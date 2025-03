Son YSL The Inks Collection đang hot rần rần: Nên mua màu nào?

Cứ tới mỗi mùa lễ hội là rất nhiều các thương hiệu mỹ phẩm ồ ạt cho ra mắt những BST mới bắt mắt, xinh xắn. Một trong số đó phải kể đến The Inks Collection của nhà YSL Beauty đang làm mưa làm gió trong cộng đồng làm đẹp suốt những ngày vừa qua. YSL The Inks Collection bao gồm 2 dòng là YSL The Inks Blur (son kem lỳ) và YSL The Inks Vinyl Cream (son kem bóng). Quá ưng từ giao diện cho đến bảng màu nên mình đã quyết định tậu ngay thử 6 màu để swatch thử.

Review YSL The Inks Collection.

Packaging vuông vắn, trông xịn, son lên màu và bám cũng ổn!

Đầu tiên, chắc chắn không thể không dành lời khen cho packaging của dòng son này. Vẫn với thiết kế form vuông màu đen tối giản, nổi bật lên logo Cassandre vàng đặc trưng của thương hiệu nước Pháp, YSL The Inks ghi điểm ngay với "lớp áo" sang trọng, cao cấp. Thiết kế hình trái tim ở phần thân vỏ vừa giúp người dùng dễ nhận diện màu son lại tăng thêm vẻ xinh xắn, trẻ trung.

Phần packaging sang xịn mịn của YSL The Inks khiến mình có ấn tượng ngay khi mới cầm trên tay. Vỏ nhựa cứng cáp nhưng cũng không quá nặng nên sẽ tiện để bỏ vào túi mà mang đi khắp nơi.

Sự khác biệt giữa YSL The Inks Blur (son kem lỳ với thiết kế vỏ nhám) và YSL The Inks Vinyl Cream (son kem bóng với thiết kế vỏ bóng) thể hiện ngay ở phần bỏ. Ngoài ra, đầu cọ của son kem lỳ sẽ dẹt, vát chéo sang 1 bên giống hình thang, phù hợp với những bạn thích đánh lòng môi. Son kem bóng thì đầu cọ lại vát nhọn, dễ dàng căn chỉnh, thậm chí bạn cũng có thể viền môi nếu cần.

Swatch 6 màu son của YSL The Inks Collection.

Cả 2 dòng son đều ghi điểm với độ bám màu cao khi dùng giấy lau mạnh vẫn còn base màu khá rõ rệt.

YSL The Inks Blur

YSL The Inks Blur khiến mình cực ưng với chất son kem lì, lên màu tốt và dễ thao tác dù bạn thích đánh lòng môi hay full môi. Nhờ thành phần nhiều dưỡng chất, em này còn giúp đôi môi mềm ẩm, không khô căng. Đặc biệt, một ưu điểm vượt trội khác chính của item này chính là không gây tình trạng vón cục, lem viền, tạo hiệu ứng đôi môi căng tều cực Tây. Tuy nhiên, bạn không nên chồng nhiều lớp vì son vẫn có khả năng gây dính nhẹ.

Tông màu mình thích nhất của YSL The Inks Blur chính là 232 Mauve Captivation. Đây là gam màu đỏ nâu cực sang và trendy, có thể đánh mọi lúc mà không cần makeup cầu kỳ.

Màu 233 Brown Elevation với nâu đỏ (nhiều nâu hơn đỏ) cũng rất hút mắt, phù hợp với những bạn cá tính, cool một chút. Em này đánh cùng mấy layout makeup tông Tây thì khỏi phải bàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể mix màu này với son đỏ tươi hoặc hồng baby, sẽ tạo ra combo khá thú vị.

Tông hồng đỏ 234 Berry Satisfaction mình vốn nghĩ sẽ khó đánh vì sắc hồng quá tươi. Tuy nhiên, khi apply lên môi thì lại quá ổn áp, thêm chút má hồng cùng tone sẽ khá xinh.

YSL The Inks Vinyl Cream

YSL The Inks Vinyl Cream thì lại gây ấn tượng với mình bởi lớp son bóng mướt mịn, mang đến đôi môi căng mọng, quyến rũ cũng như rút vẻ ngoài thêm phần rạng rỡ, tươi tắn hơn. Dù là dòng son kem bóng nhưng độ bám màu của em này cũng không hề kém cạnh son lỳ, rất ít lem nên bạn hoàn toàn có thể mix nhiều màu son với nhau để đa dạng hóa layout makeup.

Màu 416 Chili Provocation là gam đỏ gạch huyền thoại nổi tiếng của nhà YSL Beauty. Em này vừa tôn da, lại hợp để dùng hàng ngày, dù bạn có makeup kĩ hay không.

Ai thích những gam màu MLBB giống mình thì chắc chắn cũng xiêu lòng trước 610 Nude Champion. Đây là một em cam đất cá tính, vừa không quá đơn điệu nhưng vẫn có nét cuốn hút riêng.