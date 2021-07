Song Hye Kyo công khai vui vẻ bên người đàn ông từng được gọi là "kẻ thứ 3 đặc biệt" trong cuộc hôn nhân với Song Joong Ki

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Song Hye Kyo đã chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng cậu em thân thiết Yoo Ah In. Cô nàng chú thích: "Tuyệt vời" và không quên tag tài khoản IG cá nhân của nam diễn viên Yoo Ah In.

Trong ảnh, Song Hye-kyo đang chú cún con của mình và vui vẻ đùa nghịch cùng Yoo Ah In. Đây là khoảnh khắc đời thường thật vui vẻ của cả hai khiến nhiều người tan chảy.

Yoo Ah In và Song Hye Kyo nổi tiếng là cặp chị em thân thiết của showbiz Hàn. Không chỉ là chị em cùng công ty, cả hai thường xuyên gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày và còn liên tục ủng hộ sự nghiệp của đối phương. Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện khi Yoo Ah In ra mắt film mới, cậu em cũng liên tục hỗ trợ đàn chị khi đóng phim, thậm chí còn gửi xe cafe tới tận phim trường. Mối quan hệ chu đáo của cả hai khiến họ trở nên vô cùng thân thiết.

Chính Yoo Ah In cũng từng được xem là "kẻ thứ 3 đặc biệt" trong chuyện tình Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Thời điểm Song Hye Kyo và Song Joong Ki hẹn hò bí mật, Yoo Ah In nhiều lần bị đồn đang qua lại với đàn chị do phải xuất hiện làm "lá chắn" cho cặp đôi thực sự phía sau bên nhau.

Yoo Ah In từng gửi xe đồ uống với lời nhắn: "Em yêu chị, Song Hye Kyo, mạnh mẽ lên" để ủng hộ cho hoạt động đóng phim của đàn chị.

Chính vì thế, anh hay được gọi là "kẻ thứ 3 đặc biệt". Thậm chí, trong đám cưới của Song Hye Kyo, Yoo Ah In còn bật khóc khi gửi thư nhờ cậy Song Joong Ki chăm sóc Song Hye Kyo - người anh em như chị gái ruột. Rất tiếc, cuộc hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo lại không thuận buồm xuôi gió như Yoo Ah In mong đợi. Cả hai chính thức ly hôn sau 18 tháng làm vợ chồng và trở thành người dưng trong cuộc đời nhau.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang có những ngày bận rộn trên phim trường "Now, Our Breaking Up" cùng với nam diễn viên Jang Ki Yong. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau khi có vụ ly hôn thế kỷ cùng Song Joong Ki.