Sóng gió tập đoàn HYBE: "Gà nhà" gây tranh cãi từ hát live đến tên fandom, đỉnh điểm là màn đấu tố của "mẹ đẻ NewJeans"

Có thể nói, tập đoàn HYBE đã chiếm trọn spotlight những ngày cuối tháng 4. Lần lượt loạt drama bủa vây dàn idol xuất thân từ công ty này mà toàn là những "con gà đẻ trứng vàng", có thể kể đến như LE SSERAFIM, SEVENTEEN hay mới đây nhất là cuộc chiến mà "mẹ đẻ NewJeans" nhắm vào tân binh ILLIT và HYBE.

LE SSERAFIM biểu diễn ở Coachella và bị đánh giá là "thảm hoạ"

LE SSERAFIM trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi trình diễn tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ là lễ hội Coachella. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi, nhóm nhạc Gen 4 bị chỉ trích thậm tệ vì khả năng hát live của mình.

Sau khi những video biểu diễn của nhóm được đăng tải trên mạng xã hội, khán giả đã bày tỏ sự thất vọng của mình. Giọng hát của các thành viên đều quá chói, thậm chí nhiều đoạn còn vỡ giọng, lệch tông khiến màn trình diễn trở nên vô cùng khó nghe. Nhiều khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng và xấu hổ khi LE SSERAFIM là một nhóm nhạc KPop nhưng chưa thể truyền tải năng lượng tích cực của âm nhạc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Đã vậy, LE SSERAFIM còn có động thái "châm dầu vào lửa" khi trưởng nhóm Chaewon đăng hình ảnh khiêu khích lên trang cá nhân, còn chị cả Sakura thì vẫn tự tin khẳng định "đây là màn trình diễn tốt nhất của nhóm".

LE SSERAFIM biểu diễn Unforgiven

LE SSERAFIM bị đánh giá là thảm hoạ hát live ở Coachella

Show truyền hình gây tranh cãi khi đề cao SEVENTEEN, phủ nhận công sức của BTS với HYBE

Gần đây, MBC và chương trình phát sóng hàng tuần Hang Out With Yoo khiến fan Kpop bất bình khi phủ nhận công sức của BTS với HYBE. Cụ thể, trong đoạn trailer giới thiệu tập mới của Hang Out With Yoo có sự tham gia của nhóm nhỏ SEVENTEEN - BSS, chương trình đã chú thích: "Tòa nhà mới của HYBE được xây bởi SEVENTEEN" . Dòng mô tả này ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các Army (fandom của BTS) và dấy lên tranh cãi gay gắt trên các nền tảng.

Show truyền hình phủi sạch công sức của BTS với HYBE

BTS là "tượng đài Kpop"

Với HYBE, BTS là nhóm nhạc chủ lực, đưa công ty từ hoàn cảnh nợ nần trở thành tập đoàn giải trí lớn mạnh như hiện tại. Vai trò của BTS với HYBE được coi như là "xương sống" không thể thay thế. Thành công toàn cầu của 7 chàng trai "chống đạn thiếu niên đoàn" giúp HYBE thu về lợi nhuận khổng lồ, từ đó thu mua loạt công ty giải trí vừa và nhỏ. Trong đó có cả Pledis Entertainment - công ty chủ quản của SEVENTEEN. Thương vụ thu mua năm 2020 đã đưa SEVENTEEN về dưới trướng HYBE, từ đây có thêm nhiều điều kiện đầu tư và phát triển sự nghiệp.

Chính vì vậy, việc phủi sạch công sức của BTS đã khiến chương trình bị ném đá nặng nề và phải lập tức chỉnh sửa phần chú thích. SEVENTEEN thì bỗng nhiên "ngồi không cũng dính đạn" dù sắp comeback.

SEVENTEEN sắp comeback cũng không yên

ILLIT công bố tên fandom khiến fan Lisa bức xúc

Sau màn debut thành công, ILLIT đã công bố tên fandom chính thức của mình là Lilly. Tuy nhiên, chỉ vừa mới công bố, cái tên Lilly này đã tạo ra một cuộc chiến giữa các fandom của idol khác. Điều đầu tiên là do cái tên này trùng với tên thành viên nhóm nữ NMIXX nhà JYP - Lily. Dù chỉ thêm 1 chữ "L" để khác biệt nhưng cách đọc thì hoàn toàn giống nhau. Lily cảm thấy thế nào khi tên mình lại trở thành tên fandom của nhóm nữ khác chứ?

ILLIT vướng drama ngay từ tên fandom

Thứ 2 là Lilly lại có cách đọc giống với Lilies - tên fandom cá nhân của Lisa (BLACKPINK). Dù không công bố chính thức nhưng trong nhiều đoạn clip, Lisa cũng gọi fan của mình là Lilies, cô cũng đặt tên trang YouTube riêng là Lilifilm Film. Chính vì vậy, các fan của Lisa đã tỏ ra bức xúc khi biết tên fandom ILLIT, thậm chí còn đẩy mạnh hashtag #LiliesforLisa trên MXH X.

Vì quá nhiều tranh cãi như vậy nên ILLIT buộc phải từ bỏ cái tên Lilly và sẽ thông báo tên fandom mới trong thời gian sắp tới.

Đại chiến "mẹ đẻ NewJeans" và cả tập đoàn HYBE

Drama tên fandom còn chưa kịp nguội thì ILLIT tiếp tục vướng vào những tranh cãi khác. Ngày 22/4, tâm điểm truyền thông hướng về drama đấu tố giành quyền quản lý giữa ADOR - công ty chủ quản NewJeans và tập đoàn HYBE. Theo đó, HYBE cáo buộc ADOR làm rò rỉ bí mật kinh doanh và nhân sự ra bên ngoài, cố tình tạo dư luận tiêu cực nhằm mục đích chiếm quyền quản lý.

Tập đoàn giải trí mới nổi hiện đang nắm 80% cổ phần ADOR, 20% còn lại thuộc ban điều hành công ty với 18% được chuyển nhượng cho Min Hee Jin. Sau khi thông tin rò rỉ tràn mặt báo, HYBE yêu cầu ADOR họp cổ đông nhằm cách chức CEO Min Hee Jin.

Min Hee Jin và NewJeans

Cùng chiều, Min Hee Jin và ADOR đưa ra phản hồi bác bỏ việc bị triển khai kiểm toán từ HYBE, hé lộ xung đột bắt nguồn từ "tranh cãi đạo nhái của các công ty con trong tập đoàn". Min Hee Jin khẳng định HYBE đạo nhái NewJeans cho nhóm nhạc nữ mới ILLIT. Công bố của ADOR đả kích mạnh đến hình ảnh ILLIT và khiến NewJeans ngập trong tranh cãi.

Cuộc chiến giữa Min Hee Jin và HYBE vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ sẽ là NewJeans lẫn ILLIT khi cả 2 đều đang là những tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc. NewJeans còn có lịch comeback trong tháng 6 nhưng việc "mẹ đẻ" vùng lên như thế này thì 5 cô gái liệu có thể trở lại 1 cách yên ổn?