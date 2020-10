Song Hye Kyo vừa tung ảnh cận mặt đã ngay lập tức bị so sánh với Son Ye Jin, nhìn thế này thì ai nghĩ hơn tuổi?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Song Hye Kyo tiếp tục cập nhật thêm 1 loạt ảnh mới mà cô nàng chụp cho nhãn hàng thời trang. Được biết, đây là những hình ảnh mà nhãn hàng này mới tung ra. Trước đó, một loạt ảnh trong cùng bộ sưu tập đã được nhãn hàng chia sẻ.

Trong loạt ảnh lần này, Song Hye Kyo khoe trọn vẹn những đường nét trẻ trung và thanh tú trên khuôn mặt.

Nhan sắc xinh đẹp của Song Hye Kyo dường như không hề lão hóa theo thời gian.

Ngay lập tức, những hình ảnh mới của Song Hye Kyo đã trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự trẻ trung của Song Hye Kyo dù người đẹp chuẩn bị bước vào độ tuổi 40.

Bên cạnh đó, một số fan hâm mộ còn bất ngờ đặt ảnh Song Hye Kyo cạnh Son Ye Jin và so sánh về độ trẻ trung của cả hai. Được biết, Song Hye Kyo sinh năm 1981 năm nay đã bước vào tuổi 39 còn Son Ye Jin sinh năm 1982, kém người yêu cũ của "bạn trai tin đồn" Hyun Bin 1 tuổi.

Thế nhưng, khi đặt ảnh Song Hye Kyo và Son Ye Jin ở cạnh nhau thì có vẻ như người đẹp họ Song lại chiếm ưu thế vì sự trẻ trung hơn tuổi của mình. Trong showbiz Hàn, Song Hye Kyo vẫn luôn nổi tiếng là người đẹp hở hữu nhan sắc "trẻ mãi không già". Dù chuẩn bị bước vào độ tuổi 40 nhưng Song Hye Kyo vẫn sở hữu làn da căng mọng trắng hồng không hề có dấu hiệu già nua.

Song Hye Kyo được khen trẻ trung hơn cả Son Ye Jin dù hơn tuổi.

Trong khi đó, Son Ye Jin lại bắt đầu có những dấu hiệu của sự lão hóa khi lộ nếp nhăn trên khóe mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên Son Ye Jin và Song Hye Kyo bị đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc. Từ khi có những tin đồn xoay quanh việc Son Ye Jin hẹn hò với Hyun Bin - tình cũ Song Hye Kyo thì cư dân mạng dường như càng ngày càng hứng thú với việc so sánh. Không chỉ so sánh nhan sắc, nhiều topic còn so sánh cả tài sản, thậm chí danh sách người tình tin đồn của cả hai.

Tuy nhiên, theo nhiều người việc đặt hai mỹ nhân cạnh nhau để so sánh nhan sắc là điều không cần thiết bởi cả Song Hye Kyo và Son Ye Jin vẫn vô cùng xinh đẹp dù cho họ có ở độ tuổi bao nhiêu hay có dấu hiệu già đi theo thời gian như thế nào đi chăng nữa.

Ảnh hậu trường trước đó của Son Ye Jin trong 1 lần chụp hình quảng cáo.

Một số khác cũng chia sẻ thêm những hình ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa của Son Ye Jin và khẳng định rằng cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp dù không có sự tác động của photoshop.

