường tư thục, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo phát triển hàng đầu châu Âu, song ĐH Bocconi có học phí tương đối hợp lý. Chương trình cử nhân của trường đào tạo trong 3 năm, với mức phí là 11.000 Euro/năm (khoảng 276 triệu đồng), khá rẻ so với mức học phí đắt đỏ của các nước châu Âu.

Katy Louise Saunders từng học tại trường Đại học Bocconi - ngôi trường xếp thứ 5 của châu Âu về chất lượng giáo dục

Khuôn viên hiện đại của Đại học Bocconi

Dù theo học ngôi trường danh giá, song bạn gái Song Joong Ki không theo đuổi công việc liên quan đến chuyên ngành Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, cô rẽ hướng làm diễn viên. Katy Louise Saunders từng tham gia diễn xuất trong 1 số tác phẩm như The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003),… Trong đó, bộ phim đầu tay của Katy Louise Saunders được quay khi cô mới có 18 tuổi.

Ở thời điểm hiện tại, Katy Louise Saunders đã rời xa làng giải trí và trở thành gia sư dạy tiếng Anh. Nhiều nguồn tin cho rằng người đẹp và Song Joong Ki bắt đầu tìm hiểu khi Katy Louise Saunders giữ vai trò giáo viên dạy ngoại ngữ riêng của nam tài tử trên phim trường. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nam diễn viên và công ty xác nhận.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Katy Louise Saunders đã tích luỹ khối gia sản khủng chẳng kém cạnh bạn trai nổi tiếng. Theo Hustle, cô nàng có giá trị tài sản lên đến 15 - 20 triệu USD (khoảng 354 - 472 tỷ đồng).

Bạn gái Song Joong Ki từng là diễn viên, song cô đã rời bỏ làng giải trí và đang làm gia sư dạy tiếng Anh

Có thể nói, Song Joong Ki và bạn gái mới rất "xứng đôi vừa lứa", cả về sự nghiệp lẫn học vấn. Theo đó, bản thân Song Joong Ki cũng nổi tiếng là "học bá" hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc với IQ lên đến 140.

Từ thời phổ thông, bảng điểm của nam diễn viên luôn thuộc loại xuất sắc, điểm tiếng Anh và Toán thậm chí còn đứng thứ nhất toàn trường. Song Joong Ki được tuyển thẳng vào khoa quản trị tại trường Đại học Sungkyunkwan - ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc với tỷ lệ chọi đầu vào là 1:45. Thời sinh viên, Song Joong Ki từng nắm các chức vụ chủ tịch hội sinh viên hay lớp phó nhờ thành tích học tập đáng nể.

Song Joong Ki và bạn gái rất "xứng đôi vừa lứa" bởi đều có học vấn lẫn sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ

Nguồn: Hustle, Tổng hợp