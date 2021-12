Song Hye Kyo mặc blazer đẹp xuất sắc từ phim này sang phim khác

"Dù ai nói ngả nói nghiêng" thì cũng phải công nhận rằng, style của Song Hye Kyo trong phim luôn gây sốt, và có nhiều điều đáng để học hỏi.

Ngay cả đối với hai bộ phim bị coi là "bom xịt" như "Encounter" hay "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo thừa sức gây ấn tượng với style công sở đơn giản, nhưng đẹp và thanh lịch miễn chê. Trong số các khía cạnh style trong phim của Song Hye Kyo, cách cô diện blazer chính là điều chị em nên tham khảo nhất. Các nhân vật của Song Hye Kyo diện blazer không quá cầu kỳ, lồng lộn, nhưng độ sang xịn mịn là không thể phủ nhận, nàng 30+ nào cũng có thể áp dụng.

Bộ phim "Encounter" của Song Hye Kyo chính là một quyển lookbook thời trang công sở, và item không thể thiếu mặt chính là blazer. Thay vì mặc toàn blazer màu trung tính, Song Hye Kyo ưu ái diện blazer màu hồng pastel nên vẻ ngoài trông tươi trẻ, ngọt ngào. Với kiểu blazer nổi bật này, cô chỉ đơn giản là layer bên trong một chiếc váy đen, vậy là hài hòa, ưng mắt.

Diện bên trong blazer hồng một chiếc áo blouse cùng tông màu, combo trang phục của Song Hye Kyo không chỉ thêm phần nổi bật, mà còn giữ được vẻ hài hòa, trang nhã. Nếu vẫn loay hoay không biết diện đồ màu hồng thế nào cho tinh tế, outfit của Song Hye Kyo là vô cùng đáng học hỏi.

Cách layer áo sơ mi bên ngoài áo cổ lọ là chiêu mix&match đến giờ vẫn hot. Combo này giúp vẻ ngoài của Song Hye Kyo trông trendy hơn mà vẫn ấm áp. Áo blazer khoác ngoài tiếp tục là một "nước đi" tuyệt hay nữa, và khi kết hợp với chân váy ngắn, tổng thể trang phục nhìn trẻ trung mà vẫn chuẩn thanh lịch.

Chuyển sang combo áo cổ lọ + sơ mi + blazer mang tông màu tươi sáng hơn, outfit của Song Hye Kyo thêm phần tươi trẻ, mà vẫn vẹn nguyên nét tinh tế, thanh lịch.

Set suit váy đồng bộ với blazer nhấn eo + chân váy mini mang họa tiết kẻ đã đem đến cho Song Hye Kyo vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào, xen lẫn nét sang chảnh. Đây còn là sự kết hợp cho hiệu quả tôn dáng tối ưu.

Song Hye Kyo cực ra dáng giám đốc khách sạn với combo áo blazer hai hàng khuy với quần âu đen. Dù mang toàn những gam màu nhã nhặn, combo này vẫn nổi bần bật bởi sự sang chảnh, thượng lưu.

Sang đến phim "Now, We Are Breaking Up", style diện blazer của Song Hye Kyo có phần phóng khoáng hơn, sao cho hợp với nhân vật nhà thiết kế thời trang tài năng. Mẫu blazer tông màu sáng, họa tiết kẻ của Song Hye Kyo trông rất trẻ trung, thời thượng. Item này chỉ cần diện theo cách đơn giản như Song Hye Kyo là đã rất nổi bật.

Bộ suit ghi xám là một lựa chọn chưa bao giờ sai để hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn thanh lịch, chuyên nghiệp. Mẫu áo sơ mi trắng Song Hye Kyo diện bên trong là vô cùng hợp lý, giúp thắp sáng cả set trang phục, tạo sự trẻ trung và giữ nguyên độ tinh tế.

Blazer trắng dễ mặc, dễ đẹp và còn tăng sự trẻ trung, sáng sủa cho bộ đồ. Với mẫu áo này, Song Hye Kyo không hề "làm quá" khi mix&match, chỉ đơn giản là layer bên trong áo thun trắng, diện quần jeans đen là đã rất đẹp mắt.

Blazer đen là item chị em nào cũng nên bổ sung cho tủ đồ, vì dù mix&match theo cách đơn giản nhất, chị em cũng có thể hoàn thiện được outfit sành điệu như set đồ của Song Hye Kyo. Đôi khuyên tai vàng là điểm nhấn hoàn hảo, giúp tăng độ nổi bật, sang chảnh cho cả tổng thể.

Ảnh: Sưu tầm