Son Ye Jin lộ tính cách thật khác xa vẻ bề ngoài chỉ qua vài câu nói của tài tử Jo In Sung?

Một diễn đàn trên mạng xã hội mới đây đã chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Son Ye Jin và Jo In Sung trả lời phỏng vấn của truyền thông cách đây nhiều năm khi cả hai có cơ hội hợp tác trong một phim điện ảnh đình đám.

Cụ thể, khi được hỏi nhận xét thế nào về Son Ye Jin - nữ diễn viên được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", Jo In Sung đã có câu trả lời mọi người ngỡ ngàng. Đặc biệt, khi nghe câu trả lời từ anh bạn cùng tuổi, Son Ye Jin cũng không kìm được mà cười lớn. Jo In Sung cho hay, Son Ye Jin đã buông lời đe dọa anh rằng: "Cô ấy gọi tôi ra ngoài và nói 'anh có muốn ăn đòn không? hãy làm cho tốt vào'". Lý do khiến Son Ye Jin nói như vậy là do Jo In Sung quay phim thường xuyên bị hỏng.

Qua lời chia sẻ của Jo In Sung thì nhiều người nhận xét rằng, Son Ye Jin quả thực là một cô gái mạnh mẽ và khá bạo dạn. Điều này hoàn toàn khác xa so với hình tượng "tình đầu quốc dân" mong manh, trong sáng và dịu dàng của cô từ trước tới nay. Những đã người hâm mộ của Son Ye Jin thì ai cũng biết rằng, người đẹp vốn có tính cách vô cùng mạnh mẽ, chưa từng chịu thua trước bất cứ điều gì.