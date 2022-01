Song Hye Kyo tự tin khoe nhan sắc ngày cuối năm, làn da thật của người đẹp 40 tuổi liệu có còn đỉnh cao?

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của bản thân trong ngày cuối năm.

Trong ảnh, người đẹp ăn vận đơn giản ôm chú cún nhỏ vô cùng ấm áp. Có vẻ thời tiết Hàn Quốc những ngày cuối năm vô cùng lạnh lẽo nên cả chủ nhân và cún cưng đều được diện trang phục vô cùng kín đáo.

Điều đáng nói, Song Hye Kyo tự tin khoe làn da không hề trang điểm của mình ở tuổi 40. Nhiều người bày tỏ sự trầm trồ trước làn da siêu khỏe khoắn của Song Hye Kyo dù không hề trang điểm.

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với bộ phim Now We Are Breaking Up. Đây là tác phẩm đầu tiên của Song Hye Kyo sau ồn ào ly hôn Song Joong Ki.

Từ sau khi trở lại, Song Hye Kyo lại tiếp tục chứng minh sức nóng chưa hề giảm sút của mình. Mới đây, Song Hye Kyo xuất hiện tại vị trí thứ 6 trong BXH diễn viên hot nhất xứ Hàn trong tháng 1.

