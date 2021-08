Song Hye Kyo bất ngờ vướng phải tình huống "khó đỡ" thậm chí còn bị người em thân thiết "bóc phốt" công khai

Mới đây, trên story của người em thân thiết đã đăng tải một đoạn hội thoại của Song Hye Kyo.

Trên story của mình, Hyun - người em lâu năm chia sẻ: "Đang trên đường về sau khi chúng tôi đi ăn, tôi hỏi chị ấy khẩu trang của chị đâu rồi. Chị Kyo ngay lập tức dùng tay che miệng lại và hoảng hốt nói rằng: Chắc chị để quên trong nhà hàng".

Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu mọi người không nhìn tấm ảnh mà Hyun đăng tải. Trong ảnh, thì có vẻ như Song Hye Kyo đã để khẩu trang của mình ở mũ và sau đó quên mất mà đội lên luôn.

Câu chuyện hài hước của hai chị em nhanh chóng được mọi người chia sẻ lại và khiến fan vô cùng phấn khích. Nhiều người còn nói đùa rằng Song Hye Kyo đã bị "đãng trí" tuổi già rồi. Một số khác thì khen Song Hye Kyo rất đáng yêu.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo đang bận rộn với dự án phim Now, We Are Breaking Up cùng đàn em Jang Ki Yong. Người đẹp cũng là gương mặt được săn đón của các nhãn hàng khi liên tục có thương vụ mới.