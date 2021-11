Song Hye Kyo chơi trò "nạn nhân", cố tình đào lại phốt của Irene để câu view cho phim mới?

Bộ phim Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo vừa lên sóng đã nhận được vô số sự chú ý của dân tình. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến khen ngợi tích cực, cũng có nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng hình ảnh của Song Hye Kyo trong bộ phim này chưa thực sự ấn tượng cả về tình tiết, tạo hình, diễn xuất. Đặc biệt, trong tập mới đây, bộ phim còn gây tranh cãi khi bị tố cố tình chơi trò "nạn nhân", đào lại phốt cũ của đàn em để gây sự chú ý.



Cụ thể, trong 1 phân cảnh, Hye Rin (do Yura thủ vai) là một người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, cô được công ty của Ha Young Eun (Song Hye Kyo) mời tham dự một sự kiện lớn. Tận dụng ưu thế nổi tiếng của bản thân, Hye Rin đã tỏ thái độ kênh kiệu, trên cơ với tất cả nhân viên làm việc cùng.

Dù còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề nhưng Hye Rin mặc sức mắng chửi các cộng sự của Young Eun, mỉa mai thiết kế, thậm chí thẳng thừng ném bộ đồ xuống đất do không vừa ý. Khi Young Eun phát hiện ra sự việc này, cô đã khảng khái đứng ra đòi công bằng cho các cộng sự. Quyết đoán đưa ra quyết định thay thế vị trí của Hye Rin bởi một chị đại trong giới thời trang, điều này đã khiến Hye Rin vô cùng tức tối.

Ngay lập tức, nhiều người đã liên tưởng hình ảnh của Hye Rin với phốt chấn động của Irene vừa cuối năm 2020. Cụ thể khi đó, Irene đã bị BTV thời trang Kang Kook Hwa tố có thái độ xấu tính, coi thường và quát nạt các nhân viên hậu trường. Nữ idol xinh đẹp bị "bóc" đã lăng mạ, chửi mắng các nhân viên làm việc cùng trong suốt 20 phút với nhiều từ ngữ khó nghe.

Không dừng lại ở đó, nhiều nhân vật có tên tuổi trong giới thời trang xứ Hàn cũng bày tỏ sự ủng hộ với BTV thời trang Kang Kook Hwa. Stylist quyền lực Bella Shao (Trung Quốc), người từng trực tiếp làm việc với Irene cũng lên tiếng tố nữ idol chảnh chọe, không có tố chất của 1 ngôi sao. Scandal này ầm ĩ đến độ Irene đã chính thức phải đưa ra lời xin lỗi và "ở ẩn" suốt 10 tháng, không hề đăng tải bất cứ hình ảnh nào trên mạng xã hội.

Không rõ bộ phim mới của Song Hye Kyo có ẩn ý nhắc lại phốt cũ của đàn em hay không nhưng hiện tại, đây vẫn là sự vụ được nhiều người quan tâm. Dân tình cũng chia thành 2 phe rõ rệt: Một bên cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên; một bên lại cho rằng ý nghĩa mỉa mai quá rõ ràng.

Một số bình luận đáng chú ý:

- Xem phim là tôi nhớ ngay đến Irene.

- Phốt của Irene đình đám quá, giờ còn lên hẳn phim thế này.

- Nhưng tôi thấy không hay lắm, Song Hye Kyo dù sao cũng là đàn chị mà lại lôi lại phốt cũ của đàn em thế này thì không tốt lắm.

- Chuyện này cũng bình thường trong làng thời trang mà.

- Câu view bằng cách nhắc lại phốt của đàn em, đạo diễn thiếu ý tưởng đến vậy ư.