Song Hye Kyo khiến fan gục ngã bởi nhan sắc quá xinh đẹp trong đoạn video bị đào bới cách đây 3 năm

Mặc dù phải còn ít nhất 5 tháng nữ, dự án Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo mới chính thức được lên sóng, tuy nhiên khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với bộ phim truyền hình này.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại một đoạn video của Song Hye Kyo trong buổi họp báo phim Encounter diễn ra cách đây 3 năm. Mặc dù đoạn video chỉ kéo dài 20 giây, tuy nhiên cư dân mạng lại rần rần truyền tay nhau bởi khoảnh khắc quay cận khuôn mặt quá xinh đẹp của nữ diễn viên. Đoạn video chỉ sau vài giờ đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên Twitter, cùng hàng nghìn lượt tweet.

Song Hye Kyo đốn tim fan với nhan sắc quá xinh đẹp

Song Hye Kyo khiến fan xuýt xoa trong buổi họp báo phim Encounter cách đây 3 năm. Mặc dù đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 20 giây và vợ cũng Song Joong Ki cũng không nói bất kỳ câu nào, tuy nhiên khán giả vẫn rần rần thích thú và nóng lòng chờ đợi màn tái xuất của nữ diễn viên trong thời gian tới.

Nói về dự án Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Đây là người có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).



Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay trên kênh SBS.