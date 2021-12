Son Ye Jin lại vướng nghi vấn mang thai, nguyên nhân vì sao?

Mới đây, Son Ye Jin tiếp tục gây chú ý khi bộ ảnh cô chụp cho một thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế được tung ra.

Trong những bức ảnh mới, Son Ye Jin xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp, nổi bật dù chẳng hề lên đồ lộng lẫy. Bạn gái Hyun Bin luôn được đánh giá là một trong những mỹ nhân có tính cách đơn giản và không thường xuyên lên đồ hay trang điểm quá mức lộng lẫy mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong loạt hình lần này cũng vậy, nữ diễn viên xuất hiện với một chiếc váy trắng với họa tiết li ti vô cùng giản đơn.

Son Ye Jin lại bị soi vòng 2 khi diện váy xuông.

Tuy nhiên, điều khiện cộng đồng mạng chú ý là việc Son Ye Jin diện một chiếc váy xuông, che lấp vòng hai. Kể từ khi trên mạng xuất hiện tin đồn cho rằng, Son Ye Jin đang mang thai đứa con đầu tiên với Hyun Bin, nữ diễn viên thường xuyên bị soi vòng 2 mỗi lần xuất hiện. Với bức ảnh này, nhiều netizen cũng suy luận rằng, có lẽ Son Ye Jin muốn giấu vòng 2 nên mới cố tình chọn váy xuông dáng rộng.

Cách đây vài ngày, Son Ye Jin cũng bị soi vòng 2 có phần hơi to trong một bức hình chụp cho nhãn hàng thời trang. Tuy nhiên, với bức hình này, nhiều người lại cho rằng, do chiếc áo blazer dạ mà Son Ye Jin diện quá dày nên khó tránh khỏi việc đeo thắt lưng vào sẽ khiến vòng eo nữ diễn viên to hơn hình thường.

Thậm chí, họ còn cho rằng, một bộ phần netizen đang suy luận quá đà, khi liên tục đưa ra những tin đồn từ kết hôn, sống chung cho tới mang thai... kể từ lúc Hyun Bin và Son Ye Jin công khai hẹn hò.