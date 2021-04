Song Hye Kyo chứng tỏ độ hot khủng khiếp: Xuất hiện cùng 7 diễn viên trên truyền hình nhưng chỉ 1 mình "gây bão"

Tối 24/4, Song Hye Kyo đã có màn tái xuất trên truyền hình sau thời gian dài ở ẩn. Góp mặt trong bộ phim tài liệu nói về nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung, vợ cũ Song Joong Ki nhanh chóng gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội.

Mặc dù chỉ xuất hiện vài phút vì phải còn nhường sóng cho 7 diễn viên khác gồm Lee Jung Jae, Jeon Do Yeon, Lee Seo Jin, Bong Tae Gyu, Kim Young Min, Lee Soon Jae, Moon So Ri. Tuy nhiên chỉ duy nhất Song Hye Kyo là người "gây bão" trên Naver khi các bài báo đề cập đến việc xuất hiện của cô trên sóng nhà đài OCN lọt top trending ở vị trí rất cao.

Song Hye Kyo lần đầu lộ diện trên truyền hình sau khoảng thời gian dài ở ẩn.

Bài viết nói về sự xuất hiện của Song Hye Kyo vẫn đang chễm chệ ở vị trí thứ 5 tính đến sáng ngày 25/4 trên Naver.

Song Hye Kyo là diễn viên duy nhất lọt top trending trên Naver trong số những diễn viên góp mặt trong bộ phim nói về Youn Yuh Jung.

Từ khóa Hye Kyo cũng nằm trên top trend của Naver.

Việc Song Hye Kyo chiếm sóng trên Naver cho thấy tên tuổi của nữ diễn viên vẫn rất được lòng khán giả quê nhà. Trước đó nhiều netizen từng tuyên bố tẩy chay Song Hye Kyo bởi cô chỉ lo tập trung hoạt động ở thị trường Trung Quốc, nhất là vào thời điểm sau cuộc ly hôn với Song Joong Ki thì làn sóng chỉ trích Song Hye Kyo càng thêm dữ dội vì nghi ngờ cô chính là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ.