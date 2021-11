Song Hye Kyo bị "bóc trần" nhan sắc trong phim mới, nhờ cậy 2 món này để giữ visual đỉnh cao

Như vậy là bộ phim Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay (Now, We Are Breaking Up) đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo đã chính thức lên sóng. Như thường lệ, bộ phim này lại nhận được sự quan tâm đông đảo từ dân tình. Bên cạnh yếu tố nội dung thì visual của Song Hye Kyo cũng được nhiều người chú ý. Dù đóng cặp cùng đàn em kém 11 tuổi nhưng chị đẹp vẫn duy trì đẳng cấp nhan sắc ấn tượng, visual hack tuổi khiến dân tình phải trầm trồ.



Và cũng trong bộ phim này, Song Hye Kyo đã hé lộ luôn 2 bí kíp làm đẹp giúp cô duy trì được đẳng cấp nhan sắc ấn tượng như vậy.

1. Dưỡng da với Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewal Ampoule

Để duy trì nhan sắc trẻ đẹp thì việc chăm sóc da kỹ càng là vô cùng quan trọng. Với nhiều phân cảnh gần như để mặt mộc hoàn toàn nhưng Song Hye Kyo vẫn vô cùng rạng rỡ. Và bí mật của cô đã được bật mí, đó là nhờ chai Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewal Ampoule mà cô luôn sử dụng mỗi tối.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewal Ampoule có thành phần chứa tinh chất nhân sâm giúp phục hồi da và chống lão hóa.

Với công thức thành phần độc đáo, em nó sẽ giúp cải thiện làn da, tăng khả năng tái tạo, làm dịu và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Kết cấu ampoule được đánh giá là khá lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, cải thiện làn da từ bên trong, mang đến hiệu quả chỉ trong 1 thời gian ngắn. Thiết kế sản phẩm dạng vòi nhỏ giọt giúp bạn dễ dàng điều chỉnh liều lượng và tránh vi khuẩn xâm nhập hiệu quả.

Nơi mua: Sulwhasoo; Giá: 2.860k

2. Son môi Sulwhasoo Essential Lip Serum Stick, màu #04 Rose Red



Về phần makeup, Song Hye Kyo không trang điểm quá đậm nhưng vẫn luôn rạng rỡ, xinh tươi là nhờ sự giúp đỡ đến từ thỏi son Sulwhasoo Essential Lip Serum Stick, màu #04 Rose Red.

Đây là dòng son dưỡng giàu dưỡng chất giúp đôi môi vừa căng mọng lại vừa tươi tắn tràn dầy sức sống. Dòng son này có chứa hợp chất dưỡng ẩm từ dầu hoa trà, hoa rum, tinh dầu hạt mơ giúp nuôi dưỡng làn môi khô ráp, tạo nên lớp màng bảo vệ dài lâu với hai lớp dầu và nước. Bảng màu son đa dạng thiên về những tông màu thanh nhã và tinh tế, phù hợp để sử dụng hàng ngày. Đặc biệt trong màu lạnh này, khi môi dễ hanh khô bong tróc thì đây cũng là gợi ý mà nàng công sở nên tham khảo. Màu son mà Song Hye Kyo đã sử dụng là màu 04 pha trộn giữa tông hồng và đỏ tươi tắn.